‘La idea de ti’: ¿Por qué la película termina así? El significado de la escena final

Video Nueva película de Anne Hathaway está inspirada en la belleza de Harry Styles: Todo sobre ‘La idea de ti’

‘La idea de ti’, protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine, se ha convertido en todo un éxito en Prime Video.

Si bien el final de la cinta es optimista, quizás no todos los espectadores notaron que incluye un guiño a uno de los momentos más importantes del romance entre los protagonistas: te contamos de qué se trata.

Antes de seguir leyendo, toma en cuenta que se abordarán ‘spoilers’ de la película ‘La idea de ti’.

‘La idea de ti’: el significado de la escena final de la película

Al final de la película, vemos a Soléne fantasear con encontrarse de nuevo con Hayes, luego de que escuchó que el cantante tenía planeado volver a Los Ángeles por un tiempo.

Ella se encuentra trabajando en su oficina cuando, de repente, escucha una voz familiar. Al salir a la galería, se encuentra con uno de los empleados atendiendo a un cliente, que se revela, es joven cantante, quien cumplió su promesa de regresar para darle una nueva oportunidad a su amor. La película ‘La idea de ti’ termina con una toma de los protagonistas sonriéndose y con los ojos llorosos.

Dicho momento es una clara referencia a su primer encuentro en la galería de Soléne.

Tras conocerse en Coachella, el líder de August Moon da el primer paso para acercarse a ella. A los pocos días, se aparece en el lugar de trabajo de la mujer que lo flechó y le confiesa que, para dar con él, tuvo que investigar un poco en línea.

Esa ocasión fue muy similar a la última: cuando Hayes Campbell llega a la galería, Soléne se encuentra en su oficina y una empleada le tiene que pedir que vea a un nuevo cliente con urgencia. Incluso, el trabajador que lo atiende en ambas ocasiones es el mismo.

‘La idea de ti’: la película y el libro tienen finales diferentes

Hay que señalar que la historia de amor entre Soléne y Hayes termina muy diferente según el formato que se consulte.

Como ya se mencionó, la cinta muestra que le dan una segunda oportunidad a su amor.

Sin embargo, en el libro de Robinne Lee, la protagonista rechaza la oferta del cantante de reencontrarse 5 años después de que terminan su relación. Pese a eso, Hayes le insiste en no terminar con su romance y frecuentemente le manda mensajes de texto declarándole su amor o pidiéndole otra oportunidad. No obstante, Soléne nunca los responde, dejando así que se extinga el vínculo que alguna vez los unió.

