Fans enfurecen con el remake de 'El Cuervo': ¿deshonra la memoria de Brandon Lee?

‘El Cuervo’, con la actuación de Brandon Lee, marcó un hito en los años noventa. La cinta, basada en una serie de cómics, relata una historia de venganza. Eric Draven y su prometida son asesinados, pero Draven regresa a la vida para vengar la muerte de ella.

'El Cuervo' fue una película emblemática: Brandon Lee murió haciéndola

Una de las razones por las que esta película se volvió legendaria fue por la muerte de su protagonista durante la filmación. Brandon estaba grabando una secuencia de acción donde, por un error, la bala con la que se le disparó fue una de verdad. Esta trágica historia le dio más fuerza al enigmático personaje de ‘El Cuervo’.

La película de 1994 fue un homenaje a Lee, por lo que el anuncio de un remake fue blanco de críticas. El proyecto de la nueva versión fue pensado desde 2008, pero tuvieron que darse múltiples cambios de actores y director para que finalmente se trabajara.

Al final el elegido para interpretar a Eric Draven fue Bill Skarsgärd, conocido por su actuación como el payaso Pennywise en ‘IT’.

En ‘El Cuervo’ (1994), la relación entre Eric y su prometida es solo contada mediante flashbacks, por lo que la gran innovación en el remake fue el retrato de la relación en tiempo presente. Esto con la finalidad de darle una mayor profundidad al amor entre los protagonistas.

Además de los cambios en la trama, la versión de 2024 prometió tener una estética más oscura, resaltando los aspectos góticos de la película original.

‘El Cuervo’ 2024 no ha cumplido con las expectativas de los fans

A una semana de su estreno, la cinta ha tenido una mala recepción por parte de la crítica y la audiencia. A pesar de su largo proceso de desarrollo y el presupuesto de $50 millones, la película recaudó solo $5 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos.

La crítica la considera una decepción, señalando que no captura la esencia del filme original de 1994. Además, actores de la película original, como Sofia Shinas y Rochelle Davis, han expresado su descontento, considerándola irrespetuosa hacia el legado de Brandon Lee.

