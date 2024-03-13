¿Quién es Zhen, el nuevo personaje de ‘Kung Fu Panda 4’ y cómo se relaciona con Po?

Video ¿Fiona era caníbal en 'Shrek'? Las teorías más oscuras y perturbadoras de la película

Han pasado 7 años desde que se estrenó ‘Kung Fu Panda 3’ y por mucho tiempo se pensó que ese era el cierre de la franquicia, ya que Po consiguió dominar el Chi —al igual que toda su aldea—, terminó su entrenamiento como Guerrero Dragón y se quedó como sucesor de Oogway, quien le entregó el báculo.

Awkwafina presta su voz a Zhen en 'Kung Fu Panda 4' en su versión en inglés, mientras que para Latinoamérica es Verónica Toussaint la actriz que la interpreta. Imagen Universal Pictures, Dreamworks

‘Kung Fu Panda 4’: Cuándo se estrena y de qué se trata

PUBLICIDAD

La película ‘Kung Fu Panda 4’ llegó a las salas de cine en Estados Unidos el pasado 8 de marzo, venciendo a ‘Dune 2’ en taquilla. Su distribución en México fue diferente, ya que el 9 y 10 tuvo un pre-estreno y se estrenará a nivel nacional el próximo 14 de marzo.

¡AVISO DE SPOILER!

Imagen VIX

En esta nueva película, Po cuida a su aldea como el Guerrero Dragón, pero el maestro Shifu le informa que es el momento de dar el siguiente paso en su carrera dentro del Kung Fu: convertirse en líder espiritual del Valle de la Paz, por lo que tendrá que buscar a su sucesor.



Mientras que Po se enfrenta a un nuevo reto, ya que no tiene idea cómo ser un líder espiritual, debe buscar al nuevo Guerrero Dragón y confrontar a una poderosa hechicera llamada La Camaleona: una pequeña lagarto que puede transformarse en cualquier criatura. Ella busca el báculo de Po para abrir un portal al mundo de los espírutos y conseguir todo el poder del Kung-fu de antiguos maestros.

Kung Fu Panda 4 Imagen DreamWorks

Zhen, el nuevo personaje de ‘Kung Fu Panda 4’

Para detener a La Camaleona, Po confía en una ingeniosa ladrona llamada Zhen, una zorra Corsac, ¿pero quién es este nuevo personaje?

Kung Fu Panda 4 Imagen Sitio Oficial DreamWorks

Zhen no es una ladrona por elección, sino por necesidad. Al ser una cachorra abandonada, aprendió a robar para sobrevivir, teniendo como mentores a varios delincuentes de Ciudad Junípero.

Kung Fu Panda 4 Imagen DreamWorks



Image



Este chica es ruda, luchadora e inteligente, ya que siempre se adelanta a la situación para sacar algún beneficio, incluso con Po, a quien logra convencer de que la saque de prisión para ayudarlo a detener a La Camaleona.

“Zhen y Po son una extraña pareja del mundo del kung-fu y fue emocionante explorar sus diferencias y verlos crecer juntos. Zhen aporta a la historia esa energía callejera y despiadada, desafiando a Po de formas inesperadas”, dijo Awkwafina, quien presta su voz a este personaje, en las notas de prensa de Universal Pictures.



Para este personaje, el equipo creativo eligió a una zorra, por la manera en que se mueven y lo inteligentes que son, contando con un gran equipo de animación para hacerla lo más real posible en las múltiples secuencias de acción que protagoniza.

PUBLICIDAD

En esta película, Zhen forma parte esencial de la historia, ya que su destino está unido a Po y no dudamos en que muchos niños queden encantados con su personalidad y agilidad.