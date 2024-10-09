Películas de terror

8 películas para convertir tu casa en algo terrorífico (sentirás que Halloween se adelantó)

Si te encanta armar maratones de películas de terror, estas cintas te garantizan unos buenos sustos. Las puedes ver en cualquier época del año, pero seguro que en Halloween se disfrutan más.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Carol Sandoval's profile picture
Por:Carol Sandoval
Video Las mejores películas basadas en los libros de Stephen King y dónde verlas

Prepara unas palomitas, apaga las luces y acomódate en el sillón para disfrutar este maratón de terror... si te atreves.

#1 'Hush'

PUBLICIDAD

Una escritora sorda vive sola y aparentemente en paz en medio del bosque. Mientras busca inspiración para su nueva obra, descubrirá que "tiene compañía" y que deberá enfrentarse a un amenazante individuo que la asecha.

#2 'Hereditary'

Después de la muerte de su madre, Annie presenta problemas para reorganizar a su ecléctica familia. Luego, una serie de acontecimientos paranormales, le revelarán a la protagonista oscuros secretos respecto a la occisa... mismos que ahora podrían desembocar en su hija.

Más sobre Películas de terror

¿’De noche con el diablo’ está basada en un exorcismo real? La verdad detrás de la película
0:58

¿’De noche con el diablo’ está basada en un exorcismo real? La verdad detrás de la película

Cine y Series
¿'La sustancia' está basada en una historia real? El final explicado de la película de Demi Moore
3 mins

¿'La sustancia' está basada en una historia real? El final explicado de la película de Demi Moore

Cine y Series
Las mejores películas de terror sobre brujas (que no son 'La Bruja de Blair')
3 mins

Las mejores películas de terror sobre brujas (que no son 'La Bruja de Blair')

Cine y Series
‘Beetlejuice 2’: Todas las películas de terror a las que hace referencia, ¿las reconociste?
0:58

‘Beetlejuice 2’: Todas las películas de terror a las que hace referencia, ¿las reconociste?

Cine y Series
6 películas de terror con finales tan perturbadores que estuvieron a punto de ser prohibidas
2 mins

6 películas de terror con finales tan perturbadores que estuvieron a punto de ser prohibidas

Cine y Series
Películas malditas: estuvieron plagadas de fenómenos paranormales y suceso fatales
3 mins

Películas malditas: estuvieron plagadas de fenómenos paranormales y suceso fatales

Cine y Series
Fans enfurecen con el remake de 'El Cuervo': ¿deshonra la memoria de Brandon Lee?
2 mins

Fans enfurecen con el remake de 'El Cuervo': ¿deshonra la memoria de Brandon Lee?

Cine y Series
El xenomorfo de 'Alien: Romulus' no era CGI: Él es Robert Bobroczky, el basquetbolista que lo interpretó
3 mins

El xenomorfo de 'Alien: Romulus' no era CGI: Él es Robert Bobroczky, el basquetbolista que lo interpretó

Cine y Series
Las 10 películas más aterradoras, según la ciencia (no cualquiera puede verlas todas)
3 mins

Las 10 películas más aterradoras, según la ciencia (no cualquiera puede verlas todas)

Cine y Series
'Beetlejuice': ¿Por qué el vestido de novia de Lydia era rojo? Secretos y curiosidades de la película
5 mins

'Beetlejuice': ¿Por qué el vestido de novia de Lydia era rojo? Secretos y curiosidades de la película

Cine y Series

#3 'Us' ('Nosotros')

Adelaide y su esposo viajan a la casa en la que ella creció junto a la playa. Durante todo el viaje, la mujer tiene un presentimiento siniestro que precede a un encuentro espeluznante: cuatro enmascarados se presentan ante su casa y tienen un aspecto más que familiar.

#4 'I Am the Pretty Thing That Lives in the House' ('Soy la cosa bella que vive en esta casa')

Una enfermera consigue un nuevo trabajo cuidando a una escritora de novelas de horror. Ésta vive plagada de secretos... la adaptación de la enfermera a su empleo será el menor de los problemas.

Película de terror 'Soy la cosa bella que vive en esta casa'
Película de terror 'Soy la cosa bella que vive en esta casa'
Imagen Cortesía Netflix

#5 'Gerald's Game' ('El juego de Gerald')

El juego sexual de Jessie y su esposo sale muy mal: está esposada a la cama, enfrenta visiones retorcidas... y su marido ha muerto encima de ella, dejándola sin la posibilidad de liberarse.

La película ‘Gerald’s Game’ de Netflix está basada en una obra de Stephen King.
La película ‘Gerald’s Game’ de Netflix está basada en una obra de Stephen King.
Imagen Netflix

#6 'Thanatomorphose'

La película sigue a Laura, una joven artista cuya carrera no va a ninguna parte. Si eso fuera poco, está atrapada en una relación abusiva con su novio.

PUBLICIDAD

De la nada, Laura descubre varios moretones en su cuerpo que comienzan a extenderse y no hay condición médica que explique su caso... necesitarás de un estómago fuerte y una cabeza muy fría para ver el desenlace.

#7 '1922'

Un granjero admite haber asesinado a su mujer por avaricia, pero la muerte es apenas el comienzo de una historia familiar macabra.

Película 1922
Película 1922
Imagen Cortesía Netflix

¿Por dónde empezarás tu maratón de "terror en casa"? Eso sí, evítalo si te sientes particularmente sugestivo en estos días ¡Guárdalo para Halloween y cuéntanos qué otra cinta de "miedo casero" agregarías a la lista!

Relacionados:
Películas de terrorMejores películas de terrorPelículasHalloweenCine

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX