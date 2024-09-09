Beetlejuice

¿’Beetlejuice 2’ tiene escena post créditos? Todo sobre la nueva película de Tim Burton

La secuela de ‘Beetlejuice’ ha sido muy bien recibida por los fans de Tim Burton, en especial aquellos que les gustan las películas que revivan la nostalgia, pues hace 36 años la historia este loco fantasma conquistó las salas de cine con sus historia y sus peculiares efectos especiales. Ahora, los fans se preguntan si ‘Beetlejuice 2’ tiene escena post créditos, como muchas películas acostumbran hacer en los últimos años.

Vanessa Mena
Video ‘Beetlejuice 2’: ¿Por qué ya no aparecen los Maitland, la pareja de fantasmas de la primera película?

A casi cuatro décadas del estreno de la primera entrega, ‘Beetlejuice 2’ llegó a las salas de cine y los fans están encantados de ver una nueva historia con el alocado fantasma, Delia, Lydia y su hija Astrid, quien heredó su habilidad para comunicarse con los muertos, aunque todavía no lo sabe.

¿De qué trata ‘Beetlejuice 2’?

La secuela ‘Beetlejuice Beetlejuice’ se centra en las mujeres la familia Deetz: Lydia (Winona Ryder), Delia (Catherine O'Hara) y Astrid (Jenna Ortega), quienes regresan a su casa en Winter River luego de que Charles (padre de Lydia y esposo de Delia) muere en un accidente aéreo.

Poster 'Beetlejuice 2'
Poster 'Beetlejuice 2'
Imagen Instagram 'Beetlejuice 2' / Tim Burton Productions

Para este momento Lydia ya no es la adolescente gótica que conocimos en la película de 1988, sino que es la famosa conductora de un programa que habla sobre casas embrujadas (aún conserva su habilidad para hablar con fantasmas) y madre de una jovencita llamada Astrid, con quien no se lleva nada bien.

Mientras están en ‘la casa de la colina’ para el funeral de Charles, la muchacha descubre la maqueta en donde vive Beetlejuice y no cree que pueda invocarlo con solo decir su nombre, pues ella no cree en lo paranormal ni en nada de lo que su mamá le advierte.

Personajes 'Beetlejuice 2'
Personajes 'Beetlejuice 2'
Imagen Instagram 'Beetlejuice 2' / Tim Burton Productions

Engañada por otro fantasma, Astrid abre un portal al Más Allá y libera de nuevo a Beetlejuice, quien, por si fuera poco, está siendo perseguido por su exesposa, quien busca venganza.

¿’Beetlejuice 2’ tiene escenas postcréditos?

Aunque en los últimos años se ha vuelto una tendencia que las películas incluyan una o varias escenas postcréditos, la secuela dirigida por Tim Burton no tiene ninguna.

Lo que sí podemos ver una especie de homenaje al elenco de la película de 1988, pues justo antes de los créditos finales aparece una divertida secuencia con los nuevos personajes de este filme.

Cabe mencionar que muchos fans quedaron decepcionados con la ausencia de una escena postcréditos, pues esperaban que eso fuera una pista sobre si en algún momento veremos ‘Beetlejuice 3’ en la pantalla.

