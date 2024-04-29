Así se vería Wolverine con su icónica máscara en 'Deadpool 3': fans modifican el trailer y se viraliza

Video ¿Quiénes serán los villanos a los que se enfrentarán Wolverine y Deadpool en nueva película?

Las dos películas de ‘Deadpool’ fueron un éxito en taquilla y entre los fanáticos de los superhéroes, quienes aplaudieron la interpretación de Ryan Reynolds como el famoso anti-héroe.

Por años se rumoró sobre la tercera entrega, la cual fue confirmada hasta que Walt Disney Studios adquirió 20th Century Fox, por lo que este verano Deadpool tendrá no solo su tercera película, también hará su debut en el MCU junto a Wolverine, personaje interpretado por Hugh Jackman desde ‘X-Men’ (2000).

Fans cambian la máscara de Wolverine en el tráiler de ‘Deadpool 3’

El pasado 22 de abril, Marvel Studios lanzó el tráiler oficial de ‘Deadpool y Wolverine’, título oficial de la tercera entrega, donde nos presenta de nuevo a Logan desde su última aparición en la pantalla grande en 2017, ya que Hugh Jackman se había despedido del personaje por la cantidad de esfuerzo que requería ganar la musculatura.

'Deadpool & Wolverine'. Imagen Marvel Studios



Los fanáticos del cine de superhéroes reaccionaron positivamente al tráiler, pero hubo algunos internautas que lo llevaron más lejos al modificar algunos aditamentos de los trajes de los protagonistas.

A través de su canal de Youtube ‘Captainsting’, un artista de VFX cambió algunas escenas de Wolverine del avance, presentando al personaje con la máscara que usa en los cómics.

“Lo que faltaba en el tráiler era Wolverine de Hugh Jackman con su icónica máscara. ¡Así que tomé el asunto en mis propias manos y usé algo de magia CGI para agregar la máscara de Wolverine! ¡Espero que lo disfruten todos!”, escribió en el clip que se volvió viral.

Director de ‘Deadpool & Wolverine’ revela detalles de la película

En entrevista para Associated Press, Shawn Levy compartió que aunque la película tiene elementos del multiverso de Marvel Studios, no será necesario que veas todas las cintas del estudio para que comprendas las referencias.

“Hice esta película con mucho respeto y gratitud hacia la base de fanáticos rabiosos que tienen máxima fluidez en la mitología y la tradición de estos personajes y este mundo. Pero no quería suponer eso. Esta película está diseñada para el entretenimiento, sin obligación de venir preparada con una investigación previa”, dijo.



El cineasta describió la película como “retorcida y “divertida”, además de que las proyecciones de prueba han sido muy positivas, de acuerdo a Screen Rant.

Pósters oficiales de 'Deadpool & Wolverine', la nueva película de Marvel Studios. Imagen Marvel Studios

¿Cuándo se estrena ‘Deadpool 3’?

Con las actuaciones de Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni y Matthew Macfadyen, la película ‘Deadpool & Wolverine’ se estrenará en Latinoamérica el 25 de julio, mientras que en Estados Unidos llegará a las salas de cine un día después.