'Bridgerton': ¿Por qué Eloise no se queda con Theo Sharpe? Los libros dicen quién será su esposo

Video Marina tiene un trágico final en los libros 'Bridgerton':así afecta a la historia de Eloise

Como hemos visto a lo largo de la serie de Netflix 'Bridgerton', se presentan personajes nuevos, algunos de los cuales ni siquiera aparecen en los libros. Tal es el caso de uno que está directamente relacionado con Eloise, y te lo explicaremos.

Theo, el personaje que cambió la historia de Eloise en la serie 'Bridgerton'

En la segunda temporada, se contó la historia de Anthony Bridgerton y Kate Sharma, pero otro romance también captó la atención: el de Eloise Bridgerton y Theo Sharpe.

Recordemos que la joven se ha mantenido renuente a contraer matrimonio, ya que asegura que es una imposición social que no desea seguir. Sin embargo, comienza a experimentar sentimientos de amor al conocer a Theo, un joven de clase baja que trabaja en una imprenta.

Imagen Netflix



Cuando Eloise visita el lugar y es atendida por él, ambos empiezan a darse cuenta de que comparten demasiados gustos en común, como la literatura, lo que genera una chispa inmediata. No obstante, actuando en contra de sus sentimientos, ella lo rechaza, argumentando que su familia jamás podría aceptar su relación, y se va.

Si bien es posible que esta relación haya sido olvidada gradualmente, con el estreno de 'Bridgerton 3', las personas comenzaron a preguntarse qué había pasado con este personaje masculino y si terminaría siendo esposo de Eloise.

¿Quién será el esposo de Eloise Bridgerton, de acuerdo a los libros?

La respuesta corta es que Theo no existe en los libros de Julia Quinn, por lo tanto, no pertenece a la historia original. Si Netflix sigue las bases de los textos, esto no ocurrirá. Por el momento, el personaje no ha tenido una aparición en la tercera temporada, lo que podría significar dos cosas: que Eloise no volverá a buscarlo jamás o que el romance entre ambos podría continuar en los próximos episodios a estrenarse.

Las posibilidades de que tengan un final feliz son mínimas. Según el quinto volumen de la saga 'Bridgerton', titulado 'To Sir Phillip, With Love', Eloise se enamora de Phillip Crane, un hombre viudo con el que mantiene contacto por correspondencia tras el fallecimiento de su esposa, Marina Thompson.

Imagen Netflix

En una de las cartas, Phillip le propone matrimonio a Eloise y ella, tras meditar la situación, decide dejar Londres para conocerlo en persona sin avisarle ni a él ni a sus hermanos, lo cual lo toma por sorpresa.

Ambos conviven en la casa de Phillip, y Eloise se encarga de cuidar de los hijos de su amado, quienes le hacen la vida imposible con sus travesuras. Después de un tiempo, los Bridgerton dan con el paradero de Eloise y deciden casarse.

La aparición de Theo en la serie podría afectar o no directamente la historia de Eloise, ya que es bien conocido que Netflix hace cambios en cada temporada estrenada. Por lo tanto, solo es cuestión de tiempo para saber si Theo volverá a encontrarse con Eloise o no.

'Bridgerton' temporada 2 Imagen Netflix