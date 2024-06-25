'Intensamente 2': ¿Por qué Envidia es pequeña y Vergüenza es enorme? El significado de su apariencia

Video Riley iba a tener 27 emociones en 'Intensamente 2', ¿cuáles dejaron fuera de la película?

Pixar ha sorprendido nuevamente al público con su nueva cinta 'Intensamente 2', la cual explora las nuevas y complejas emociones de Riley en su etapa adolescente. Dos emociones que destacan especialmente son Envidia y Vergüenza, cuyas marcadas diferencias físicas van más allá de lo meramente estético. A continuación, te explicamos el porqué de estos diseños.

Personificar emociones humanas para una cinta infantil no es tarea fácil. Los diseñadores que tuvieron la responsabilidad de dar "vida" a estos novedosos personajes no dejaron nada al azar, ya que todo tiene una razón de ser. En las redes sociales, los internautas comenzaron a preguntarse por qué Envidia y Vergüenza son tan opuestos en su apariencia.

¿Por qué Envidia es pequeña y con enormes ojos?

Envidia es representada en 'Intensamente 2' como un ser pequeño, de color azul turquesa y con enormes ojos que se ponen brillosos cuando ve algo que le llama la atención. En la vida real, la envidia se asocia con la carencia en comparación con los demás y puede hacer sentir a las personas pequeñas e inferiores. Al hacer que Envidia sea de estatura diminuta, Pixar visualmente representa esta sensación de "sentirse menos" y la autopercepción de insuficiencia.

Los ojos grandes de la misma también juegan un papel crucial en su diseño. En la animación, este rasgo físico suele emplearse para hacer que un personaje parezca más vulnerable, lo cual es eficaz para Envidia y le permite expresarse con admiración secreta que puede ir acompañada de angustia y deseo.

De hecho a pesar de que Envidia pueda percibirse como un ser negativo, una de las teorías más replicadas en redes es que dicha emoción de Riley es en realildad benigna, ya que al expresarse no lastima a alguien y hasta tiene similitudes con la admiración.

Vergüenza y el motivo de su enorme tamaño

Por otro lado, Vergüenza es un personaje enorme, rosado y tímido, lo que visualiza perfectamente la naturaleza abrumadora de esta emoción. A diferencia de Envidia, Vergüenza provoca una sensación aplastante y, a pesar de querer esconderse, es bastante visible.

Esta emoción puede dominar los pensamientos y comportamientos de una persona, llevándola a querer ocultarse o desaparecer. Al representarla como algo grande y dominante, Pixar refleja cómo Vergüenza puede ocupar una gran parte del espacio mental y emocional de una persona. Su tamaño, también puede estar diseñado para mostrar cómo esta emoción tiende a eclipsar otras emociones y experiencias.

Dacher Keltner, un profesor de Berkeley, explicó en una entrevista con la revista 'Time' lo que significa la vergüenza en el contexto social.

"La vergüenza es una emoción dentro de un contexto social que protege las normas que mantienen a las personas en grupos. Si violas una norma social, te sonrojas, y ese sonrojo hace que la gente te perdone. Le dice a la gente que eres consciente de las normas sociales, que sabes que cometiste un error y que lo lamentas. Es doloroso experimentar la vergüenza, pero es esencial para nuestra vida social", fueron sus palabras.



Las diferencias físicas entre Envidia y Vergüenza sugieren la forma en que estas emociones afectan a Riley de manera distinta. Envidia, con su tamaño diminuto, puede escabullirse y actuar de manera sutil, mientras que Vergüenza, con su presencia imponente, abruma y domina la mente de Riley. Con estos personajes, Pixar no solo enriquece la narrativa visual de 'Intensamente 2', sino que también ofrece una comprensión más profunda de las complejidades emocionales que todos experimentamos.

