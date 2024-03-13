'La idea de ti', la nueva película de Anne Hathaway basada en un exitoso libro: de qué trata

Video Anne Hathaway tuvo que bajar de peso para 'El diablo viste a la moda'y otros secretos de la película

Anne Hathaway tiene una nueva película entre manos. Se trata de ‘The Idea of You’ (‘La idea de ti’ en Latinoamérica o ‘La idea de tenerte en España), una cinta romántica basada en un libro que promete convertirse en todo un éxito y llenar de mariposas los estómagos de la audiencia.

Anne Hathaway tiene una nueva película en camino, ‘La idea de ti’

La trama sigue a Solène, una madre soltera de 40 años, a quien se le presenta la oportunidad de vivir el sueño adolescente de muchas chicas: enamorarse de Hayes Campbell, el ídolo pop del momento, a quien conoce por casualidad al llevar a su hija a un concierto de la banda que él encabeza, August Moon.

El tráiler de la cinta, lanzado el pasado 6 de marzo, adelanta que la historia de amor se complicará por la diferencia de edad entre los protagonistas (él tiene 24 años), así como el escrutinio público al que se verán expuestos por la fama del cantante.

'La idea de ti' Imagen Amazon Studios/I'll Have Another

El reparto completo de ‘La idea de ti’

La dupla de Anne Hathaway en la película de Prime Video será Nicholas Galitzine, quien le dará vida a su interés romántico de 24 años (16 años menor), Hayes Campbell.

El resto del elenco se complementa de la siguiente manera:

Ella Rubin como Izzy (la hija de Solène)

Annie Mumolo como Tracy

Reid Scott como Daniel

Perry Mattfeld como Eva

‘La idea de ti’ Imagen Amazon Studios/I'll Have Another



La película está dirigida por Michael Showalter, quien ha estado a cargo de otras cintas románticas como ‘Spoiler Alert’, ‘The Big Sick’ o ‘The Lovebirds’.

La película ‘La idea de ti’ está basada en un libro

La nueva cinta de Anne Hathaway seguirá la tendencia de hacer adaptaciones cinematográficas de libros. En su caso, la obra del mismo nombre escrita por Robinne Lee y publicada en el 2017 es el punto de origen.

Un dato curioso es que, si bien el libro ‘The Idea of You’ se convirtió en un best seller y ha sido aclamado, en realidad empezó como un ‘fanfic’ (creación de un fan) inspirado en Harry Styles y el príncipe Harry, de acuerdo con ‘GQ’.

En ese sentido, es muy posible que la película retrate algunas similitudes con quien alguna vez fue el vocalista de One Direction, así como la ‘boy band’ que lideró.

'La idea de ti' Imagen Amazon Studios/I'll Have Another

Fecha de estreno y dónde ver ‘La idea de ti’

Al tratarse de una producción original de Prime Video, solo estará disponible en el servicio de ‘streaming’ de Amazon. La esperada cinta llegará el próximo 2 de mayo.

‘La idea de ti’ tendrá canciones originales de August Moon

Ya que la historia se centra en el romance de un cantante, la música jugará un papel importante en la película, por lo que la banda sonora contará con algunas composiciones ‘de’ August Moon.

De hecho, Amazon ya lanzó el ‘primer sencillo’ de la banda, ‘Dance Before We Walk’, un tema de rock alegre que se puede escuchar en plataformas de streaming.