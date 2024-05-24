‘Bridgerton’: 7 libros parecidos a los de Julia Quinn (hay mucho romance y escenas candentes)

Video Así se verían los Bridgerton si fueran como se describen en los libros, según IA

El éxito de ‘Bridgerton’ es innegable: lo que inició como una saga de libros escritos por Julia Quinn evolucionó en una serie de Netflix que rompe récords de audiencia. Además, ha inspirado a cientos de fans a buscar contenidos parecidos a las historias de amor de época como la saga, ya sea en formato de series, películas o libros. Si lo tuyo es la palabra escrita, aquí te dejamos algunas recomendaciones de novelas similares a las de las historias de los Bridgerton.

Libros parecidos a los de Julia Quinn que inspiraron ‘Bridgerton’

‘Orgullo y prejuicio’, de Jane Austen

No se puede hablar de romances de épocas sin mencionar a este clásico atemporal que explora el romance y las barreras sociales en la Inglaterra del siglo XIX.

La historia (que también se ha adaptado para la pantalla) sige a Elizabeth Bennet, una joven inteligente e independiente, que choca con el orgulloso y arrogante señor Darcy, dando lugar a una historia llena de malentendidos, atracción y crecimiento personal.

‘Un voto muy valioso’, de Evie Dunmore

Ambientada en la Inglaterra sufragista de 1890, esta novela sigue a Grace Turner, una joven de clase baja que se une al movimiento sufragista y se enamora de un político radical. La historia combina romance, empoderamiento femenino y lucha social.

‘Secretos de una noche de verano’, de Lisa Kleypas

El libro cuenta la historia de cuatro jóvenes que se unen en complicidad con el objetivo de encontrar marido para una de ellas.

La primera de las entregas (‘Las Wallflowers’ es una saga de cuatro libros) se centra en Annabelle, quien intenta seducir a un aristócrata con la intención de salvar a su familia.

‘Manual para damas cazafortunas’, de Sophie Irwin

Esta novela sigue a Kitty Talbot, quien debe encontrar marido en apenas unas semanas para asegurar su futuro y el de sus hermanas. Sus planes se verán frustrados por lord Radcliffe, quien hará de todo para ponerse en su camino.

‘Inapropiadamente hermosa’, de Marión Marquez

La historia sigue a Emmeline Laughton, una joven que tiene serios problemas para regirse según las reglas del Londres de 1835, pero a quien su familia obliga a encontrar marido lo antes posible.

En su búsqueda, se reencontrará con Joseph Whitemore, aunque con una personalidad radicalmente diferente a como ella lo recordaba. Atraída por el misterio, la protagonista descubrirá que esa fachada ruda no es más que una barrera para protegerse del dolor.

‘Somerset’, de Emma Hunter

Isabella Woodford es una joven aristócrata con ideas rebeldes para su época, pues considera que el destino de una mujer debe ir más allá de ser una decoración en la vida de los hombres.

Luego de una noche de pasión con un oficial del ejército, su reputación corre peligro y solo parece haber una solución para su caso: casarse lo más pronto posible y así evitar un escándalo social. Para lograrlo, se traslada a Bath, donde vive su tía, Lady Alice, y quien lleva una vida social muy activa.

‘Gwen y Art no están enamorados’, de Lex Croucher

Gwen y Arthur han estado comprometidos desde su nacimiento. Por desgracia, la única cosa en la que están de acuerdo es en que se odian con todas sus fuerzas. Cuando Gwen pilla a Art besando a un chico y Art descubre los secretos que esconde Gwen en su diario, harán un pacto para protegerse.

