Las mejores películas de terror sobre brujas (que no son 'La Bruja de Blair')

'El proyecto de la bruja de Blair' es un clásico de las películas de terror de brujas, incluso dejó traumas de por vida en sus protagonistas.

Sin embargo, existen más filmes que explotan la brujería en todas sus formas que seguramente te harán dormir con las luces prendidas.

#1 'The Wretched'

El inminente divorcio de su papás y atender a un grupo de adolescentes privilegiados puede parecer una muy mala racha en la vida de Ben.

No obstante, no tiene idea que su vida se convertirá en un verdadero suplicio cuando la desaparición de niños, la intrigante y siniestra personalidad de su vecina y una serie de horrores sobrenaturales lo hagan enfrentarse a una malévola bruja.

#2 'The Witch'

'The Witch' nos sumerge en un viaje de brujería y posesión maligna en los extremos de un bosque de Nueva Inglaterra en 1630.

En este escenario inhóspito, Thomasin y su familia experimentan una serie de fenómenos extraños: animales malévolos, uno de sus hermanos poseído, otro desaparecido, etc.

A medida que el tiempo pasa, el mal no sólo acecha amenazante desde el bosque oscuro, sino que la paranoia y sospecha de la familia de Thomasin incrementa a tal grado que la culpan de brujería.

#3 'Suspiria'

Tanto la versión original e italiana de 1977, como el remake estadounidense de 2018 nos llevan a una academia de danza donde las coreografías se convierten en una poderosa representación del poder y brujería que se experimentan dentro de los salones.

En la versión de 2018, las brujas tienen el poder de torturar a las alumnas, orillándolas a que se hagan daño o incluso atenten contra sus vidas.

#4 'The Autopsy of Jane Doe'

Tommy y Austin, padre e hijo, son un equipo de forenses y tienen la misión de descubrir la causa de muerte del cadáver de una mujer no identificada, apodada Jane Doe, que fue encontrado en el sótano de la casa de una familia que fue brutalmente asesinada.

Su actividad de rutina comienza a plagarse de detalles siniestros que poco a poco evidencian que Jane Doe realmente puede no estar muerta.

'#5 El conjuro'

Los parapsicólogos Ed y Lorraine Warren emprenden una diabólica travesía cuando el espíritu de Bathsheba, una mujer que en el siglo XVIII asesinó a su hijo y se lo ofreció al diablo y fue acusada de brujería, acecha la casa de Roger y Carolyn Perron, un matrimonio con cinco hijas.

#6 'Drag me to hell'

Con el afán de obtener un ascenso, Christine demuestra que puede ser realmente despiadada con los clientes aún cuando le ruegan más tiempo. No obstante, esta actitud despertará la venganza de la misteriosa Sra. Ganush, una anciana a la que le negó la extensión de su pago de hipoteca.

#7 'Pumpkinhead'

Después de que un grupo de adolescentes maten por accidente a su hijo, Ed Harley decide vengar su muerte y pide ayuda a Haggis, la bruja del pueblo.

Ella despierta al demonio Pumpkinhead, quien es el responsable de atormentar y cobrar todas las vidas de aquellos que mataron al hijo de Harley.

#8 'The Skeleton Key'

Caroline, una joven y escéptica enfermera, es contratada para cuidar al anciano y moribundo Ben Devereaux. A pesar de la hostil presencia y mirada inquisitiva de la esposa de Ben, Violet, Caroline descubrirá una habitación secreta en el ático donde todo indica que la enfermedad de Ben esté relacionada con magia negra.

Con este descubrimiento, Caroline se verá inmersa en un terrible juego de conjuros, hechicería y demás donde su vida se verá en peligro.