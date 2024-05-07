¿‘La idea de ti’ es sobre Harry Styles y sus novias mayores? La verdad de la historia

Video Nueva película de Anne Hathaway está inspirada en la belleza de Harry Styles: Todo sobre ‘La idea de ti’

‘La idea de ti’ es la historia de una mujer de 40 años que tiene un tórrido romance con un joven mucho menor que ella, líder una 'boy band', y a quien conoce porque el fanatismo de su hija.

Todo inició como un libro de 2017 de la autoría de Robinne Lee y, más recientemente, se convirtió en una película protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine.

Ante el éxito que han tenido ambos formatos, no ha faltado quien se pregunte si ‘The Idea of You’ (su título en inglés) está basada en una historia real, señalando en especial a Harry Styles, quien, al igual que el galán de la trama, es un cantante inglés cuya carrera despegó gracias a una 'boy band' (sin tomar en cuenta que tiene muchos tatuajes). Aquí te explicamos lo que hay que saber.

¿‘La idea de ti’ está inspirada en Harry Styles?

Según la autora del libro en que se basa la cinta, Robinne Lee, la respuesta no es tan simple.

En su momento, la actriz y escritora citó a Harry Styles como una de las inspiraciones detrás de Hayes Campbell en ‘La idea de ti’. Sin embargo, en una reciente entrevista con ‘Entertainment Weekly’, aclaró que el personaje es, más bien, una amalgama de varias personas de la vida real.

“Se parece mucho a JFK Jr. cuando salía con Daryl Hannah y estaban en los Hamptons; definitivamente eran los Hamptons Hayes. Y luego está algo de la sensualidad de Michael Hutchence cuando salía con Helena Christensen. Y yo estaba obsesionada con Duran Duran cuando era joven, así que hay mucho de Simon, y mucho de John, y hay muchos huevos de Pascua reales de Duran Duran a lo largo de todo el libro”, explicó.

Robinne Lee, autora del libro 'La idea de ti' / Anne Hathaway como Soléne en la película 'La idea de ti'. Imagen Getty Images / Amazon Studios



De igual manera, Lee buscó imprimirle al cantante ficticio algunas de las características que a ella le atraen en hombres de la vida real, como el origen británico.

Robinne Lee comentó que, pese a que su historia toma inspiración de muchas personas, “supongo que [Harry Styles] era el único en una 'boy band' británica que estaba vigente en ese momento, y eso es a lo que la gente se ha aferrado”.

Nicholas Galitzine como Hayes Campbell en 'La idea de ti' / Harry Styles Imagen Amazon Studios / Getty Images

Caroline Flack y Olivia Wilde, las novias mayores de Harry Styles

Tal como mencionó Lee, los fans se han apropiado del personaje de Hayes Campbell y, partiendo de la idea de que está basado en el cantante de 30 años, han buscado todo tipo de similitudes con él. Una de ellas es que, al menos en dos ocasiones, Harry Styles ha tenido parejas mayores.

Película 'La idea de ti' Imagen Alisha Wetherill/Prime



La primera de ellas fue Caroline Flack, con quien mantuvo una relación corta entre 2011 y 2012. En ese momento, el artista tenía apenas 17 años y estaba ganando fama con la banda One Direction, tras su paso por 'The X Factor'. Ella, por otro lado, estaba en sus 31 años.

La relación se hizo pública cuando Styles fue fotografiado saliendo de la casa de Flack, lo que provocó una reacción mediática debido a la notable diferencia de edad entre ambos.

Harry Styles y Caroline Flack tuvieron un breve romance cuando él era adolescente y ella estaba en sus 30. Imagen Getty Images



Años después, Harry Styles volvió a llamar la atención por supuestamente mantener una relación con una mujer mayor. En enero de 2021 comenzaron a circular rumores de que había iniciado un romance con Olivia Wilde, a quien conoció en el set de la película ‘Don’t Worry Darling’. En aquel entonces, el cantante de ‘As It Was’ tenía 28 años y la actriz, 38.

Aunque ninguno de los dos habló públicamente de su vínculo amoroso, en noviembre de 2022 se reportó que habían terminado su relación.

Harry Styles y Olivia Wilde mantuvieron una relación cuando él tenía 28 años y ella, 38. Imagen Getty Images

La conexión entre August Moon de ‘La idea de ti’ y One Direction

Luego de las comparaciones entre Hayes Campbell y Harry Styles, siguieron las de la 'boy band ficticia', August Moon, con One Direction.

Tal como en el caso del personaje principal, Robinne Lee no creó al grupo musical pensando en el de la vida real. No obstante, las coincidencias en la película ‘The Idea of You’ son notables: tiene 5 integrantes, cada uno con su propia personalidad y peinados bastante similares a los que lucieron Zayn, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson en su momento.

August Moon de 'La idea de ti' vs. One Direction Imagen Amazon Studios / Getty Images



La cinta, además, tiene una conexión real con la 'boy band': los productores musicales detrás de las canciones de August Moon son Savan Kotecha y Carl Falk, quienes también trabajaron en temas de 1D como ‘What Makes You Beautiful’.

August Moon de 'La idea de ti' vs. One Direction Imagen Amazon Studios / Getty Images