Bridgerton

‘Bridgerton’: El personaje que podría tener un trágico final en la temporada 3, según los libros

¿La tercera temporada de ‘Bridgerton’ traerá la muerte de un personaje? Esto es lo que pasa en los libros.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

newsport.jpg
Por:
Redacción Univision Noticias digital.
Video Marina tiene un trágico final en los libros 'Bridgerton':así afecta a la historia de Eloise

La temporada 3 de ‘Bridgerton’ está a tan solo unos días de llegar a Netflix (se estrena el 16 de mayo) y los fans no pueden esperar más para saber qué sucederá en la nueva entrega.

De momento, se tienen pocos detalles de la misma, como que la historia de amor girará en torno a Penelope y Colin, ‘Polin’ para los fans, quienes finalmente pasarán de ser amigos a amantes (lo que rompe con la línea temporal de los libros de Julia Quinn).

PUBLICIDAD

Una de las grandes incógnitas que tienen quienes leyeron la saga ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’ es: ¿qué pasará en la serie de Netflix con Marina Thompson, de quien Colin ha estado enamorado en el pasado?

Advertencia: a continuación se discuten spoilers de los libros en los que se basa la serie 'Bridgerton'.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b>
<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b>
Imagen VIX

Más sobre Bridgerton

‘Bridgerton’, T4: Netflix lanza un adelanto y ¡sí se apegará al libro ‘Te doy mi corazón'!
0:51

‘Bridgerton’, T4: Netflix lanza un adelanto y ¡sí se apegará al libro ‘Te doy mi corazón'!

Cine y Series
‘Emily en París 4’ hizo una broma sobre ‘Bridgerton’ y los fans se enamoraron de la referencia
0:58

‘Emily en París 4’ hizo una broma sobre ‘Bridgerton’ y los fans se enamoraron de la referencia

Cine y Series
¿Quién protagonizará 'Bridgerton 4'? Ella es la actriz que encarnará al romance de Benedict
2 mins

¿Quién protagonizará 'Bridgerton 4'? Ella es la actriz que encarnará al romance de Benedict

Cine y Series
¿Quién es Sophie, la futura esposa de Benedict Bridgerton? Estas actrices podrían interpretarla
3 mins

¿Quién es Sophie, la futura esposa de Benedict Bridgerton? Estas actrices podrían interpretarla

Cine y Series
'Bridgerton' temporada 4 ya tiene protagonista: su historia en los libros, fecha de estreno y más
3 mins

'Bridgerton' temporada 4 ya tiene protagonista: su historia en los libros, fecha de estreno y más

Cine y Series
'Eloise' tiene un enorme tatuaje y así se lo cubren en 'Bridgerton' (fotos)
2 mins

'Eloise' tiene un enorme tatuaje y así se lo cubren en 'Bridgerton' (fotos)

Cine y Series
Los accidentes que marcaron el rodaje de 'Bridgerton': Nicola Coughlan 'apuñaló' a otra actriz
3 mins

Los accidentes que marcaron el rodaje de 'Bridgerton': Nicola Coughlan 'apuñaló' a otra actriz

Cine y Series
¿La esposa de Benedict en 'Bridgerton 4' no será como en los libros? La 'pista' que alborotó a los fans
2 mins

¿La esposa de Benedict en 'Bridgerton 4' no será como en los libros? La 'pista' que alborotó a los fans

Cine y Series
'Bridgerton' estuvo llena de accidentes en el set: Eloise terminó en el hospital
3:29

'Bridgerton' estuvo llena de accidentes en el set: Eloise terminó en el hospital

Cine y Series
¿Reynolds (‘Queen Charlotte’) aparece en ‘Bridgerton 3’? La escena que enloqueció a los fans
3 mins

¿Reynolds (‘Queen Charlotte’) aparece en ‘Bridgerton 3’? La escena que enloqueció a los fans

Cine y Series

En ‘Bridgerton 3’, este personaje podría morir, según los libros

Las primeras temporadas de la serie de Netflix mostraron la atracción que Colin sentía por ella, tal como sucede en los libros. Incluso, en la primera temporada llegaron a comprometerse, pero terminaron su relación cuando se revela el embarazo de Marina. Ella, por su parte, opta por casarse con alguien más.

En la segunda temporada, su papel es menor, pero igual de relevante para la historia de Colin: a su regreso de un largo viaje, la visita en su nuevo hogar, donde conoce a su esposo y sus hijos. Aunque él aún mantenía vivo su amor, ella le pide que la olvide y que encuentre a alguien a quien realmente ame.

Ruby Barker en el papel de Marina Thompson en 'Bridgerton'.
Ruby Barker en el papel de Marina Thompson en 'Bridgerton'.
Imagen Netflix


En el quinto libro de Julia Quinn, ‘A Sir Phillip, con amor’, se relata que Marina Thompson es tan infeliz con su vida que se quita su propia vida. Este evento no solo afecta profundamente a Colin, sino que impacta a toda la sociedad.

Dado que Netflix ha hecho varios cambios a los libros en los que se basa ‘Bridgerton’, no se tiene certeza de cómo abordará esta parte de su historia.

Ruby Barker en el papel de Marina Thompson en 'Bridgerton'.
Ruby Barker en el papel de Marina Thompson en 'Bridgerton'.
Imagen Netflix

El reparto de ‘Bridgerton 3’ podría confirmar el trágico final de Marina Thompson

Si bien Netflix no ha dado señales sobre lo que podría pasar con el personaje de Marina Thompson, basta con mirar el listado de actores que conformarán la tercera temporada para levantar algunas sospechas.

PUBLICIDAD

Según lo que se ha dado a conocer oficialmente, el reparto no incluye a Ruby Barker, la actriz que le dio vida a la prima de las Featherington. Esto podría indicar el final de sus apariciones en la serie.

Ruby Barker como Marina Thomson en 'Bridgerton'.
Ruby Barker como Marina Thomson en 'Bridgerton'.
Imagen Netflix


No obstante, de momento solo hay suposiciones sobre cómo se justificará su ausencia: ¿será que Marina se quite la vida, pero no aparezca en escena o le darán una conclusión menos trágica, como que se mudó a otro lugar?

Cuéntanos en los comentarios qué esperas que suceda con Marina Thompson en de ‘Bridgerton 3’.

Relacionados:
BridgertonSeries basadas en librosSeries de NetflixNetflixSeries

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD