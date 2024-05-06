‘La idea de ti’: Diferencias de la película de Anne Hathaway y el libro (los finales no se parecen)

Video Nueva película de Anne Hathaway está inspirada en la belleza de Harry Styles: Todo sobre ‘La idea de ti’

La película ‘La idea de ti’, protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine, apenas aterrizó a Amazon Prime Video y ya está dando mucho de qué hablar, tanto por las comparaciones con el libro en el que está basada como por la manera en la que se retrata a una mujer de 40 años con deseos de rehacer su vida y, por supuesto, todo el romance entre la pareja ficticia.

Para quienes no lo sepan, ‘The Idea of You’ es originalmente un libro de Robinne Lee publicado en 2017. Desde entonces, la historia se ha hecho de una base de fans grande que, tras el estreno de la cinta, seguramente seguirá creciendo.

Pero, ¿qué tanto respeto la adaptación cinematográfica de la novela? Estas son algunos de los cambios que se hicieron.

‘La idea de ti’: diferencias entre la película y el libro

Antes de que continúes leyendo, toma en cuenta que encontrarás spoilers de la película y el libro.

Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers

Soléne y Hayes se conocen de

distinta

manera en el libro de Robinne Lee

En la película, Soléne, una madre soltera de 40 años, se ve obligada a acompañar a su hija adolescente, Izzy, al Festival de Música de Coachella después de que su ex la dejara plantada en el último momento. En el concierto, tiene un encuentro fortuito con Hayes, cuando entra a su remolque pensando que es el baño del área exclusiva. Su conexión se refuerza cuando se reencuentran en el ‘meet and greet’ de August Moon.

No obstante, en la novela de Robinne Lee, ese primer encuentro se da en Las Vegas y directamente en convivencia de la boy band con sus fans. Cuando es el turno de Izzy de conocer a los artistas, Hayes invita a Soléne a unirse a una foto grupal y después les pregunta dónde se sentarán para darles pases a backstage.

Película 'La idea de ti' Imagen Alisha Wetherill/Prime

‘La idea de ti’: las edades de los personajes son muy diferentes en el libro

Sin duda, el tema de las diferencias de edad es central en la trama de ‘The Idea of You’, al punto tal de generar toda una conversación al respecto.

En la cinta se muestra que el personaje de Anne Hathaway acaba de cumplir 40 años, mientras que el de Nicholas Galitzine tiene 24.

En el libro ‘La idea de ti’, la de él es notoriamente menor, 20 años, mientras que ella tiene la misma edad.

De igual manera, la película modificó la edad de Izzy, la hija de Soléne. Robinne Lee la describe en la novela como una adolescente que pasa de los 12 a los 13 años, mientras que en la cinta la conocemos con 16 años.

Película 'La idea de ti' Imagen Alisha Wetherill/Prime

El libro y la película ‘The Idea of You’ tienen finales contrastantes

Uno de los mayores cambios entre la obra de Robinne Lee y la cinta protagonizada y producida por Anne Hathaway es el final.

En el filme, la pareja tiene su ‘felices para siempre’ o, cuando menos, una segunda oportunidad para vivir su amor plenamente.

Sin embargo, el desenlace del libro es mucho más devastador: Soléne decide terminar la relación por el escrutinio de la prensa y su preocupación por el efecto que tiene en su hija. Aún enamorado, Hayes le pide que se reencuentren dentro de 5 años, pero ella rechaza la posibilidad.

En los meses posteriores a su ruptura, el cantante le manda mensajes de texto pidiéndole que regresen y haciéndole saber lo mucho que aún desea estar con ella. No obstante, la protagonista nunca los responde.

Película 'La idea de ti' Imagen Alisha Wetherill/Cortesía de Prime Video

Otras diferencias entre el libro y la película ‘La idea de ti’

En las páginas de Robinne Lee, Soléne es una mujer mucho más sofisticada, en ocasiones fría o distante y con un trasfondo francés, mientras que el personaje de Anne Hathaway es mucho más cálido y americano (solo menciona que sus abuelos eran franceses).

En el libro, además, comparte la galería de arte con Lulit, su mejor amiga y apoyo incondicional en su romance con Hayes.

A diferencia de la película, la novela tiene una carga mucho mayor y más intensa de escenas candentes; la película se centra más en la conexión emocional de los personajes y los momentos eróticos los presenta con mayor discreción.

Robinne Lee, autora del libro 'La idea de ti' / Anne Hathaway como Soléne en la película 'La idea de ti'. Imagen Getty Images / Amazon Studios