'Last Night in Soho': la película de terror que enamoró a Stephen King y puedes verla en Netflix

La película 'Last Night in Soho' no solo obtuvo la aprobación del público, también el escritor Stephen King, considerado un maestro del terror, quedó enamorado de ella. Te contamos de qué trata.

Lili Diaz.
Existen películas que, a pesar de su gran trama, pueden pasar desapercibidas, y una de ellas sin duda es 'Last Night in Soho', dirigida por el británico Edgar Wright y estrenada en 2021.

¿De qué trata la película 'Last Night in Soho'?

Su trama sigue a Eloise, interpretada por Thomasin McKenzie, una joven apasionada por la moda de los años 60 que se muda a Londres para estudiar diseño de moda y convertirse en una figura destacada en el campo. Tras su arribo, busca un lugar para alquilar, ya que su compañera de cuarto dentro de la escuela resulta ser una persona pesada y lejos de ser de su agrado.

Es así como llega a la casa de la señora Collins, quien tenía disponible un cuarto y lo tomó de inmediato. En su primera noche al dormir, se da cuenta de que se transporta al pasado, específicamente a los años sesenta, pero lo curioso es que al ver su reflejo es una joven rubia que se hace llamar Sandie, interpretada por Anya Taylor-Joy, actriz conocida por películas como 'La bruja', 'Dune: Part Two', 'The Menu' y muchas otras más.

A medida que Eloise se sumerge más en sus viajes en el tiempo, se ve envuelta en una red de secretos oscuros y peligros que amenazan con desdibujar la línea entre la realidad y la fantasía. La atmósfera de la década de los 60 cobra vida de manera vibrante en la pantalla, con una cuidadosa atención al detalle en la recreación de la moda, la música y la cultura de la época.

Conforme avanza la trama, Eloise se percata de que Sandie sí fue una persona en la vida real y vivió abusos por parte de hombres al tratar de convertirse en una exitosa cantante. No obstante, con el fin de vengarse, los mató y escondió sus restos en las paredes y pisos de madera de la casa que alquilaba la estudiante de moda.

Imagen Film4


Su final es uno de esos que nadie veía venir, lo cual hizo a 'Last Night in Soho' en una de las mejores cintas de su año, además porque logró cautivar a todos gracias al suspenso psicológico, elementos sobrenaturales y una estética visual impactante.

Stephen King se proclamó fan de esta película disponible en Netflix

Algo interesante en que recientemente fue agregada al catálogo de Netflix y su director, Edgar Wright, admitió que la cinta nunca hubiera existido de no ser por Stephen King, el aclamado escritor de libros de terror como 'It', 'Misery', Carrie', The Shinning' o 'Pet Sematary', pues de acuerdo al portal 'The Hollywood Reporter', él se inspiró en su trabajo para crear la historia de 'Last Night in Soho'.

"Honestamente, no creo que se me hubiera ocurrido esta película si no hubiera leído sus libros cuando tenía una edad muy impresionable, como 13 o 14 años".
Imagen Film4 y Getty Images


Por si fuera poco, el autor usó su cuenta de Twitter en 2021 para revelar que 'Last Night in Soho' tenía su sello de aprobación después de ver un pequeño vistazo de la película que le encantó.

"Eché un vistazo anticipado a 'Last Night in Soho' y planeo volver a verlo cuando se estrene el viernes. Casi nunca vuelvo a mirar, hay tantas cosas buenas por ahí, pero esta es especial. Viaje en el tiempo con un giro".


¡Ahora no hay excusa para que no la veas en Netflix!

