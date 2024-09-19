¿Por qué 'Beetlejuice 2' tardó tantos años en estrenarse? Estuvo a punto de no filmarse nunca

Video Beetlejuice 2 y todas las referencias que no notaste: groserías, homenajes a otras películas y más

‘Beetlejuice Beetlejuice’, la secuela de la icónica película de 1988, ha sido un éxito tanto en taquilla como ante la crítica. Sin embargo, cuando Tim Burton decidió emprender este proyecto, nadie creía en él y la película estuvo cerca de no ver la luz.

Según explicó el también director de 'Batman' en su visita a la Ciudad de México:

“No era nostalgia, lo veía más bien como la reunión de una familia rara”.



La película mezcló a una parte del elenco original (Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara) con nuevos rostros como Jenna Ortega y Monica Bellucci, dando como resultado un balance entre la nostalgia y las nuevas posibilidades en el universo de 'Beetlejuice'.

¿Por qué Tim Burton tardó tantos años en estrenar 'Beetlejuice 2'?

‘Beetlejuice Beetlejuice’ estuvo a punto de ser un proyecto fallido. Su presupuesto original era de 147 millones de dólares, pero Warner Bros. no creía en el futuro de la secuela.

Para recortar gastos de promoción, le ofrecieron al director la posibilidad de estrenar la película exclusivamente en streaming. Pero para Tim Burton, es importante que las cintas se vean en una sala de cine, por lo que comenzó a buscar alternativas.

Imagen Getty Images



Después de mucho negociar, el director logró reducir el acuerdo sobre el presupuesto. De 147 millones, la cifra bajó a 99 millones de dólares. Todos los involucrados en la película 'Beatlejuice 2' tuvieron que recortar su pago, desde el propio Tim Burton hasta Jenna Ortega.

Sin embargo, el trato implicaba que, si aceptaban cobrar menos por adelantado, recibirían a cambio una porción mayor de las ganancias recaudadas.

A tan solo dos fines de semana de haberse estrenado, 'Beetlejuice Beatlejuice' ha recaudado 264 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

¿Cuándo se estrena en streaming ‘Beetlejuice Beetlejuice’?

Aunque no se ha confirmado la fecha exacta, se especula que 'Beetlejuice 2' estará disponible en la plataforma de streaming Max (HBO) a finales de año. En ese servicio de streaming ya es posible ver la película original de 1988.

Beetlejuice (1988).

¿Habrá una tercera película: ‘Beetlejuice 3’?

Tras el sorpresivo éxito de ‘Beetlejuice Beetlejuice’, medios y fans se han preguntado si existirá una tercera parte de la historia. Al respecto, Tim Burton respondió con una negativa, recordando que pasaron 36 años entre la primera y la segunda película:

“Si [el mismo] periodo de tiempo continúa, tendré alrededor de 100 años”.



Para el aclamado director, el motivo para realizar una película no son las ganancias en taquilla. Respecto a su reciente éxito, confesó: