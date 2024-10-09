8 películas para convertir tu casa en algo terrorífico (sentirás que Halloween se adelantó)
Si te encanta armar maratones de películas de terror, estas cintas te garantizan unos buenos sustos. Las puedes ver en cualquier época del año, pero seguro que en Halloween se disfrutan más.
Prepara unas palomitas, apaga las luces y acomódate en el sillón para disfrutar este maratón de terror... si te atreves.
#1 'Hush'
Una escritora sorda vive sola y aparentemente en paz en medio del bosque. Mientras busca inspiración para su nueva obra, descubrirá que "tiene compañía" y que deberá enfrentarse a un amenazante individuo que la asecha.
#2 'Hereditary'
Después de la muerte de su madre, Annie presenta problemas para reorganizar a su ecléctica familia. Luego, una serie de acontecimientos paranormales, le revelarán a la protagonista oscuros secretos respecto a la occisa... mismos que ahora podrían desembocar en su hija.
#3 'Us' ('Nosotros')
Adelaide y su esposo viajan a la casa en la que ella creció junto a la playa. Durante todo el viaje, la mujer tiene un presentimiento siniestro que precede a un encuentro espeluznante: cuatro enmascarados se presentan ante su casa y tienen un aspecto más que familiar.
#4 'I Am the Pretty Thing That Lives in the House' ('Soy la cosa bella que vive en esta casa')
Una enfermera consigue un nuevo trabajo cuidando a una escritora de novelas de horror. Ésta vive plagada de secretos... la adaptación de la enfermera a su empleo será el menor de los problemas.
#5 'Gerald's Game' ('El juego de Gerald')
El juego sexual de Jessie y su esposo sale muy mal: está esposada a la cama, enfrenta visiones retorcidas... y su marido ha muerto encima de ella, dejándola sin la posibilidad de liberarse.
#6 'Thanatomorphose'
La película sigue a Laura, una joven artista cuya carrera no va a ninguna parte. Si eso fuera poco, está atrapada en una relación abusiva con su novio.
De la nada, Laura descubre varios moretones en su cuerpo que comienzan a extenderse y no hay condición médica que explique su caso... necesitarás de un estómago fuerte y una cabeza muy fría para ver el desenlace.
#7 '1922'
Un granjero admite haber asesinado a su mujer por avaricia, pero la muerte es apenas el comienzo de una historia familiar macabra.
¿Por dónde empezarás tu maratón de "terror en casa"? Eso sí, evítalo si te sientes particularmente sugestivo en estos días ¡Guárdalo para Halloween y cuéntanos qué otra cinta de "miedo casero" agregarías a la lista!