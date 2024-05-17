Así lucirían los personajes de los libros ‘Bridgerton’, según la Inteligencia Artificial: fotos

Video Esta es la edad real de los actores de ‘Bridgerton’: seguro pensabas que eran más jóvenes

La temporada 3 de 'Bridgerton' era una de las más esperadas del año, pues los fans estaban ansiosos por ver el romance entre Colin y Penelope (aunque tendremos que esperar a la segunda parte de la temporada para saber si será igual al de los libros).

Por supuesto, su romance no es el único que los seguidores de la saga comparan entre los libros y la producción de Netflix, pues si bien algunas historias son muy similares, hay otros detalles que cambian, como la apariencia de los personajes.

Así lucen los personajes de los libros 'Bridgerton' vs la serie de Netflix

Te compartimos una comparación de cómo lucirían los personajes de los libros, según un programa de Inteliencia Artificial, y cómo nos los muestra la serie. ¿Cuál te gusta más?

Daphne Bridgerton

Según la descripción de los libros, ella tiene el cabello castaño y ojos color 'chocolate', con un ligero toque verde alrededor de las pupilas. Cuando se desarrolla su historia con el duque de Hastings, tiene 21 años.

Daphne Bridgerton libros vs serie Netflix Imagen Netflix / Imagen creada con IA

Anthony Bridgerton

De acuerdo con los libros de Julia Quinn, el vizconde es bastante guapo. Tiene el cabello grueso y castaño, y sus ojos son marrones. Mide 1.82 metros y tiene un cuerpo musculoso. Cuando se casa tiene 30 años.

Anthony Bridgerton libros vs serie Netflix Imagen Netflix / Imagen creada con IA

Benedict Bridgerton

El pintor de la familia también es guapo, con el cabello castaño que caracteriza a su familia y ojos color café. Tiene un cuerpo musculoso y es el más alto de sus hermanos, pues mide 1.85 metros.

Benedict Bridgerton libros vs serie Netflix Imagen Netflix / Imagen creada con IA

Colin Bridgerton

El tercer hermano es descrito en los libros como un hombre con altura de 1.80n metros, cabello castaño, ojos verde esmeralda, boca ancha y sonrisa encantadora.

Colin Bridgerton libros vs serie Netflix Imagen Netflix / Imagen creada con IA

Eloise Bridgerton

Al igual que sus hermanos, 'la rebelde de la familia' tiene el cabello castaño y abundante. Según los libros, uno de sus rasgos más notorios son sus ojos color gris claro, que recuerdan a la lluvia, así como su sonrisa amplia.

Eloise Bridgerton libros vs serie Netflix Imagen Netflix / Imagen creada con IA

Francesca Bridgerton

En la saga es descrita con ojos azules, facciones muy marcadas y, por supuesto, cabello castaño. Es delgada y la más bajita de la familia. En su primera temporada está próxima a cumplir 17 años.

Francesca Bridgerton libros vs serie Netflix Imagen Netflix / Imagen creada con IA

Gregory Bridgerton

Gregory se parece bastante a sus hermanos, pues también es alto y con cabello castaño, pero sus ojos son color avellana.

Gregory Bridgerton libros vs serie Netflix Imagen Netflix / Imagen creada con IA

Hyacinth Bridgerton

Julia Quinn describe a la menor de las hermanas como una joven con hermosos ojos azules, con un brillo muy especial. Su cabello también es castaño y posee una sonrisa radiante. Tiene una figura atlética, pero no es alta.

Hyacinth Bridgerton libros vs serie Netflix Imagen Netflix / Imagen creada con IA

Violet Bridgerton, vizcondesa viuda

La matriarca de la familia, Violet, es una mujer delgada, de piel pálida, cabello rubio y unos llamativos ojos color azul lavanda.

Violet Bridgerton libros vs serie Netflix Imagen Netflix / Imagen creada con IA

Simon Basset, duque de Hastings

De acuerdo con la descripción de los libros, el esposo de Daphne tiene los ojos azules de un tono muy claro, pues incluso los comparan con el color del hielo. Su cabello es negro, mide 1.80 metros y es musculoso.

Simon Basset libros vs serie Netflix Imagen Netflix / Imagen creada con IA

Katharine 'Kate' Sheffield (en la serie su apellido es Sharma)

En los libros Kate se apellida Sheffield, pero en la serie se cambió a Sharma. La esposa de Anthony es bastante alta, de piel morena, cabello castaño oscuro, ojos café y labios rosados.

Kate Sheffield o Sharma libros vs serie Netflix Imagen Netflix / Imagen creada con IA

Edwina Sheffield (Sharma en la serie)

La joven es declarada 'el diamante de la temporada', debido a su notiria belleza. Según los libros, la hermana menor de Kate es bastante delgada, mide 1.50 metros, su cabello es rubio claro y tiene ojos azules.

Edwina Sheffield o Sharma libros vs serie Netflix Imagen Netflix / Imagen creada con IA

Penelope Featherington

Cuando su historia se desarrolla en el libro 'Seduciendo a Mr. Bridgerton', Penelope ya tiene 28 años. Sus ojos son color marrón, con un toque dorado. Su cabello es de un tono cobrizo y sus labios son carnosos. Aunque en su primera temporada tiene sobrepeso, con los años logra bajar más de 10 kilos, pero aún se le considera 'robusta' para los estándares de belleza de la época.