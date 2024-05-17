Las frases más escandalosas de Lady Whistledown y otros personajes en la temporada 3 de 'Bridgerton'

Video 'Bridgerton 3': Las parejas del elenco en la vida real, ¿Nicola Coughlan y Luke Newton son novios?

La primera parte de la tercera temporada de 'Bridgerton' llegó a Netflix este 16 de mayo y con ella más de los chismes que Lady Whistledown escribe sobre las familias más acaudaladas de Londres, además de la picardía que la caracteriza.

No sólo ella, sino otros personajes como Cressida, Lord Debling o Eloise nos regalaron algunas de las frases más filosas o escandalosas de la temporada y aquí te dejamos las mejores.

Las frases más escandalosas de la primera parte de 'Bridgerton 3'

"Hasta un reloj descompuesto está bien dos veces al día", Lady Featherington.



Lady Featherington menciona esto a Walter Douglas cuando éste cuestiona que su primo Jack le haya dejado la casa al primer hijo varón de una de las hijas de dicha dama.

"Esta autora se pregunta si su indecisión es un síntoma de entereza o de miedo", Lady Whistledown.



Lady Whistledown, como es su costumbre, reta a la reina a elegir un nuevo diamante en el primer capítulo, lo cual molesta a la monarca, sobre todo porque la escritora asegura que "el orgullo de sus pasados logros no la beneficiará", aunque también reconoce que: "Se dice que los tontos se apresuran a juzgar y que los sabios observan y esperan".

la reina Charlotte leyendo a Lady Whistledown Imagen Netflix

"Aunque algunas son descartadas como rocas comunes, el tiempo revela que son piedras preciosas", Lady Whistledown.



Por supuesto, la autora se refiere en esta frase a su alter ego Penélope Featherington y otras mujeres elegibles que encontraron a su esposo después de la temporada en la que debutaron en sociedad.

"¿Te gustaría ver el césped de cerca?", Eloise Bridgerton.



Esta amenazante frase se la dice Eloise a su hermano Bendict cuando le pregunta burlonamente si preferiría estar con sus amigas debutantes en vez de con él y con Colin.

Eloise en la tercera temporada de 'Bridgerton' Imagen Netflix

"La vida es muy corta para eso, ¿no es cierto?", Penélope Featherington.



Esta frase hace llorar a Lord Basilio, pues Penélope se la dice sin saber que él ha perdido a su caballo favorito, el cual murió recientemente. En realidad, Penélope intenta dar una respuesta al joven, quien asegura en un baile que esa noche está manteniéndose un poco "reservado".

Penélope hablando con Lord Basilio en 'Bridgerton' Imagen Netflix

"Cuando estoy en desacuerdo con una conocida he descubierto que mi mejor proceder es imaginar que está muerta", Cressida Cowper.



Como nueva amiga de Eloise, Cressida le recomienda que "si Penélope alteró sus sentimientos por ella, ella también altere los suyos", además de algunos otros consejos.

"Aprecio cuánto te preocupa la crueldad, pero tal vez deberías buscar un espejo en lugar de verme a mí", Cressida Cowper.



De igual manera, cuando Eloise culpa a Cressida por haber sido cruel y regar el rumor de que Penélope le pidió ayuda a Colin para conseguir marido, Cressida le da una lección con este sencillo enunciado, ya que, quien fue indiscreta y se lo dijo en primer lugar, fue ella.

Cressida Cowper en la temporada 3 de 'Bridgerton' Imagen Netflix

"Les conviene recordar que mientras más alto es el vuelo, más larga es la caída", Lady Whistledown.



Esto les dice la escritora a todas las debutantes que pretenden obtener las sobras de Francesca Bridgerton, el 'diamante' de la temporada.

"Tratar de llevarse bien con mi familia es como tratar de pasar un camello por el ojo de una aguja y en vez de encogerme, traté de forjar mi propio camino lejos de ellos", Lord Debling.



El caballero se confiesa con Cressida en un momento de charla al aire libre, una frase que ella entiende a la perfección.

Lord Debling en 'Bridgerton 3' Imagen Netflix

"Lo que hace que el corazón de todos se hinche, también puede hacer que se rompa", Lady Whistledown.



Esto es lo que Lady Whistledown le recuerda a Penélope, justo al final del último capítulo de la primera parte, para alertarse a sí misma sobre su romance con Colin.

'Bridgerton' temporada 3 Imagen Cortesía Netflix