‘La idea de ti’: ¿Qué tan mayores son los actores? Sus edades reales vs. las de sus personajes

Nueva película de Anne Hathaway está inspirada en la belleza de Harry Styles: Todo sobre 'La idea de ti'

‘The Idea of You’, por su título en inglés, sigue la historia de Soléne, una mujer de 40 años que entabla un romance con un hombre mucho menor que ella, Hayes Campbell. A lo largo de la trama, los personajes se enfrentan al escrutinio público por su notoria diferencia de edad, adicional al hecho de que él es el líder de la ‘boy band’ August Moon.

Si bien la historia es completamente ficticia, ha llevado a muchos a preguntarse cuál es la edad del elenco en la vida, real, especialmente al tomar en cuenta que la industria cinematográfica a menudo presenta a actores que interpretan personajes mucho mayores o menores.

‘La idea de ti’: la edad real de los actores vs. los personajes de la película

Anne Hathaway, nacida el 12 de noviembre de 1982, interpreta a Solène Marchand. En la vida real, la actriz no está tan lejos de su personaje: actualmente tiene 41 años. Cumplió los 40 durante la filmación de la cinta, que inició en octubre de 2022.

Anne Hathaway interpreta a Soléne en 'La idea de ti' Imagen Getty Images / Amazon Studios



Nicholas Galitzine nació el 29 de septiembre de 1994 y es el encargado de darle vida a Hayes Campbell, el galán y líder de una ‘boy band’ de 24 años. Al día de hoy, el actor tiene 29 años, lo que quiere decir que , la diferencia de edad entre Galitzine y su personaje es de aproximadamente cinco años. Si bien, cuando inició el rodaje del filme, estaba aún más cercano a la edad.

Nicolas Galitzine interpreta a Hayes Campbell en 'La idea de ti'. Imagen Getty Images / Amazon Studios



Ella Rubin se metió en la piel de Izzy, la hija de 16 años de Soléne, para la película ‘La idea de ti’. La actriz nació el 2 de septiembre de 2001, por lo que actualmente tiene 22 años, es decir, una mayor diferencia con su personaje.

Ella Rubin interpreta a Izzy en la película 'La idea de ti'. Imagen Getty Images / Amazon Studios



Para el resto de los personajes de la cinta no se especifica su edad.

La película ‘La idea de ti’ cambió la edad de los personajes en el libro

Uno de los cambios que hizo la adaptación cinematográfica de la novela de Robinne Lee tiene que ver con la edad de los personajes.

En las páginas de ‘La idea de ti’, tanto Hayes como Izzy son menores: el líder de August Moon tiene tan solo 20 años (menos que la edad legal en Estados Unidos), mientras que la hija de Soléne está en los 12.

Película 'La idea de ti' Imagen Alisha Wetherill/Prime



Un dato curioso es que la edad de Izzy la hace comportarse de manera diferente en el libro que en la película. En el primero, se le retrata como una gran admiradora de August Moon, mientras que en la cinta, menciona que atrás quedaron los años en los que idolatraba a la banda.

¿Conocías la edad de Anne Hathway y Nicholas Galitzine? Cuéntanos en los comentarios si te gustó ‘La idea de ti’.