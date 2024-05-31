Películas de terror

‘La mesita del comedor’: La película de terror tan aclamada que hasta Stephen King la recomienda

‘La mesita del comedor’ es una película de terror que ha generado tanto interés en meses recientes que el propio Stephen King la ha recomendado. Te contamos lo que hay que saber al respecto.

Entre próximos estrenos, secuelas de clásicos e innovadoras historias, el cine de terror no deja de sorprender a su fiel audiencia. La más reciente película de este género en dar de qué hablar

¿De qué trata la película de terror ‘La mesita del comedor’?

María y Jesús forman una pareja que atraviesa un momento difícil en su relación y acaban de ser padres. Lo que parece ser una compra inocente, como la adquisición de una nueva mesa para el comedor de su casa, se convierte en una verdadera pesadilla cuando la mesa comienza a ejercer una extraña influencia sobre ellos, desatando una serie de eventos paranormales y llevando su relación al límite.

La película explora temas de miedo, paranoia y la lucha por mantener la cordura en medio de circunstancias extraordinarias.

La cinta de terror está dirigida por Caye Casas y cuenta con las actuaciones de David Pareja, Estefanía de los Santos, Josep Maria Riera y Claudia Riera.

¿Dónde ver la película de terror ‘La mesita del comedor’?

Los espectadores pueden disfrutar de esta emocionante película de terror en la comodidad de sus hogares, pues está disponible en el servicio de streaming Filmin.

Película 'La mesita del comedor'
Película 'La mesita del comedor'
Imagen Alhena Production/ Apocalipsis Producciones, S.L

Stephen King recomienda ‘La mesita del comedor’

La cinta se ha ganado ovaciones de la crítica y la audiencia por igual, sin embargo, quizás el reconocimiento más notorio vino del reconocido escritor de terror Stephen King.

El pasado 10 de mayo, el aclamado autor le dio su sello de aprobación a través de su cuenta de X (antes, Twitter): “Supongo que nunca, ni una vez en tu vida, has visto una película tan oscura como esta. Es horrible y, al mismo tiempo, terriblemente divertida”.

En un intento de darle una definición, la calificó como “el sueño más oscuro de los hermanos Coen (famosos por títulos como ‘Fargo’, ‘The Big Lebowski’, ‘No Country for Old Men’, entre otros). De hecho, fue a partir de su recomendación que más personas se interesaron en ver ‘La mesita del comedor’.

Película 'La mesita del comedor'
Película 'La mesita del comedor'
Imagen Alhena Production/ Apocalipsis Producciones, S.L


