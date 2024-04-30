Jenna Ortega es criticada por escenas 'candentes' en su nueva película: su coprotagonista reacciona

Jenna Ortega está triunfando en Hollywood. Tras protagonizar la serie ‘Merlina’ y aparecer en la franquicia ‘Scream’, y este año la veremos en 'Beetlejuice, Beetlejuice', la joven, de 21 años, se está adentrando en papeles que puedan resultar polémicos para algunas personas.

A principios de este año se estrenó la película ‘Miller’s Girl’, donde compartió escenas con Martin Freeman, la cual no pasó desapercibida por los internautas.

Internautas critican escenas íntimas de Jenna Ortega en ‘Miller’s Girl’

Después de que se filtraran fragmentos de la película en redes sociales, particularmente las escenas de sexo que protagonizaron los actores, Martin Freeman salió a defenderse de las críticas, las cuales se centraban en la diferencia de edad de 31 años.

Jenna Ortega y Martin Freeman en la película 'Miller's Girl' Imagen Lionsgate



En una entrevista reciente con The Times, Freeman, de 52 años, defendió el filme, describiéndolo como “adulto y matizado”. Según el actor, la película no busca glorificar las relaciones con diferencias de edad significativas, sino abordar temas difíciles que a menudo son estigmatizados.

“No se trata de decir: ‘¿No es genial [un romance con diferencia de edad]?’ (…) Las historias sobre temas difíciles pueden estar contaminadas por asociación. Y es una pena. ¿Vamos a criticar a Liam Neeson por participar en una película sobre el Holocausto?”, declaró Freeman refiriéndose a la cinta ‘La Lista de Schindler’.

Jenna Ortega se sintió “cómoda y segura” en las escenas candentes de ‘Miller’s Girl’

La película se centra en la historia de Caro Sweet, una estudiante de 18 años y su profesor Jonathan Miller, quienes se ven involucrados en una relación compleja e inapropiada que comienza cuando la chica escribe una historia de contenido sexual para una tarea de escritura creativa asignada por Miller.

En respuesta a las críticas sobre el proceso de filmación de las escenas explícitas, la coordinadora de intimidad, Kristina Arjona, habló en exclusiva con DailyMail, asegurando que Ortega estuvo “cómoda y segura” durante todo el proceso.

“Hubo muchas, muchas personas a lo largo de este proceso, interactuando con Jenna para asegurarse de que fuera consistente con lo que ella se sentía cómoda, y ella estaba muy decidida y muy segura de lo que quería hacer. Soy muy consciente de mi talento y me aseguro de que estemos verificando constantemente y de que en ningún momento se supere ninguno de sus límites”, expresó.

Jenna Ortega y Martin Freeman en la película 'Miller's Girl', que se estrenó a principios de 2024. Imagen Lionsgate



Arjona destacó que se tomó especial cuidado en mantener el bienestar y el consentimiento de los actores, particularmente dada la diferencia de edad entre ellos. Se discutieron previamente los "niveles de desnudez" y las escenas de sexo simuladas, utilizándose prendas de modestia y barreras adicionales para asegurar la distancia apropiada entre los actores.

Además, esa información fue proporcionada a los actores en formato escrito 48 horas antes de que se filmaran las secuencias, por lo que ambos podían cambiar de opinión si ya no querían hacer alguno de los elementos que se habían acordado.