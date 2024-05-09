Películas basadas en libros

‘La idea de ti’: ¿Cómo hicieron la música de la banda August Moon? (Y su conexión con One Direction)

En la película ‘La idea de ti’ conocimos a August Moon: ¿la ‘boy band’ existe en la vida real?, ¿cómo se crearon sus canciones?, y, no menos importante, ¿cuál es su relación con One Direction? Te contamos.

‘La idea de ti’ se centra en la historia de amor entre Soléne (Anne Hathaway), una mujer de 40 años y Hayes Campbell, un cantante de fama mundial mucho menor que ella. El estatus de superestrella del líder de la August Moon es parte del atractivo del joven interpretado por Nicholas Galitzine, así como parte central de la trama, ya que el escrutinio de la prensa y público pasa factura en su relación.

¿Cómo se crearon las canciones de la ‘boy band’?, ¿dadas las especulaciones de que la película está inspirada en Harry Styles, la agrupación es un paralelismo de One Direction?

Así se hicieron las canciones de August Moon para ‘La idea de ti’

Es difícil definir si August Moon es real o no. La banda nació de la imaginación de Robinne Lee, la autora del libro ‘The Idea of You’, en el que se basa la película. De manera que sí es ficitia.

No obstante, los productores de la cinta quisieron darle un toque más realista. En ese sentido, August Moon cuenta con un álbum de 11 canciones disponible en servicios de streaming.

Los temas estuvieron compuestos por Savan Kotecha y Carl Falk. Nicholas Galitzine fue el único actor que prestó su voz para las canciones de August Moon, las otras que se escuchan son de los mismos productores musicales, que, por falta de tiempo, se sumaron al proyecto.

De acuerdo con ‘Rolling Stone’, el actor detrás de Hayes solo tuvo una semana para grabar todo el disco de August Moon, cuando usualmente tardaría dos días en cada canción.

Antes de ‘La idea de ti’, Galitzine había mostrado su destreza vocal en la película de 2021 ‘Cenicienta’. En redes sociales, se pueden encontrar fácilmente videos de él cantando y tocando la guitarra.

Si bien, de acuerdo con ‘Variety’, en la cinta con Anne Hathaway, Galitzine llevó sus habilidades al límite, pues se tuvo que someter a un ‘boot camp’ de ‘boy bands’, que incluía lecciones de Eric Vetro, entrenador vocal de Ariana Grande, John Legend, Shawn Mendes y Rosalía; una sesión de estudio de tres días en Suecia con Kotecha y sesiones de estudio con la popular banda BTS.

Por su parte, el resto de los actores que vemos como miembros de August Moon, en realidad son bailarines.

En múltiples entrevistas, Savan Kotecha ha comentado que buscó imprimir los conocimientos de ‘boy bands’ que ha adquirido a lo largo de sus años trabajando en la escena musical.

La conexión entre August Moon de ‘La idea de ti’ y One Direction

Si bien Robinne Lee ha asegurado que Harry Styles no es la única inspiración detrás del personaje de Hayes Campbell (y, en consecuencia, August Moon no pretende ser One Direction en la ficción), sí hay elemento que une a la película con la popular banda de los 2010.

Kotecha trabajó con One Direction como entrenador vocal desde su inicio en ‘The X Factor UK’ en 2010 y co-escribió canciones en sus primeros tres álbumes de estudio. Carl Falk también trabajó en la creación de algunas canciones de 1D en su momento.

¿Qué te parece el proceso por el que se lograron las canciones de August Moon en la película ‘La idea de ti’? Comparte tu opinión en los comentarios.


