Películas de animación

¿'Kung Fu Panda 4' tiene escenas post-créditos? Te decimos qué significan y su importancia en la película

‘Kung Fu Panda 4’ ya está en cines, pero antes de que veas la película, te contamos un par de datos que debes saber.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video 'El niño y la garza': la película tiene varias referencias a la trágica vida de Hayao Miyazaki

‘Kung Fu Panda 4’ ya se estrenó en Estados Unidos y México, 8 años después de la tercera y supuestamente última entrega de la saga. ¿Tienes planeado ver la película animada? Te respondemos algunas preguntas clave antes de que vayas al cine.

¿‘Kung Fu Panda 4’ tiene escenas post-créditos?

PUBLICIDAD

Técnicamente hablando, la película no tiene escenas post-créditos, pero eso no quiere decir que debas levantarte de tu asiento al final. Al inicio de los créditos se incluye una escena extra que podría ser clave en el futuro de la franquicia.

La secuencia trae de vuelta a los Cinco Furiosos, Tigresa, Víbora, Grulla, Mono y Mantis, además de que sirve para que Zhen muestre que es tan poderosa (o más) que ellos y el propio Po.

Aunque aún no se confirma, esto podría marcar el rumbo de futuras películas de ‘Kung Fu Panda’, que se alejarían de Po para centrarse en el nuevo personaje.

'Kung Fu Panda 4’
'Kung Fu Panda 4’
Imagen DreamWorks Animation /Universal Pictures


El número, además, promete divertir mucho a la audiencia, pues está lleno de acción y con música de Britney Spears de fondo, en un movimiento que recuerda a la famosa canción de ‘Peaches’ que Jack Black hizo para ‘The Super Mario Bros. Movie’.

Después del final de los créditos no sucede nada más.

¿Quién es el villano de ‘Kung Fu Panda 4’?

La cuarta entrega de la saga nos trae un nuevo antagonista: La camaleona, quien tiene la capacidad de cambiar de forma.

Los fans también podrán ver de nuevo el rostro de Tai Lung, a quien la villana encarnará para confundir a Po.

'Kung Fu Panda 4’
'Kung Fu Panda 4’
Imagen DreamWorks Animation /Universal Pictures

Más sobre Películas de animación

'El extraño mundo de Jack', 'El cadáver de la novia' y 'Frankenweenie' son la misma historia: teoría
2 mins

'El extraño mundo de Jack', 'El cadáver de la novia' y 'Frankenweenie' son la misma historia: teoría

Cine y Series
Así murieron los personajes de 'El extraño mundo de Jack’: conoce las pistas de la película
3 mins

Así murieron los personajes de 'El extraño mundo de Jack’: conoce las pistas de la película

Cine y Series
Los diálogos más divertidos de las películas animadas que todos nos sabemos
4 mins

Los diálogos más divertidos de las películas animadas que todos nos sabemos

Cine y Series
¿Qué significa el color de las 5 nuevas emociones de Riley en 'Intensamente 2'?
3 mins

¿Qué significa el color de las 5 nuevas emociones de Riley en 'Intensamente 2'?

Cine y Series
Intensamente 2: sale el "novio" de Riley, la verdad del secreto oscuro, y más detalles que no viste de la película
3:16

Intensamente 2: sale el "novio" de Riley, la verdad del secreto oscuro, y más detalles que no viste de la película

Cine y Series
Películas para ver con tu mamá: tienen mensajes profundos que las harán sentirse más unidas
3 mins

Películas para ver con tu mamá: tienen mensajes profundos que las harán sentirse más unidas

Cine y Series
Películas para ver con tus hijos este Día del niño y divertirse en casa (algunas son gratis)
4 mins

Películas para ver con tus hijos este Día del niño y divertirse en casa (algunas son gratis)

Cine y Series
¿Qué significa A-113, el misterioso código que aparece en las películas de Disney y Pixar?
2 mins

¿Qué significa A-113, el misterioso código que aparece en las películas de Disney y Pixar?

Cine y Series
¿La madrastra de Blancanieves y Madre Gothel de 'Enredados' son la misma persona? Teoría de TikTok
3 mins

¿La madrastra de Blancanieves y Madre Gothel de 'Enredados' son la misma persona? Teoría de TikTok

Cine y Series
10 películas que muestran que el amor de nuestras mascotas es incondicional (prepárate para llorar)
4 mins

10 películas que muestran que el amor de nuestras mascotas es incondicional (prepárate para llorar)

Cine y Series

¿Cuánto dura ‘Kung Fu Panda 4’?

La película tiene una duración de 94 minutos, es decir, poco más de una hora y media.

Reparto de doblaje de ‘Kung Fu Panda 4’ (en inglés y español)

Tanto en su versión en inglés como en español latino, la cinta de animación cuenta con el regreso del elenco que habíamos escuchado en anteriores entregas.

PUBLICIDAD
  • Jack Black como Po
  • Dustin Hoffman como el maestro Shifu
  • James Hong como el señor Ping
  • Bryan Cranston como Li Shan
  • Awkwafina como Zhen
  • Viola Davis como La camaleona
Jack Black, Bryan Cranston, Awkwafina y James Hong son parte del reparto de 'Kung Fu Panda 4' en inglés.
Jack Black, Bryan Cranston, Awkwafina y James Hong son parte del reparto de 'Kung Fu Panda 4' en inglés.
Imagen Getty Images


El reparto de doblaje en español de ‘Kung Fu Panda 4’ es:

  • Omar Chaparro como Po
  • Octavio Rojas como maestro Shifu
  • Ismael Castro como el señor Ping
  • Verónica Toussaint como Zhen
Omar Chaparro hace la voz de Po en 'Kung Fu Panda 4' en español
Omar Chaparro hace la voz de Po en 'Kung Fu Panda 4' en español
Imagen Getty Images

¿Dónde ver ‘Kung Fu Panda 3’?

Si te estás preparando con un maratón previo al más reciente estreno de la franquicia, puedes encontrar ‘Kung Fu Panda 3’ en Netflix.

El servicio de streaming también cuenta con una serie animada de Po en su catálogo.

Cuéntanos en los comentarios si te llama la atención ver ‘Kung Fu Panda 4’.

Relacionados:
Películas de animaciónPelículasCineEstrenosBryan CranstonEntretenimiento

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD