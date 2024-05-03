‘La idea de ti’: La ‘hija’ de Anne Hathaway en la película es igualita a ella, ¿quién es la actriz?

Video Nueva película de Anne Hathaway está inspirada en la belleza de Harry Styles: Todo sobre ‘La idea de ti’

La película ‘La Idea de ti’ acaba de estrenarse en Prime Video y ya está dando de qué hablar, tanto por las temáticas que aborda como por su elenco estelar.

La cinta está basada en el libro de Robinne Lee del mismo título y cuenta la historia de Solène, una mujer de 40 años cuya vida se revoluciona por completo cuando se enamora de un joven artista de 26 años.

Su hija adolescente, Izzy, se vuelve clave el vuelco que da su historia, pues, es cuando la acompaña a un concierto de su banda favorita que conoce a quien eventualmente se convertirá en su amante.

¿Quién es la actriz que interpreta a la hija de Anne Hathaway en ‘La idea de ti’?

Más allá de la trama romántica, uno de los detalles que más ha llamado la atención de la audiencia es el gran parecido entre madre e hija de la ficción, lo que ha llevado a muchos fans a preguntarse quién interpretó a Izzi en ‘The Idea of You’, título en inglés de la película.

Ella Rubin es el nombre de la actriz encargada de darle vida a la hija de Anne Hathaway en la cinta. Se trata de una joven de 22 años (nacida el 2 de septiembre de 2001), originaria de Nueva York.

Comenzó su carrera como actriz infantil en la película ‘The Rewrite’ en 2014, trabajando a lado de Hugh Grant y Marisa Tomei.

Desde entonces, ha aparecido en varias series de televisión y películas. En 2021, se destacó por su papel en la serie de Netflix ‘The Chair’ y la serie de Hulu ‘The Girl from Plainville’.

‘Gossip Girl’ (el reboot de 2021), ‘The Sweet East’, ‘Taxon’ y ‘Los amos del aire’ son otros títulos en los que ha tenido participaciones.

Anne Hathaway y Ella Rubin tienen un gran parecido: fotos que lo comprueban

Quienes deseen comprobar el gran símil físico entre Anne Hathaway y su hija en la ficción no tienen más que ver ‘La idea de ti’ en Amazon Prime Video.

Pero, para quienes busquen más pruebas, están las palabras de la propia Ella Rubin, que en una entrevista para ‘Teen Vogue’ dijo: “La gente siempre me decía que me parecía a ella”.

En ese sentido, añadió, cuando se enteró que Hathaway tomaría un papel como mamá, pensó que sería “genial” interpretar a su hija.

Para añadir un poco más de emoción a su rol, Rubin mencionó que la actriz de ‘El diario de la princesa’ es una de sus “favoritas”.

Sobre el vínculo que formaron durante la grabación de ‘The Idea of You’, Ella Rubin comentó: “La amo mucho. Es una persona tan cálida y acogedora que no sólo es interesante sino también interesada, y hace que sea increíblemente fácil entablar una relación porque está realmente comprometida con lo que tienes para decir”.

¿Crees que fue un acierto de Amazon Prime Video elegir a Ella Rubin para interpretar a la hija de Anne Hathaway en ‘La idea de ti’? Escribe tu opinión en los comentarios.