Las 10 películas más aterradoras, según la ciencia (no cualquiera puede verlas todas)

Video Científicos revelan cuáles son las 10 películas más aterradoras de todos los tiempos

¡Prepárate para un viaje aterrador a través de las películas más escalofriantes de todos los tiempos!

La última investigación de Science of Scare ha sacudido a los fanáticos del cine de terror al analizar las reacciones cardíacas de más de 250 personas mientras veían una selección de cintas que han dejado huella en el género.

El objetivo del estudio fue determinar cuáles de estas producciones son las más aterradores y por lo tanto las que más asustan al público. El resultado es una lista de las diez películas más terroríficas, que destaca no solo por su calidad sino por sus inesperados jump scare.

Si eres un amante del horror y buscas la dosis perfecta de miedo, este ranking es ideal para ti. Pon aprueba tus nervios de acero y atrévete a ver estos largometrajes que hará latir tu corazón a mil por hora.

1. 'Siniestro (‘Sinister’)



La trama gira en torno a un escritor que, al investigar una casa marcada por terribles asesinatos, se topa con una serie de películas caseras.

Estas cintas revelan crímenes sobrenaturales que desentrañan oscuros secretos, que lo llevarán a una inquietante revelación mientras explora el siniestro pasado del lugar.

Siniestro Imagen Summit Entertainment

2. ‘Host’



Durante una sesión espiritista por Zoom durante la cuarentena, un grupo de amigos invoca un espíritu maligno que comienza a atormentarlos en sus propios hogares. La premisa se convierte en una experiencia tensa y llena de sustos genuinos.

'Host'. Imagen Shadow House.

3. ‘Skinamarink’



Dos niños descubren que en su casa han desaparecido todas las puertas y ventanas, y una voz siniestra les da instrucciones macabras mientras esperan frente a la televisión. La película utiliza la simplicidad para crear un terror experimental y atmosférico.

‘Skinamarink’. Imagen BayView Entertainment.

4. ‘El Conjuro’



Basada en hechos reales, sigue a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren mientras ayudan a una familia aterrorizada por una presencia demoníaca en su granja.

‘El Conjuro’. Imagen Warner Bros.

5. ‘Insidious’



Una familia enfrenta a un tormentoso acoso de misteriosos espíritus cuando su hijo queda en coma. Mientras luchan contra estas fuerzas sobrenaturales para salvarlo, se ven envueltos en una batalla desesperada.

Dirigida por James Wan, la película destaca por su atmósfera inquietante y presenta una mitología singular sobre el reino de los espíritus.

'Insidious'. Imagen FilminDistrict.

6. ‘Hereditary’



Después de una tragedia familiar, una madre comienza a descubrir secretos oscuros y a enfrentarse a fuerzas demoníacas que amenazan su vida y la de su familia. La película mezcla drama emocional con terror psicológico, tiene un giro impactante y perturbador.

7. ‘Smile’



Una doctora experimenta terror y paranoia cuando comienza a ver una figura sonriente siniestra después de presenciar el suicidio de una paciente.

El filme explora el trauma y la salud mental con una narrativa que mantiene la tensión hasta el final.

'Smile' Imagen Paramount Players

8. ‘El Exorcismo de Emily Rose’



Basada en un hechos verídicos, la trama sigue el juicio de un sacerdote acusado de homicidio involuntario durante un exorcismo.

Este trabajo cinematográfico combina el drama legal con escenas impactantes de posesión y exorcismo, manteniendo al espectador en suspenso sobre lo real y lo sobrenatural.

'El exorcismo de Emily Rose' Imagen /Lakeshore Ent Corp/Kobal/Shutter

9. ‘Hell House LLC’



Un equipo de documentalistas explora una tragedia que ocurrió durante la inauguración de una casa embrujada. A medida que desentrañan los oscuros secretos detrás del evento, se enfrentan a aterradoras fuerzas sobrenaturales que desafían su entendimiento de lo paranormal.

'Hell House LLC'. Imagen Cognetti Films.

10. ‘Talk to Me’



Un grupo de adolescentes descubre cómo comunicarse con los muertos, desatando fuerzas sobrenaturales que ponen en peligro sus vidas y las de quienes los rodean.

La película explora el terror sobrenatural y las consecuencias de jugar con lo desconocido.