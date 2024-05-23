Series y películas para ver mientras llega la segunda parte de la temporada 3 de 'Bridgerton'

La serie de Netflix 'Bridgerton' continúa conquistando a los espectadores con sus historias de amor. Si ya has terminado de ver la primera temporada y estás ansioso por más contenido similar, no te preocupes. Aquí te presentamos algunas opciones que te harán sentir como si estuvieras en el Londres del siglo XIX.

Series y películas imprescindibles para los amantes de 'Bridgerton'

PUBLICIDAD

'Downton Abbey' (Netflix)

Antes de la llegada de 'Bridgerton', las personas hablaron por años de 'Downton Abbey', la cual tiene como protagonista a la familia Crawley y sus sirvientes en su enorme finca. Aquí los dramas, romances y escándalos familiares están presentes, y lo mejor es que el show cuenta con 6 temporadas y un par de películas, las cuales puedes disfrutar antes de ver el romance entre Colin Bridgerton y Penélope Featherington.

Imagen ITV

'Emma' (Amazon Prime)

Una propuesta que seguro te encantará es 'Emma', una cinta protagonizada por Anya Taylor-Joy. La trama se centra en una joven hermosa e inteligente que vive junto a su padre en la Inglaterra de la Regencia y que está empeñada en actuar como casamentera para todas sus amistades.

Dentro de su noble labor, ella olvida atender sus propios sentimientos y emociones, lo cual la llevará inevitablemente a un viaje de reflexión.

'The Great' (Hulu)

Esta serie de televisión sigue los pasos de Catalina la Grande (Elle Fanning), la gobernante más longeva de la historia de Rusia, y su marido Pedro, el Zar. La trama aborda cómo Catalina logró hacerse con el trono y obtener el visto bueno del reino, contra todo pronóstico.

Imagen Civil Center Media

'Orgullo y prejuicio' (Netflix)

Basada en la novela homónima de Jane Austen, la cinta se desarrolla en la Inglaterra del siglo XVIII y muestra a las cinco hermanas Bennet: Jane, la primogénita; Elizabeth, Lydia, Mary y Kitty, quienes viven con sus padres en Longbourn, una propiedad rural.

PUBLICIDAD

Su madre se obsesiona con encontrarles un marido adecuado, y poco después Elizabeth conoce al señor Darcy, con quien tendrá una intensa historia que culmina en una de las confesiones románticas más memorables del cine.

'The Gilded Age' (Max)

El creador de 'Downton Abbey', Julian Fellowes, ha creado otra serie que traslada sus historias de intrigas y personajes femeninos complejos a Nueva York durante la Edad Dorada. En esta producción, se presentan miembros de la alta y baja sociedad que compiten constantemente por el poder. ¡Es perfecta para maratonear mientras esperas 'Bridgerton 3'!

Imagen Home Box Office

'La joven Victoria' (Prime Video)

Emily Blunt interpreta en esta película a la reina Victoria de Inglaterra, retratando su temprana ascensión al trono a los 18 años en 1837 y su conocido romance con el Príncipe Alberto. La película también se centra en mostrar los turbulentos primeros años de su reinado y las luchas de poder a su alrededor.

Imagen GK Films

'The Crown' (Netflix)

Si lo tuyo son los dramas de la realeza, no puede faltar en la lista 'The Crown', la serie biográfica que sigue la vida de la Reina Isabel II del Reino Unido a lo largo de su reinado. La serie explora tanto su vida personal como los eventos históricos y sociales que ocurrieron durante su gobierno, desde la época de posguerra hasta la actualidad.

A atriz Imelda Staunton como Rainha Elizabeth II em "The Crown" (2023) Imagen Divulgação/Netflix