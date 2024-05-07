'La idea de ti' y otras películas de Anne Hathaway donde demuestra que es una gran actriz (dónde verlas)

Video Nueva película de Anne Hathaway está inspirada en la belleza de Harry Styles: Todo sobre ‘La idea de ti’

De ser una estrella de películas de Disney hasta ganar un premio Oscar, Anne Hathaway ha demostrado a lo largo de su carrera que puede protagonizar una comedia romántica, un drama en el espacio o un musical. A continuación te presentamos algunas de sus mejores cintas.

‘Siempre el mismo día’ (2011)

Esta historia se centra en Emma (Anne Hathaway) y Dexter (Jim Sturgess), quienes se conocen el día de su graduación universitaria, un 15 de julio. Ella es una chica idealista de clase trabajadora, mientras que él es un joven rico con ganas de comerse el mundo.

Anne Hathaway y Jim Sturgess protagonizan 'Siempre el mismo día' ('One Day') Imagen Focus Features



A lo largo de veinte años, cada 15 de julio, seguimos sus vidas cotidianas y la extraordinaria amistad que comparten hasta que se dan cuenta que son el uno para el otro.

La película está disponbible en Netflix y Prime Video en México.

‘Los miserables’ (2012)

Aunque no sale tanto tiempo en pantalla, estuvo lo suficiente como para cautivar a los críticos y los fanáticos de los musicales, ganando el premio Oscar como Mejor Actriz de Reparto.

En esta cinta, Anne Hathaway interpreta a Fantine, una joven madre soltera que lucha por sobrevivir en la Francia del siglo XIX. Después de perder su trabajo en una fábrica, se ve obligada a vender su cabello y su cuerpo para mantener a su hija Cosette.

'Los miserables' se estrenó en 2012 Imagen Universal Pictures



Sin duda, uno de los momentos más conmovedores de su carrera fue la interpretación de ‘I Dreamed a Dream’. La película está disponbible en Netflix y en otras plataformas digitales para compra o renta.

‘Diario de una princesa’ (2001)

Seguramente muchas personas supieron sobre la existencia de Anne Hathaway gracias a esta película.

Mia Thermopolis es una adolescente tímida que vive en Manhattan. Aunque su vida parece complicada, Mia no tiene idea de que está a punto de dar un giro inesperado: se entera que es heredera al trono de un pequeño país europeo llamado Genovia.

En 2001, Julie Andrews y Anne Hathaway protagonizaron 'El diario de la princesa' Imagen Walt Disney Pictures



Ahora la joven debe aprender todo sobre los protocolos de la realiza junto a su abuela, la reina Clarisse, mientras intenta pasar como una chica normal en la preparatoria. La cinta está disponible en Disney+.

‘Interestelar’ (2014)

Tras ganar el premio Oscar por ‘Los miserables’, esta película de Christopher Nolan salvó la carrera de Anne Hathaway.

En un futuro distópico, la humanidad enfrenta la extinción debido a una catástrofe global causada por el ecocidio. Joseph Cooper (Matthew McConaughey), un expiloto de pruebas de la NASA, junto a su familia se dedican a la agricultura. Sin embargo, cuando descubren un agujero de gusano cerca de Saturno, se embarcan en una misión crucial: viajar a través de él en busca de un nuevo hogar para la humanidad.

En 2014, Anne Hathaway y Matthew McConaughey protagonizaron 'Interestelar' Imagen Warner Bros. Pictures



Uno de los personajes clave en esta odisea espacial es la Dr. Amelia Brand (Anne Hathaway). Brand es la científica jefe y bióloga de la expedición. A lo largo de la película, Amelia lucha con sus emociones y decisiones mientras intenta encontrar un planeta habitable para la raza humana.

La película está disponible en Max, además la puedes rentar o comprar en varias plataformas digitales.

‘Batman: El caballero de la noche asciende’ (2012)

Para cerrar la trilogía de Batman, Christopher Nolan introdujo a Gatúbela, interpretada por Anne Hathaway, quien demuestra que es toda una maestra del disfraz para poder conseguir las huellas de Bruce Wayne y así tener acceso a un programa que eliminará todos sus registros criminales.

Anne Hathaway interpretó a Gatúbela en ‘Batman: El caballero de la noche asciende’ (2012) Imagen Warner Bros.



La película está disponible en Max, además la puedes rentar o comprar en varias plataformas digitales.

‘El diablo viste a la moda’ (2006)

Sin duda, una de las películas más populares de Anne Hathaway, que forma parte de la cultura pop.

Andy Sachs (Hathaway), recién graduada, consigue un trabajo como asistente de Miranda Priestly, la jefa editorial de la revista de moda Runway.

Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt protagonizan 'El diablo viste a la moda' Imagen 20th Century Fox



La joven sueña con escribir grandes reportajes, pero sabe que trabajar para Miranda le daría una excelente recomendación, por ello decide quedarse, emprendiendo una aventura entre ropa de diseñador y la difícil tarea de equilibrar su vida personal con un trabajo tan exigente.

La cinta está disponible en el catálogo de Star+.

¿Cuál es tu película favorita de Anne Hathaway?