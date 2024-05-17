Así lucirían los personajes de los libros ‘Bridgerton’, según la Inteligencia Artificial: fotos
La saga de libros 'Bridgerton' describe cómo son cada uno de los personajes. Algunos se parecen a los actores de la serie de Netflix, pero otros son bastante diferentes. Un programa de Inteligencia Artificial creó sus fotografías, basándose en las características descritas por la autora Julia Quinn.
La temporada 3 de 'Bridgerton' era una de las más esperadas del año, pues los fans estaban ansiosos por ver el romance entre Colin y Penelope (aunque tendremos que esperar a la segunda parte de la temporada para saber si será igual al de los libros).
Por supuesto, su romance no es el único que los seguidores de la saga comparan entre los libros y la producción de Netflix, pues si bien algunas historias son muy similares, hay otros detalles que cambian, como la apariencia de los personajes.
Así lucen los personajes de los libros 'Bridgerton' vs la serie de Netflix
Te compartimos una comparación de cómo lucirían los personajes de los libros, según un programa de Inteliencia Artificial, y cómo nos los muestra la serie. ¿Cuál te gusta más?
Daphne Bridgerton
Según la descripción de los libros, ella tiene el cabello castaño y ojos color 'chocolate', con un ligero toque verde alrededor de las pupilas. Cuando se desarrolla su historia con el duque de Hastings, tiene 21 años.
Anthony Bridgerton
De acuerdo con los libros de Julia Quinn, el vizconde es bastante guapo. Tiene el cabello grueso y castaño, y sus ojos son marrones. Mide 1.82 metros y tiene un cuerpo musculoso. Cuando se casa tiene 30 años.
Benedict Bridgerton
El pintor de la familia también es guapo, con el cabello castaño que caracteriza a su familia y ojos color café. Tiene un cuerpo musculoso y es el más alto de sus hermanos, pues mide 1.85 metros.
Colin Bridgerton
El tercer hermano es descrito en los libros como un hombre con altura de 1.80n metros, cabello castaño, ojos verde esmeralda, boca ancha y sonrisa encantadora.
Eloise Bridgerton
Al igual que sus hermanos, 'la rebelde de la familia' tiene el cabello castaño y abundante. Según los libros, uno de sus rasgos más notorios son sus ojos color gris claro, que recuerdan a la lluvia, así como su sonrisa amplia.
Francesca Bridgerton
En la saga es descrita con ojos azules, facciones muy marcadas y, por supuesto, cabello castaño. Es delgada y la más bajita de la familia. En su primera temporada está próxima a cumplir 17 años.
Gregory Bridgerton
Gregory se parece bastante a sus hermanos, pues también es alto y con cabello castaño, pero sus ojos son color avellana.
Hyacinth Bridgerton
Julia Quinn describe a la menor de las hermanas como una joven con hermosos ojos azules, con un brillo muy especial. Su cabello también es castaño y posee una sonrisa radiante. Tiene una figura atlética, pero no es alta.
Violet Bridgerton, vizcondesa viuda
La matriarca de la familia, Violet, es una mujer delgada, de piel pálida, cabello rubio y unos llamativos ojos color azul lavanda.
Simon Basset, duque de Hastings
De acuerdo con la descripción de los libros, el esposo de Daphne tiene los ojos azules de un tono muy claro, pues incluso los comparan con el color del hielo. Su cabello es negro, mide 1.80 metros y es musculoso.
Katharine 'Kate' Sheffield (en la serie su apellido es Sharma)
En los libros Kate se apellida Sheffield, pero en la serie se cambió a Sharma. La esposa de Anthony es bastante alta, de piel morena, cabello castaño oscuro, ojos café y labios rosados.
Edwina Sheffield (Sharma en la serie)
La joven es declarada 'el diamante de la temporada', debido a su notiria belleza. Según los libros, la hermana menor de Kate es bastante delgada, mide 1.50 metros, su cabello es rubio claro y tiene ojos azules.
Penelope Featherington
Cuando su historia se desarrolla en el libro 'Seduciendo a Mr. Bridgerton', Penelope ya tiene 28 años. Sus ojos son color marrón, con un toque dorado. Su cabello es de un tono cobrizo y sus labios son carnosos. Aunque en su primera temporada tiene sobrepeso, con los años logra bajar más de 10 kilos, pero aún se le considera 'robusta' para los estándares de belleza de la época.