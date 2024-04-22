Lanzan primer tráiler de 'Deadpool y Wolverine': ¿Quién es Cassandra Nova, la villana de la historia?

Video Los superhéroes más extraños que han salido en películas: Ryan Reynolds no solo fue Deadpool

Tras una larga espera debido a la huelga realizada por el sindicato de actores SAG-AFTRA, finalmente se lanzó el primer tráiler de 'Deadpool y Wolverine', película que sufrió grandes retrasos, pero que ahora está lista para ser estrenada en 2024.

Marvel estrena tráiler de 'Deadpool y Wolverine': así reaccionaron los fans

Fue el 22 de abril cuando Internet se sorprendió por la publicación del avance oficial, donde se reveló que Wade Wilson viajará por el multiverso en busca de Logan, uno de los X-Men, para "salvar su mundo". La dupla, que tendrá una violenta relación al inicio, deberá trabajar junta para detener a Cassandra Nova, quien será la villana de la historia.

De acuerdo al avance, el personaje de Wolverine que estará con Deadpool es una versión del superhéroe jamás antes vista, pues Paradox, el juez de la AVT, externa que "decepcionó a todo su mundo", lo cual da a entender que falló como X-Men en su universo.

A tan solo unas horas de su estreno, el tráiler ya se volvió viral y generó en su mayoría comentarios positivos por parte de los fans, quienes aseguraron estar más que emocionados por ver a Ryan Reynolds y Hugh Jackman en acción tras el rotundo fracaso de la última película 'The Marvels'.

"Increíblemente emocionado por esto", "Esto parece violento, obsceno, gráfico y repulsivo... Me apunto", "No he estado tan emocionado por una película en mucho tiempo no puedo esperar", "Marvel va a renacer gracias a esto", "Literalmente esto será cine", "Ver al Wolverine con el traje clásico sin mangas y diciendo groserías es un sueño hecho realidad", "Gracias Dios por darme la vista para ver esta leyenda", o "Es imposible no sacar unas lágrimas, voy viendo el tráiler más de 10 veces y siento que no es ni el 5% de lo que vamos a vivir al momento de ir a ver la película", es lo que externaron.

Imagen Marvel Studios

¿Quién es Cassandra Nova, la villana de 'Deadpool y Wolverine'?

Algo que llamó la atención es que los personajes dicen groserías, pero no están censuradas en el tráiler, lo cual es una novedad y respeta la esencia de Deadpool. Además, esto confirmaría que la cinta podría ser clasificada como "C", es decir, que solo podrá ser vista por adultos en los cines, así como ocurrió en el caso de 'Logan'.

Ante la viralidad del clip, el nombre de Cassandra Nova también se hizo tendencia, pues no muchos conocen a esta mutante nacida en los cómics de Marvel.

El personaje nació en 2001 dentro de la novela gráfica 'New X-Men'. Es una Mummudrai, que es un anti-yo con el que cada individuo debe luchar para nacer. Estos seres se originan como espíritus en el plano astral y son capaces de crearse un cuerpo, lo cual fue lo que hizo Cassandra en el cuerpo de Sharon Xavier, es decir, la madre del Profesor X, líder de los X-Men.



En otras palabras, se puede decir que Cassandra Nova es la hermana gemela de Charles y tiene poderes muy similares a los de él, como controlar las mentes humanas y otros únicos como cambiar de fase e imitar el ADN de otras personas.

La actriz que la interpretará será Emma Corrin, conocida por haber encarnado a la princesa Diana en la serie de Netflix, 'The Crown'. Al igual que Reynolds y Jackman, ella ha mostrado emoción por el estreno de la cinta al compartir los póster y el tráiler en su cuenta de Instagram.

'Deadpool y Wolverine' llegará a las pantallas grandes a nivel mundial el 26 de julio.

Imagen Marvel Studios