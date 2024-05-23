Nuevo tráiler 'Beetlejuice 2': El loco fantasma buscará vengarse de Lydia a través de su hija

Video 'Beetlejuice': la perturbadora historia original y qué personaje tendrá Jenna Ortega en la secuela

Tim Burton estrenó hace 36 años 'Beetlejuice', una cinta de horror y comedia que continúa siendo recordada por millones de cinéfilos. Ahora, en 2024, traerá de nuevo a este personaje en un largometraje con nuevos personajes y también algunos que conocimos en la primera entrega.

Tráiler de 'Beetlejuice 2' muestra nuevas imágenes de la secuela

Fue el 23 de mayo cuando se lanzó en Internet el nuevo tráiler de 'Beetlejuice Beetlejuice', la tan esperada secuela del querido personaje. El tráiler comienza con Lydia Deetz hablando directamente con la audiencia mientras presiona el botón de un control para reproducir la película en una vieja televisión.

“Aquí hay una vista previa. Tenga cuidado. Es intenso”, dice el personaje.

Imagen Warner Bros. Pictures

¿Cómo afectará a Lydia y Astrid el regreso del fantasma Beetlejuice?

Dentro, se confirma que el clan Deetz regresa a su casa en Winter River tras la repentina muerte de Charles Deetz. Al explorar la casa, Astrid, hija de Lydia, termina descubriendo un portal al más allá escondido en el sótano e invocando al espíritu Beetlejuice tras repetir su nombre tres veces, invitándolo a causar estragos una vez más.

La sinopsis oficial de la cinta reveló que Astrid se verá envuelta en un problema con Beetlejuice, por lo cual su madre se ve obligada a hacer un trato "desagradable" con el fantasma, con el fin de salvarla.

Las imágenes del tráiler dan la impresión de que Astrid será raptada por Beetlejuice y llevada al mundo de los muertos para posiblemente casarse con ella, ya que no pudo casarse con Lydia en el pasado. Por lo cual, ella hará todo lo posible para llevarla al mundo real, impidiendo que el espíritu alcance sus objetivos.

Imagen Warner Bros. Pictures



Una teoría creada por los internautas a raíz del avance es que Astrid podría estar muerta, debido a la apariencia ojerosa que muestra por algunos segundos. Lo que podría respaldar dicha creencia es la manera en que huyen tanto Lydia como Astrid del gusano de arena.

El elenco está conformado por Winona Ryder como Lydia, Michael Keaton como Beetlejuice y Catherine O'Hara como Delia, actores que regresan a interpretar a sus antiguos personajes en la primera cinta. Por otro lado, quienes se unen a la secuela son Jenna Ortega como Astrid, Monica Bellucci en el personaje de Delores, Willem Dafoe como Wolf Jackson y Justin Theroux como Rory, entre otros.

¿Cuándo se estrena 'Beetlejuice Beetlejuice'?

Tim Burton, el director que filmó la primera entrega, fue el encargado de continuar esta historia que se planeó hace décadas atrás, pero que hasta ahora pudo salir a la luz. 'Beetlejuice' está programada para llegar a la pantalla grande el 6 de septiembre de 2024, es decir, en menos de cuatro meses.