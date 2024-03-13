¿'Kung Fu Panda 4' tiene escenas post-créditos? Te decimos qué significan y su importancia en la película

Video 'El niño y la garza': la película tiene varias referencias a la trágica vida de Hayao Miyazaki

¿‘Kung Fu Panda 4’ tiene escenas post-créditos?

Técnicamente hablando, la película no tiene escenas post-créditos, pero eso no quiere decir que debas levantarte de tu asiento al final. Al inicio de los créditos se incluye una escena extra que podría ser clave en el futuro de la franquicia.

La secuencia trae de vuelta a los Cinco Furiosos, Tigresa, Víbora, Grulla, Mono y Mantis, además de que sirve para que Zhen muestre que es tan poderosa (o más) que ellos y el propio Po.

Aunque aún no se confirma, esto podría marcar el rumbo de futuras películas de ‘Kung Fu Panda’, que se alejarían de Po para centrarse en el nuevo personaje.

El número, además, promete divertir mucho a la audiencia, pues está lleno de acción y con música de Britney Spears de fondo, en un movimiento que recuerda a la famosa canción de ‘Peaches’ que Jack Black hizo para ‘The Super Mario Bros. Movie’.

Después del final de los créditos no sucede nada más.

¿Quién es el villano de ‘Kung Fu Panda 4’?

La cuarta entrega de la saga nos trae un nuevo antagonista: La camaleona, quien tiene la capacidad de cambiar de forma.

Los fans también podrán ver de nuevo el rostro de Tai Lung, a quien la villana encarnará para confundir a Po.

¿Cuánto dura ‘Kung Fu Panda 4’?

La película tiene una duración de 94 minutos, es decir, poco más de una hora y media.

Reparto de doblaje de ‘Kung Fu Panda 4’ (en inglés y español)

Tanto en su versión en inglés como en español latino, la cinta de animación cuenta con el regreso del elenco que habíamos escuchado en anteriores entregas.

Jack Black como Po

Dustin Hoffman como el maestro Shifu

James Hong como el señor Ping

Bryan Cranston como Li Shan

Awkwafina como Zhen

Viola Davis como La camaleona

El reparto de doblaje en español de ‘Kung Fu Panda 4’ es:

Omar Chaparro como Po

Octavio Rojas como maestro Shifu

Ismael Castro como el señor Ping

Verónica Toussaint como Zhen

¿Dónde ver ‘Kung Fu Panda 3’?

Si te estás preparando con un maratón previo al más reciente estreno de la franquicia, puedes encontrar ‘Kung Fu Panda 3’ en Netflix.

El servicio de streaming también cuenta con una serie animada de Po en su catálogo.