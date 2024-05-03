Razones para ver ‘La idea de ti’ si eres una mujer en sus (casi) 40 años

Video Nueva película de Anne Hathaway está inspirada en la belleza de Harry Styles: Todo sobre ‘La idea de ti’

Anne Hathaway está de vuelta en la pantalla, esta vez de la mano de Prime Video. Su nueva película, ‘La idea de ti’, está basada en un libro del mismo nombre de la autora Amaya Ascunce.

A grandes rasgos, la cinta cuenta la historia de Solène (Hathaway), una madre de 40 años y divorciada que lucha por reencontrarse a sí misma, luego de que su marido la engañó y la dejó por una mujer mucho más joven.

Película 'La idea de ti' Imagen Alisha Wetherill/Prime

Por accidente conoce a Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), el vocalista de una de las boy band más famosas del mundo. Desde el primer instante la química entre ellos es evidente, pero Solène hará todo lo posible por no dejarse llevar por la emoción, pues el joven solo tiene 24 años.

PUBLICIDAD

Sin embargo, él es muy persistente y logra conquistarla con sus atenciones, su ternura y, no menos importante, la increíble atracción física entre ellos.

Razones para ver ‘La idea de ti’: harán que la película de Anne Hathaway te enamore

Hasta aquí parece una comedia romántica como tantas otras, pero la verdad es que ‘La idea de ti’ aborda temas muy interesantes para las mujeres (y hombres) que están cerca de la cuarta década de su vida y se cuestionan si todo lo que marca la sociedad es bueno para ellos o tienen derecho de buscar sus propios caminos.

1. La vida no termina a los 40 años

Aunque para muchas personas llegar ‘al cuarto piso’ representa que la juventud ya está muy lejana y la vida ya no depara nada nuevo, la película nos muestra algo muy diferente.

Y no solo en el terreno romántico (el verdadero amor puede llegar a cualquier edad), también en otros aspectos como hobbies, estudiar algo nuevo, abrir un negocio, hacer viajes llenos de aventuras y más.

'La idea de ti' Imagen Amazon Studios/I'll Have Another

2. Atrévete a vivir las aventuras que la vida te pone en tu camino

¿Irte de gira por Europa con un guapo joven que acabas de conocer? ¡Claro que sí! De acuerdo, suena un poco extremo y quizá es algo que tengas que pensar bien; pero la idea es animarse a vivir esas ‘locuras’ que muchas veces se nos presentan y nos da miedo disfrutarlas por temor a la opinión de los demás o porque simplemente nos sacarán de nuestra zona de confort.

Película 'La idea de ti' Imagen Alisha Wetherill/Prime

3. Una infidelidad duele, pero no debes permitir que arruine tu vida

Por supuesto, Solène está muy dolida por el engaño de su exesposo; no obstante, hace lo posible por ponerse de pie y continuar con su vida. En especial, no permite que la infidelidad afecte su autoestima ni trunque sus planes profesionales, pues ella sabe que no hay nada malo con ella: una mujer hermosa, inteligente y valiente que él no supo valorar ni respetar.

PUBLICIDAD

4. No permitas que los comentarios hipócritas o de doble moral te afecten

En ‘La idea de ti’, el exesposo de Solène la critica por mantener una relación con alguien mucho más joven, a pesar de que él tiene una pareja que es varios años menor.

Ella no se deja intimidar por los comentarios negativos y le deja muy claro que es su decisión y no cambiará sus planes solo por lo que personas hipócritas como él piensen.

También recalca que cuando se trata de un hombre maduro que conquista a una joven, nadie lo ve mal; pero si es una mujer con un novio menor, entonces la sociedad se escandaliza.

'La idea de ti' Imagen Amazon Studios/I'll Have Another

5. Todas las etapas de la vida son buenas

Por supuesto que estar en tus 20 es maravilloso: tienes ganas de comerte al mundo, mucha energía y, aceptémoslo, un metabolismo que te permite comer de todo sin preocuparte por tu peso.

A los 40 tal vez ya no tengas esas ventajas, pero tienes muchas otras: estabilidad económica, una idea mucho más clara de quién eres, la madurez para saber qué quieres y cómo obtenerlo, además del valor y la seguridad para sacar de tu vida todo aquello que no te sirve (incluyendo a las personas tóxicas).

6. El amor no conoce de edades

Mientras se trate de dos adultos que están conscientes de lo que hacen, las personas pueden enamorarse de alguien mayor o menor. La edad no es un factor para tener una relación sana y constructiva, todo depende de la química, la comunicación y, sobre todo, respetar las prioridades de ambos, como lo vemos en la cinta.

Película 'La idea de ti' Imagen Cortesía de Prime Video

Bonus: Deléitate la pupila con Nicholas Galitzine

No hay duda de que Nicholas es un actor muy guapo, pero aquí lo vemos en dos facetas que seguro te encantarán.

Película 'La idea de ti' Imagen Alisha Wetherill/Prime

La primera como un joven de 24 años, con un look despreocupado y un cuerpo ‘de infarto’ (sí, hay escenas candentes). Luego lo vemos de 29 años con un estilo un poco más serio, pero elegante y sensual a la vez.

Película 'La idea de ti' Imagen Prime Video

Definitivamente, admirar a este galán es una razón más para ver ‘La idea de ti’.