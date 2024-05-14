‘Bridgerton’: El personaje que podría tener un trágico final en la temporada 3, según los libros
¿La tercera temporada de ‘Bridgerton’ traerá la muerte de un personaje? Esto es lo que pasa en los libros.
La temporada 3 de ‘Bridgerton’ está a tan solo unos días de llegar a Netflix (se estrena el 16 de mayo) y los fans no pueden esperar más para saber qué sucederá en la nueva entrega.
De momento, se tienen pocos detalles de la misma, como que la historia de amor girará en torno a Penelope y Colin, ‘Polin’ para los fans, quienes finalmente pasarán de ser amigos a amantes (lo que rompe con la línea temporal de los libros de Julia Quinn).
Una de las grandes incógnitas que tienen quienes leyeron la saga ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’ es: ¿qué pasará en la serie de Netflix con Marina Thompson, de quien Colin ha estado enamorado en el pasado?
Advertencia: a continuación se discuten spoilers de los libros en los que se basa la serie 'Bridgerton'.
En ‘Bridgerton 3’, este personaje podría morir, según los libros
Las primeras temporadas de la serie de Netflix mostraron la atracción que Colin sentía por ella, tal como sucede en los libros. Incluso, en la primera temporada llegaron a comprometerse, pero terminaron su relación cuando se revela el embarazo de Marina. Ella, por su parte, opta por casarse con alguien más.
En la segunda temporada, su papel es menor, pero igual de relevante para la historia de Colin: a su regreso de un largo viaje, la visita en su nuevo hogar, donde conoce a su esposo y sus hijos. Aunque él aún mantenía vivo su amor, ella le pide que la olvide y que encuentre a alguien a quien realmente ame.
En el quinto libro de Julia Quinn, ‘A Sir Phillip, con amor’, se relata que Marina Thompson es tan infeliz con su vida que se quita su propia vida. Este evento no solo afecta profundamente a Colin, sino que impacta a toda la sociedad.
Dado que Netflix ha hecho varios cambios a los libros en los que se basa ‘Bridgerton’, no se tiene certeza de cómo abordará esta parte de su historia.
El reparto de ‘Bridgerton 3’ podría confirmar el trágico final de Marina Thompson
Si bien Netflix no ha dado señales sobre lo que podría pasar con el personaje de Marina Thompson, basta con mirar el listado de actores que conformarán la tercera temporada para levantar algunas sospechas.
Según lo que se ha dado a conocer oficialmente, el reparto no incluye a Ruby Barker, la actriz que le dio vida a la prima de las Featherington. Esto podría indicar el final de sus apariciones en la serie.
No obstante, de momento solo hay suposiciones sobre cómo se justificará su ausencia: ¿será que Marina se quite la vida, pero no aparezca en escena o le darán una conclusión menos trágica, como que se mudó a otro lugar?
