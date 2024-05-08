Anne Hathaway

‘La idea de ti’: ¿Por qué la película termina así? El significado de la escena final

¿Por qué ‘La idea de ti’ termina con esa escena? El final de la película protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine, explicado a detalle.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Oficina
Por:
Redacción.
Video Nueva película de Anne Hathaway está inspirada en la belleza de Harry Styles: Todo sobre ‘La idea de ti’ 

‘La idea de ti’, protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine, se ha convertido en todo un éxito en Prime Video.

La película, que está basada en un libro del mismo título de Robinne Lee, cuenta la historia de Soléne, una mujer de 40 años que inicia un romance con Hayes Campbell, un famoso cantante mucho menor que ella, de 24 años.

PUBLICIDAD

Si bien el final de la cinta es optimista, quizás no todos los espectadores notaron que incluye un guiño a uno de los momentos más importantes del romance entre los protagonistas: te contamos de qué se trata.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b>
<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b>
Imagen VIX


Antes de seguir leyendo, toma en cuenta que se abordarán ‘spoilers’ de la película ‘La idea de ti’.

‘La idea de ti’: el significado de la escena final de la película

Más sobre Anne Hathaway

Las películas más divertidas de Rebel Wilson: tendrás un maratón de risas
2 mins

Las películas más divertidas de Rebel Wilson: tendrás un maratón de risas

Cine y Series
'El diablo viste a la moda 2': ¿Emily se vengará de Miranda? Todo lo que se sabe de la secuela
3 mins

'El diablo viste a la moda 2': ¿Emily se vengará de Miranda? Todo lo que se sabe de la secuela

Cine y Series
‘La idea de ti’: ¿Cómo hicieron la música de la banda August Moon? (Y su conexión con One Direction)
3 mins

‘La idea de ti’: ¿Cómo hicieron la música de la banda August Moon? (Y su conexión con One Direction)

Cine y Series
'La idea de ti' y otras películas de Anne Hathaway donde demuestra que es una gran actriz (dónde verlas)
4 mins

'La idea de ti' y otras películas de Anne Hathaway donde demuestra que es una gran actriz (dónde verlas)

Cine y Series
Mila Kunis en 'Cuatro días más' y otros actores que se transformaron para lucir demacrados
3:27

Mila Kunis en 'Cuatro días más' y otros actores que se transformaron para lucir demacrados

Cine y Series
‘La idea de ti’: ¿Qué tan mayores son los actores? Sus edades reales vs. las de sus personajes
2 mins

‘La idea de ti’: ¿Qué tan mayores son los actores? Sus edades reales vs. las de sus personajes

Cine y Series
¿‘La idea de ti’ es sobre Harry Styles y sus novias mayores? La verdad de la historia
4 mins

¿‘La idea de ti’ es sobre Harry Styles y sus novias mayores? La verdad de la historia

Cine y Series
Películas de Nicholas Galitzine para disfrutar de su galanura (además de 'La idea de ti): es muy versátil
2 mins

Películas de Nicholas Galitzine para disfrutar de su galanura (además de 'La idea de ti): es muy versátil

Cine y Series
'La idea de ti': las referencias a Harry Styles, la química de los protagonistas y otros secretos de la película
3:41

'La idea de ti': las referencias a Harry Styles, la química de los protagonistas y otros secretos de la película

Cine y Series
‘La idea de ti’: Diferencias de la película de Anne Hathaway y el libro (los finales no se parecen)
4 mins

‘La idea de ti’: Diferencias de la película de Anne Hathaway y el libro (los finales no se parecen)

Cine y Series

Al final de la película, vemos a Soléne fantasear con encontrarse de nuevo con Hayes, luego de que escuchó que el cantante tenía planeado volver a Los Ángeles por un tiempo.

Ella se encuentra trabajando en su oficina cuando, de repente, escucha una voz familiar. Al salir a la galería, se encuentra con uno de los empleados atendiendo a un cliente, que se revela, es joven cantante, quien cumplió su promesa de regresar para darle una nueva oportunidad a su amor. La película ‘La idea de ti’ termina con una toma de los protagonistas sonriéndose y con los ojos llorosos.

Película 'La idea de ti'
Película 'La idea de ti'
Imagen Alisha Wetherill/Prime


Dicho momento es una clara referencia a su primer encuentro en la galería de Soléne.

Tras conocerse en Coachella, el líder de August Moon da el primer paso para acercarse a ella. A los pocos días, se aparece en el lugar de trabajo de la mujer que lo flechó y le confiesa que, para dar con él, tuvo que investigar un poco en línea.

Esa ocasión fue muy similar a la última: cuando Hayes Campbell llega a la galería, Soléne se encuentra en su oficina y una empleada le tiene que pedir que vea a un nuevo cliente con urgencia. Incluso, el trabajador que lo atiende en ambas ocasiones es el mismo.

Película 'La idea de ti'
Película 'La idea de ti'
Imagen Alisha Wetherill/Prime

‘La idea de ti’: la película y el libro tienen finales diferentes

Hay que señalar que la historia de amor entre Soléne y Hayes termina muy diferente según el formato que se consulte.

PUBLICIDAD

Como ya se mencionó, la cinta muestra que le dan una segunda oportunidad a su amor.

Sin embargo, en el libro de Robinne Lee, la protagonista rechaza la oferta del cantante de reencontrarse 5 años después de que terminan su relación. Pese a eso, Hayes le insiste en no terminar con su romance y frecuentemente le manda mensajes de texto declarándole su amor o pidiéndole otra oportunidad. No obstante, Soléne nunca los responde, dejando así que se extinga el vínculo que alguna vez los unió.

Película 'La idea de ti'
Película 'La idea de ti'
Imagen Alisha Wetherill/Cortesía de Prime Video


Si ya viste ‘La idea de ti’ en Prime Video, cuéntanos en los comentarios qué te pareció la película.


Relacionados:
Anne HathawayPelículas basadas en librosPrime VideoPelículasCine

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD