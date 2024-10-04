Las películas más divertidas de Rebel Wilson: tendrás un maratón de risas

Video Rebel Wilson no pudo casarse con hombres y eligió a una mujer: así conoció a su esposa

Nacida en Australia en 1980, Rebel Wilson es una talentosa actriz y cantante con una filmografía que te hará reír a carcajadas. Estas son algunas de las mejores películas de Wilson, quien también se destaca como guionista y productora.

'¿No es romántico?', la película para fans y haters de las comedias románticas

En ‘¿No es romántico?’ Rebel Wilson interpreta a una arquitecta que odia las películas románticas. Después de un incidente en el que queda inconsciente, despierta para encontrarse con que el mundo ahora es una comedia romántica. Para poder salir de aquella pesadilla, la arquitecta debe encontrar el amor.

Esta película es perfecta para los fans de las rom-coms, pues está repleta de referencias a clásicos del género como ‘Mujer bonita’, ‘La boda de mi mejor amigo’ o ‘Cuando Harry conoció a Sally’.

Si te gustan los musicales, no te pierdas la película 'Notas perfectas'

En la trilogía de ‘Notas perfectas’, Wilson le dio vida a su personaje más icónico: ‘fat Amy’. ‘Notas perfectas’ nos sumerge en el mundo de los grupos universitarios de canto a capella, sus rivalidades y excentricidades. Además de su agudo sentido del humor, la película cuenta con grandes canciones en sus escenas. Desde ‘Please Don’t Stop the Music’ de Rihanna hasta ‘Since you’ve been gone’ de Kelly Clarkson.

Para la nostalgia, nada mejor que la película 'El año de mi graduación'

‘El día de mi graduación’ tiene la divertida premisa de una mujer de 37 años que despierta de un coma tras dos décadas y debe de ir a la preparatoria para graduarse. Por si fuera poco, la protagonista interpretada por Rebel Wilson decide que hará todo lo posible por ser, pese a su edad, la reina del baile.

‘El día de mi graduación’ es una divertida exploración de la búsqueda de identidad y la presión social, ambientada en el contexto de una escuela secundaria contemporánea. La actuación de Rebel Wilson es, además de cómica, entrañable.

'El año de mi graduación' Imagen Boris Martin/Netflix/Boris Martin/Netflix

Para grandes carcajadas, no te pierdas la película 'Damas en guerra'

‘Damas en guerra’ es la película perfecta para reír con amigas. La historia sigue a un grupo de amigas que enfrentan los desafíos de una boda, desde la rivalidad entre damas de honor hasta situaciones embarazosas. Su elenco está conformado por las mejores comediantes de su generación: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Melissa McCarthy y, por supuesto, Rebel Wilson.

'Maestras del engaño', la película en la que hace una gran dupla con Anne Hathaway