Video Así se verían los Bridgerton si fueran como se describen en los libros, según IA

Con el arrollador éxito de la serie 'Bridgerton' en Netflix, los fans están ansiosos por descubrir qué depara la segunda parte de la tercera temporada, basada en las novelas de Julia Quinn. En especial, el libro 'Seduciendo a Mr. Bridgerton' ofrece pistas sobre los posibles giros y desarrollos que podrían llegar a la pantalla en los próximos episodios.

A continuación habrán spoilers de la serie y del libro en el que está basada esta temporada.

¿Cómo finaliza la primera parte de 'Brigderton 3' en Netflix?

Los primeros cuatro episodios de 'Bridgerton 3' han generado una gran conversación en Internet, especialmente por el inesperado final. En el último capítulo, Colin irrumpe en un baile para evitar que Penélope Featherington se comprometa con Lord Debling.

Tras este evento, Colin confiesa sus sentimientos a su amiga y ella le corresponde, llevando a un momento íntimo en un carruaje. Al llegar a la mansión de los Bridgerton, Colin alienta a Penélope a que lo acompañe dentro, ya que desea hacerla su esposa, y así concluye la primera parte de la temporada.

Para sorpresa de muchos se puede conocer qué pasará exactamente en la segunda parte, gracias al libro 'Seduciendo a Mr. Bridgerton', el cual narra los eventos centrales que probablemente veremos en pantalla el próximo 13 de junio.

La segunda parte de 'Bridgerton 3': ¿Qué nos depara, según los libros?"

En un intento por descubrir la identidad de Lady Whistledown, Lady Danbury ofrece una recompensa a quien proporcione información. En ese momento, Cressida Cowper asegura ser la escritora de chismes con el fin de obtener el dinero, ya que su situación económica es vulnerable.

Simultáneamente, Colin se da cuenta, a través de una serie de pistas, de que Penélope es Lady Whistledown, lo que genera un gran conflicto entre ellos, dado que en su columna se mencionan varios miembros de la familia Bridgerton.

En su afán por poner fin al drama, Penélope está decidida a confesar la verdad, pero Colin la alienta a no hacerlo, lo cual ella no tolera. La pareja enfrenta una amenaza adicional cuando Cressida descubre la identidad de Lady Whistledown y los chantajea, exigiendo dinero a cambio de su silencio.

Durante un baile organizado por Daphne y el duque, Colin revela públicamente que Penélope es quien escribe sobre los demás. Poco después, se celebra su boda. Sin embargo, no es la única unión en la historia, ya que Francesca Bridgerton también se casa en este libro con John Stirling, conocido como Lord Kilmartin, pero lamentablemente no duran muchos años juntos.

Finalmente, la unión de Penélope y Colin inspira a Eloise Bridgerton a desear el amor y el matrimonio, lo cual prepara el escenario para contar su historia en el libro 'A Sir Phillip, con amor'.

Existe una gran posibilidad de que Netflix haga algunos cambios en la historia, pero seguramente se tratará de apegar lo mejor posible a la trama original que enamoró a todos los lectores de la saga.