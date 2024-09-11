6 películas de terror con finales tan perturbadores que estuvieron a punto de ser prohibidas

Video Científicos revelan cuáles son las 10 películas más aterradoras de todos los tiempos

En estas seis películas de terror el final es tan espeluznante, que muchos espectadores tuvieron que taparse los ojos para no ver las escenas. En algunos casos incluso se planteó la posibilidad de cambiar el desenlace, para no traumar a nadie, o de plano prohibir su proyección.

'Actividad paranormal'

PUBLICIDAD

Una película de bajo presupuesto que impactó a la crítica experta. Se centra en Katie y Micah, una pareja que comienza a experimentar sucesos paranormales en su hogar, por lo que deciden colocar una cámara para averiguar qué sucede. La situación empeora y ellos buscan la forma de solucionarlo, pero parece ser que no hay forma de lograrlo.

'Actividad paranormal' no sólo tiene un desenlace, sino tres, aunque ninguno es feliz para los protagonistas. Eso sí, todos son impactantes.

'El descenso'

Este filme sigue la historia de Sarah, quien viaja a Carolina del Norte para explorar unas cuevas con sus amigas. Al descender bajo tierra, el grupo de mujeres encuentran evidencias de una expedición anterior. Pero, eso no es lo más aterrador, pues ahí se topan frente a frente con criaturas depredadoras.

El final es sumamente oscuro, pero no te decimos más para que lo descubras por tu propia cuenta.

'Enemy'

Adam es un profesor de Historia que lleva una vida rutinaria, pero ésta cambia cuando descubre a un actor que es idéntico a él. En su afán de saber más acerca del hombre, se enfrentará a consecuencias terribles.

Esta película está llena de terror psicológico y el cierre no es la excepción. Adam se encuentra con una tarántula gigante, pero lejos de asustarse, se muestra resignado y consciente de la situación, lo que causa un escalofrío a la audiencia.

'Insidious' ('La noche del demonio')

'Insidious' es otra de las películas cuyo final deja mucho en qué pensar. La trama muestra a la familia Lambert, quienes viven una pesadilla luego de que su hijo sufra un accidente en la nueva casa a la que se mudan.

PUBLICIDAD

Aunque el niño logra ser recuperado con ayuda de una médium, ellos no consiguen liberarse por completo de la entidad demoníaca y esto se comprueba en la última parte del filme.

'La bruja'

Un matrimonio de colonos cristianos y sus hijos viven cerca de un bosque que, según creencias populares, está dominado por fuerzas malignas.

Cuando el integrante más pequeño desaparece, los padres sospechan que una de sus hijas podría ser la culpable. El cierre de 'La bruja' es uno de los más ambiguos, pero aún así es bastante aterrador.

'Hereditary'

La casa de los Graham se ve envuelta en una serie de tragedias, que se desencadenan después de la muerte de la abuela de la familia. Estas no parecen tener explicación, hasta que se dan cuenta de que la mujer estaba inmersa en un misterioso culto.

Las últimas escenas de la película están llenas de intensidad y llevan al espectador al límite. Además, el final es totalmente inesperado.