‘Late Night With the Devil’: ¿El club secreto de la película sí existió? La historia real

‘Late Night with the Devil’ es una película de terror sobrenatural escrita, dirigida y editada por Colin y Cameron Cairnes. La trama sigue los eventos de un episodio de un programa de entrevistas nocturno emitido en la noche de Halloween de 1977, durante el cual el presentador intenta aumentar el ‘rating’ invitando a una niña supuestamente poseída al programa.

Si bien la historia es completamente ficticia, un elemento en específico parece estar relacionado con hechos de la vida real, ¿a cuál nos referimos?

¿La película ‘Late Night with the Devil’ está inspirada en la vida real?

A lo largo de la cinta, vemos que Jack Delroy, el presentador del exitoso programa de variedades nocturno ‘Night Owls’, es miembro de un club secreto llamado The Grove o Culte Du Grove. Esta especie de secta está compuesto por hombres ricos y poderosos, con quien Delroy hace un pacto para lograr el éxito que está buscando.

Película de terror 'Late Night with the Devil'. Imagen IFC Films/Shudder



Quizás muchos lo no notaron, pero dicha asociación parece ser un guiño a Bohemian Grove, un club secreto que, en la vida real ha inspirado tanto protestas como teorías de conspiración. ‘The Hollywood Reporter’ o ‘CBR’ han señalado las similitudes entre uno y otro, el primero de ellos asegurando incluso que ‘The Grove’ “parece estar ligeramente inspirado” en el real.

Sobre el tema, el actor David Dastmalchian comentó que, como “teorista de la conspiración aficionado”, se pregunta “qué apretones de manos secretos y conversaciones secretas tuvieron lugar” en el Bohemian Grove.

Bohemian Grove: así es el exclusivo club de la vida real

Bohemian Grove es un club exclusivo para hombres ricos y poderosos, ubicado en el remoto condado de Sonoma, al norte de San Francisco, California, en Estados Unidos. Fue fundado en 1872 por un grupo de periodistas, artistas y músicos en San Francisco, pero con el tiempo, extendieron la invitación a empresarios y políticos. Según se sabe, los miembros pueden traer invitados, pero la reunión está cerrada a los medios y personas ajenas.

A lo largo de los años, el hermetismo del club no ha hecho más que cultivar el interés y teorías de conspiración sobre lo que sucede dentro de sus reuniones anuales de dos semanas.

A pesar de que la lista de sus miembros es secreta, se han filtrado los nombres de algunos de ellos, entre los que se encuentran los presidentes estadounidenses Herbert Hoover, Ronald Reagan y Richard Nixon.

Además, se sabe que la reunión de planificación del Proyecto Manhattan, que dio pie al desarrollo de la bomba atómica, se dio en el Bohemian Grove.

Es poco lo que se sabe sobre lo que sucede dentro del club, pero se sabe que incluye grandes fiestas. Hay algunos reportes que apuntan a rituales, complots, debates iniciales para políticas pública y actividades escabrosas, pero no se han podido comprobar.

