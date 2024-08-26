El xenomorfo de 'Alien: Romulus' no era CGI: Él es Robert Bobroczky, el basquetbolista que lo interpretó

La nueva cinta de ciencia ficción 'Alien: Romulus' está ganando cada vez más popularidad, y su nuevo xenomorfo está generando un terror genuino en los espectadores. Aunque muchos pensaron que el mutante había sido creado con ayuda de CGI o que se trataba de un robot animatrónico, la realidad es que fue una persona quien lo interpretó en la pantalla. A continuación, te explicamos de quién se trata y su historia.

Del baloncesto al cine: La historia de Robert Bobroczkyi, el xenomorfo de 'Alien: Romulus'

De acuerdo con los créditos de la cinta, un joven llamado Robert Bobroczkyi fue quien se puso el traje del alienígena. Antes de debutar como actor en el cine, destacó en el mundo del baloncesto por su impresionante altura de casi 2 metros con 31 centímetros.

Curiosamente, Bobroczkyi nació alto debido a la estatura de sus padres: su padre mide 2 metros con 15 centímetros y su madre, 1 metro con 90 centímetros, lo que lo convierte en una herencia familiar evidente.

Bobroczkyi, de origen rumano, fue una promesa del baloncesto desde su adolescencia, debido a su altura y habilidades en la cancha. Su mayor deseo era formar parte de la NBA, y en 2016 se mudó a Ohio, Estados Unidos, para estudiar en la secundaria y luego ingresar a la universidad. Allí jugó en el Spire Institute, Grand River Academy y Rochester University.

Aunque estaba a un paso de cumplir su meta, lamentablemente comenzó a sufrir dolores de espalda y otros problemas físicos debido a su estatura, lo que le impidió unirse a la NBA.

A pesar de estos desafíos físicos, Bobroczkyi no se alejó de los reflectores y encontró una nueva oportunidad en la industria del entretenimiento. El joven exbasquetbolista llamó la atención de productores de cine que buscaban a una persona con características físicas excepcionales para interpretar a criaturas en películas de ciencia ficción y fantasía, siendo su altura un aspecto clave para dar vida a personajes únicos.

Fue entonces cuando los realizadores de 'Alien: Romulus', al verlo, supieron que era perfecto para el papel. Su altura y delgada complexión física encajaron a la perfección con la visión que tenían para los movimientos y el aspecto físico del extraterrestre.

Director de 'Alien Romulus' quedó impactado con Robert Bobroczkyi

Fede Álvarez, director del largometraje, explicó en una entrevista para 'USA Today' que Robert lo dejó más que impactado, ya que, aunque no tenía experiencia en la actuación, hizo un gran trabajo interpretando al xenomorfo, mitad alienígena y mitad humano.

"Hizo una actuación increíble para alguien que nunca había hecho eso antes. Ser alto es una cosa, al lado de Cailee Spaeny que mide 1.50 metros, eso es magia. Pero él realmente trajo consigo un talento que nos dejó atónitos. Se enfrenta a Isabela Merced cara a cara y es fantástico".



Por el momento, Bobroczkyi no ha comentado nada acerca de su experiencia trabajando en la saga de 'Alien' o si tiene alguna otra oferta de trabajo en el cine, pero al parecer a los fans del terror les encantaría que volvier a encarnar a otro monstruo.