‘Bridgerton’: El orden correcto para leer los libros (no es como en la serie de Netflix)

Video El árbol genealógico de los Bridgerton: ¿Cuántos hijos tendrá cada hermano?

Los fans de ‘Bridgerton’ esperan con ansias el próximo 13 de junio, ya que esa fecha marca el estreno de la parte 2 de la temporada 3 de la serie.

Mientras llega el día, pueden ver otras series y películas parecidas o leer los libros en los que está basada (y a los que en ocasiones les hace notorios cambios). A continuación, explicamos el orden que se debe seguir para la lectura.

¿Cuántos son los libros de Bridgerton?

La serie ‘Bridgerton’ consta de ocho libros principales, cada uno centrado en uno de los hermanos Bridgerton: Daphne, Anthony, Benedict, Colin, Penelope, Eloise, Francesca y Gregory.

Adicionalmente, Julia Quinn ha escrito otras novelas basadas en el mismo universo ficticio. Existe, por ejemplo, una precuela de la saga, que se centra en la generación anterior a los Bridgerton, los Rokesbys. Además, hay cuatro libros tipo ‘spin-off’ de la serie original, incluyendo ‘La reina Carlota’, que es una colaboración entre Julia Quinn y Shonda Rhimes y se escribió a partir de la serie del mismo nombre que Netflix estrenó en 2023. Tomando en cuenta todos estos, el mundo de Bridgerton se compone de hasta 16 libros.

¿Cómo leer Los Bridgerton en orden?

La sugerencia de lectura es seguir el orden de nacimiento de cada uno de los hermanos Bridgerton.

‘El duque y yo’: Este libro narra la historia de Daphne Bridgerton, la hija mayor de la familia, y su apasionado romance con el enigmático Duque de Hastings.

‘El vizconde que me amó’: La segunda novela se centra en Anthony Bridgerton, el heredero de la familia, y su búsqueda del amor verdadero a pesar de sus rígidos principios.

‘Te doy mi corazón’: En este libro, Benedict Bridgerton, el artista de la familia, se embarca en una aventura romántica con una mujer que no pertenece a su rango social y que desafía sus expectativas.

‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’: Colin Bridgerton, el cuarto hermano, encuentra el amor en la persona menos esperada: Penélope, la mejor amiga de su hermana Eloise.

‘A Sir Phillip, con amor’: Eloise Bridgerton, la quinta hermana, decide escribir cartas a un hombre desconocido, lo que la conduce a un romance inesperado y lleno de sorpresas.

‘El corazón de una Bridgerton’: Francesca Bridgerton, la sexta hermana, se casa por amor, pero, pronto, su ‘felices para siempre’ se viene abajo por una tragedia, por lo de que debe rehacer su vida y encontrar la manera de abrir de nuevo su corazón.

‘Por un beso’: Hyacinth Bridgerton, la menor de las mujeres Bridgerton, se enamora de un joven que esconde un secreto que podría poner en riesgo su relación.

‘Buscando esposa’: En la última novela de la serie, Gregory Bridgerton, el único hermano varón que queda soltero, emprende una búsqueda para encontrar una esposa adecuada.