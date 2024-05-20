Eloise Bridgerton y su peculiar historia de amor en los libros: su romance inicia con una tragedia

Video Marina tiene un trágico final en los libros 'Bridgerton':así afecta a la historia de Eloise

La tercera temporada de 'Bridgerton' muestra a Eloise y Penélope Featherington distanciadas, después de que la más rebelde de la familia Bridgerton descubriera la verdadera identidad de Lady Whistledown y se sintiera traicionada.

En los nuevos capítulos, se ve a Eloise pasando el tiempo con Cressida, una mujer que desea conseguir marido a toda costa y que, en el proceso, busca "humillar" a Penélope, quien no es de su agrado. Aunque por el momento no hay indicios de que la segunda hija mayor de los Bridgerton tenga intenciones de casarse, resulta que su futuro esposo ya apareció en la serie.

Es importante que sepas que a continuación habrá spoilers de los libros.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b> Imagen VIX



Como es común, la serie y los libros presentan algunas diferencias, especialmente en la historia romántica de Eloise. En la segunda temporada, Eloise parece tener una conexión con un joven trabajador llamado Theo, el cual solo existe en la historia de Netlix.

A pesar de la inevitable atracción, Eloise se aleja de él debido a sus diferencias de clase. Hasta ahora, en la tercera temporada, dicho personaje no ha aparecido, lo cual podría indicar que ha quedado fuera de la serie.

¿Quién es Phillip Crane y cómo se relacióna con Marina Thompson y Eloise Bridgerton?

De acuerdo con los libros de Julia Quinn, en el quinto volumen titulado 'To Sir Phillip, With Love', donde Eloise es la protagonista, se confirma que, a pesar de ser una "solterona" orgullosa a sus 28 años, termina enamorándose de Phillip Crane.

Un aspecto destacado es que este personaje, antes de involucrarse con Eloise, se casa con Marina Thompson, quien en la serie es enviada a vivir con sus primos, los Featherington, tras sufrir una escandalosa "enfermedad", es decir, un embarazo fuera del matrimonio con un soldado llamado George Crane, quien lamentablemente fallece en combate.

De hecho, Marina y sus familiares traman un plan para concertar un matrimonio apresurado con Colin Bridgerton, pero al revelarse su embarazo por Lady Whistledown, todo se desmorona y Marina se empareja con Phillip Crane, hermano de George.

En 'Bridgerton 3', Marina no ha aparecido hasta el momento, pero e n el quinto libro de la saga se confirma que fallece tras ocho años de matrimonio con Phillip, después de una fiebre provocada por un fallido intento de suicidio.

¿Cómo se enamora Eloise Bridgerton de Sir Phillip, de acuerdo a los libros?

Tras este hecho, en la obra literaria Eloise Bridgerton lamenta su fallecimiento en cartas a Phillip, lo cual sienta las bases para su romance, ya que es así como comienzan a interactuar, escribiéndose mutuamente.

Las conversaciones resultan tan intensas que Phillip le propone matrimonio a Eloise, con el fin de que ella pueda fungir como madre para los gemelos que tuvo con Marina. Tras recibir esta propuesta, Eloise deja Londres para conocerlo en persona, sin avisarle a él o a su madre, lo cual lo toma por sorpresa.

De hecho, al llegar a su hogar, Eloise se encuentra empapada y sin acompañante, lo cual no da la mejor primera impresión. Sin embargo, ella también queda sorprendida al saber que Phillip tiene hijos, quienes le gastan bromas prácticamente desde el primer momento en que entra a la casa, mientras ella intenta cuidarlos lo mejor posible.

En sus primeros días de convivencia, Eloise comienza a enamorarse de Phillip, quien aún recuerda con melancolía a su difunta esposa Marina. Posteriormente, los hermanos Bridgerton van a buscarla y se dan cuenta de que ha pasado tiempo sin vigilancia, por lo que insisten en que definitivamente deben casarse.

Naturalmente, ella está furiosa y arremete contra Sir Phillip, culpándolo por su situación. Sin embargo, la pareja se da cuenta de que su unión no es por conveniencia, sino por amor. Así, su matrimonio prospera y tienen tres hijos: Penélope Crane, cuyo nombre se inspira en su mejor amiga, Georgina Crane y Frederick Crane.

