'Wednesday 2': Netflix anuncia el elenco de la serie y sorprende ver al actor de 'Sexto sentido'

Video Las referencias ocultas en el baile de 'Wednesday' y otros 6 detalles que no notaste en la serie

En 2022, la serie 'Wednesday' ('Merlina') llegó a Netflix y en pocos días se colocó como una de las favoritas al entrar en el top 10 por varias semanas consecutivas. Con sus 9 episodios cautivó a la audiencia y ahora, tras casi 2 años de espera, finalmente se tienen noticias sobre la nueva temporada.

Netflix anuncia la segunda temporada de 'Wednesday' con divertido video

En sus redes sociales, Netflix compartió un video donde se anunció el elenco para la segunda temporada de una manera divertida y original. El personaje Dedos se dedicó a repartir los guiones a las puertas de los actores que trabajarán de nuevo con Tim Burton.

Fue así como se reveló que Joy Sunday regresará como Bianca, Catherine Zeta-Jones como Morticia, Emma Myers como Enid, Steve Buscemi como Barry Dort y Jenna Ortega como la querida Merlina, quien al recibir el documento, mostró el título del primer capítulo: "Y un sombrío día volvió".

"Hola Dedos, se vienen más torturas", es lo que se oye decir a Jenna Ortega.



También se les entregó el documento a aquellos actores que se integrarán a la historia, como Joanna Lumley en el papel de la Abuela, es decir la madre de Morticia, Billie Piper como Capri y Thandiwe Newton como la Dra. Fairburn.

El anuncio confirma que la segunda temporada ya inició su producción y segundos después se muestra un listado más detallado sobre los demás actores que trabajarán en el proyecto.

'Merlina 2' tendrá actores invitados que le darán una giro a la trama

Algo a destacar es que la segunda temporada de 'Merlina' contará con actores invitados, entre los cuales destacan Haley Joel Osment, el protagonista de 'El sexto sentido'; Christopher Lloyd, conocido por su papel como Doc Emmett Brown en 'Volver al futuro' y el tío Lucas en las películas de 'Los Locos Addams'; además de Heather Matarazzo, la actriz que interpretó a Lily en 'El diario de la princesa'.

El video que contiene dicha información se volvió viral en pocas horas y los fans se encuentran emocionados por el regreso de 'Merlina'.

"Aquí esperando aque ya salga la temporada", "Gracias Netflix por la segunda temporada de 'Merlina'", "Esto en verdad me emociona", "Este es uno de los anuncios mas originales queh e visto para decir el elenco de una serie", " Por fin, ya se habían tardado en decir algo", "Ya se habían tardado , ojalá y tengan muchos capítulos, no como la primera temporada", "Por Dios, ¿cómo que Christopher Lloyd? es genial" o "Qué bueno que regreso la serie más esperada", fueron algunos de ellos.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de 'Merlina'?

El estreno de la segunda temporada no fue mencionado en este material, por lo cual aún resulta todo un misterio en qué fechas podríamos ver los nuevos capítulos de 'Merlina'.



Por último, el nombre de Percy Hynes White, quien interpretó el papel de Xavier Thorpe, no fue mencionado, lo cual aviva los rumores sobre su exclusión de 'Merlina'. Esto podría estar relacionado con las acusaciones graves en su contra por abuso sexual a menores de edad, surgidas a principios de 2023. Se alega que organizaba fiestas en las que proporcionaba alcohol a menores.