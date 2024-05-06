Películas de Nicholas Galitzine para disfrutar de su galanura (además de 'La idea de ti): es muy versátil

Video Nueva película de Anne Hathaway está inspirada en la belleza de Harry Styles: Todo sobre ‘La idea de ti’

Nicholas Galitzine, el talentoso actor británico, ha cautivado al público con su versatilidad en la pantalla grande.

Películas de Nicholas Galitzine, además de 'La idea de ti'

Además de su nueva película 'La idea de ti' con Anne Hathaway, recién estrenada en Prime Video, Galitzine ha participado en varias películas que destacan su habilidad actoral y su atractivo físico, lo que lo convierte en un actor a seguir para disfrutar de su galanura en diferentes roles.

'High Strung'

Una de las películas que resalta en la filmografía de Nicholas Galitzine es 'High Strung', donde interpreta a un joven violinista que se encuentra con una bailarina de hip-hop en Nueva York. Esta película combina la música clásica con la danza urbana, mostrando la versatilidad de Galitzine en diferentes géneros artísticos.

'High Strung' Imagen Prime Video

'Share'

Otro filme que destaca la presencia de Galitzine es 'Share', una película que aborda temas contemporáneos como la privacidad en la era digital y las consecuencias de la viralización de videos íntimos. En esta película, Galitzine interpreta a un estudiante de secundaria cuya vida se ve afectada por un video comprometedor que se difunde en línea, mostrando su capacidad para abordar roles complejos y emocionales.

'The Craft: Legacy'

Además, en 'The Craft: Legacy', Galitzine forma parte del elenco en esta secuela de la icónica película de los años 90. En este filme, interpreta a un personaje misterioso que despierta la curiosidad de las protagonistas, mostrando su capacidad para sumergirse en roles que desafían las expectativas del público.

Nicholas Galitzine en 'The Craft: Legacy' Imagen Columbia Pictures

'La Cenicienta'

En el año 2021, Nicholas Galitzine tuvo un papel protagónico en la adaptación original de Amazon Prime Video de la película 'La Cenicienta'. En esta producción, Galitzine interpretó al príncipe, compartiendo escenas con la cantante Camila Cabello.

Nicholas Galitzine en 'La Cenicienta' Imagen Prime Video

'Rojo, blanco y sangre azul'

En 'Rojo, blanco y sangre azul' interpretó a un príncipe diferente en la adaptación de la novela romántica LGBTQ+ como Henry de Gales, junto con Taylor Zakhar Perez.

'Rojo, blanco y sangre azul' Imagen Prime Video

'Corazones malheridos'

'Corazones malheridos' del 2022 es una película romántica que narra la historia de Cassie y Luke, dos desconocidos que se casan por conveniencia para obtener beneficios del servicio militar. Cassie es una compositora que sufre de problemas de salud, y Luke es un marine que busca su propio camino. Lo que comienza como un matrimonio falso se convierte en una relación verdadera cuando una tragedia los une y los hace enfrentar sus sentimientos.

'Corazones malheridos' Imagen Netflix



Varios de estos filmes pueden verse en la plataforma de streaming Prime Video, aunque éste último se encuentra en Netflix.

Con una filmografía diversa y desafiante, Nicholas Galitzine se ha consolidado como un actor talentoso y versátil en la industria del cine. Su participación en películas como 'High Strung', 'Share' y 'The Craft: Legacy' demuestra su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes, lo que lo convierte en un actor a seguir para disfrutar de su galanura en la pantalla grande.