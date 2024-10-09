8 películas para convertir tu casa en algo terrorífico (sentirás que Halloween se adelantó)

Video Las mejores películas basadas en los libros de Stephen King y dónde verlas

Prepara unas palomitas, apaga las luces y acomódate en el sillón para disfrutar este maratón de terror... si te atreves.

#1 'Hush'

PUBLICIDAD

Una escritora sorda vive sola y aparentemente en paz en medio del bosque. Mientras busca inspiración para su nueva obra, descubrirá que "tiene compañía" y que deberá enfrentarse a un amenazante individuo que la asecha.

#2 'Hereditary'

Después de la muerte de su madre, Annie presenta problemas para reorganizar a su ecléctica familia. Luego, una serie de acontecimientos paranormales, le revelarán a la protagonista oscuros secretos respecto a la occisa... mismos que ahora podrían desembocar en su hija.

#3 'Us' ('Nosotros')

Adelaide y su esposo viajan a la casa en la que ella creció junto a la playa. Durante todo el viaje, la mujer tiene un presentimiento siniestro que precede a un encuentro espeluznante: cuatro enmascarados se presentan ante su casa y tienen un aspecto más que familiar.

#4 'I Am the Pretty Thing That Lives in the House' ('Soy la cosa bella que vive en esta casa')

Una enfermera consigue un nuevo trabajo cuidando a una escritora de novelas de horror. Ésta vive plagada de secretos... la adaptación de la enfermera a su empleo será el menor de los problemas.

Película de terror 'Soy la cosa bella que vive en esta casa' Imagen Cortesía Netflix

#5 'Gerald's Game' ('El juego de Gerald')

El juego sexual de Jessie y su esposo sale muy mal: está esposada a la cama, enfrenta visiones retorcidas... y su marido ha muerto encima de ella, dejándola sin la posibilidad de liberarse.

La película ‘Gerald’s Game’ de Netflix está basada en una obra de Stephen King. Imagen Netflix

#6 'Thanatomorphose'

La película sigue a Laura, una joven artista cuya carrera no va a ninguna parte. Si eso fuera poco, está atrapada en una relación abusiva con su novio.

PUBLICIDAD

De la nada, Laura descubre varios moretones en su cuerpo que comienzan a extenderse y no hay condición médica que explique su caso... necesitarás de un estómago fuerte y una cabeza muy fría para ver el desenlace.

#7 '1922'

Un granjero admite haber asesinado a su mujer por avaricia, pero la muerte es apenas el comienzo de una historia familiar macabra.

Película 1922 Imagen Cortesía Netflix