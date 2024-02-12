Series

El Juego de las Llaves 3 de ViX: Qué esperar de la serie protagonizada por Fabiola Campomanes y Horacio Pancheri

Este jueves 14 de febrero se estrena la tercera temporada de esta serie cargada de sensualidad y situaciones divertidas y picantes entre sus personajes. Descubre qué pasará en esta entrega y más revelaciones de la trama.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Por:
Univision
Video Tráiler: El Juego de las Llaves 3

El Juego de las Llaves 3 se estrena este 14 de febrero por ViX y surgen las incógnitas alrededor de lo que incluirá esta nueva trama. ¿Será igual o más sensual que las dos anteriores temporadas?, ¿qué nuevas parejas se formarán?, por mencionar algunas.

Los fanáticos pueden estar tranquilos, pues esta tercera entrega seguirá contando las aventuras más divertidas de un grupo de amigos que, en su afán por salir de la monotonía de sus matrimonios, experimentan con el intercambio de parejas y exploran su sexualidad.

PUBLICIDAD

Una muerte, un bebé y El Edén aparecen en El Juego de las Llaves 3 de ViX

Más sobre ViX

Un Buen Divorcio: Ellos son los actores y personajes principales de la nueva comedia romántica de ViX
2 mins

Un Buen Divorcio: Ellos son los actores y personajes principales de la nueva comedia romántica de ViX

Cine y Series
Un Buen Divorcio: Romántica y divertida, así es la nueva serie de ViX con Claudia Álvarez y Esmeralda Pimentel
2 mins

Un Buen Divorcio: Romántica y divertida, así es la nueva serie de ViX con Claudia Álvarez y Esmeralda Pimentel

Cine y Series
Las imperdibles de ViX en febrero: Risas al por mayor, juegos sensuales y la pasión del fútbol, en un mismo lugar
4 mins

Las imperdibles de ViX en febrero: Risas al por mayor, juegos sensuales y la pasión del fútbol, en un mismo lugar

Cine y Series
Un Buen Divorcio: Cuándo se estrena la nueva y divertida serie de ViX protagonizada por Claudia Álvarez
1 mins

Un Buen Divorcio: Cuándo se estrena la nueva y divertida serie de ViX protagonizada por Claudia Álvarez

Cine y Series
Sasha Montenegro en ViX: Disfruta gratis de algunas de las películas de la vedette y estrella del cine de ficheras
3 mins

Sasha Montenegro en ViX: Disfruta gratis de algunas de las películas de la vedette y estrella del cine de ficheras

Cine y Series
El Juego de las Llaves 3 se estrenó por ViX y estas son las incógnitas resueltas en el capítulo 1
2 mins

El Juego de las Llaves 3 se estrenó por ViX y estas son las incógnitas resueltas en el capítulo 1

Cine y Series
5 películas románticas en ViX ideales para armar un maratón y disfrutar en pareja
3 mins

5 películas románticas en ViX ideales para armar un maratón y disfrutar en pareja

Cine y Series


Para la tercera temporada nuevos personajes se sumarán a la trama y otros ya conocidos desde la primera temporada continuarán haciendo de las suyas.

Tal y como vimos al cierre de la segunda temporada, Bárbara y Leo realizan un ritual de amor en la playa en compañía de todos sus amigos y de una manera muy peculiar.

En ese marco, Oscar (Humberto Busto) y Gaby (Marimar Vega) terminan su relación, a días de que ella tuviera al bebé de ambos. A su vez, él platica con Adri (Maite Perroni) y le pida que vuelvan a ser pareja.

Notas Relacionadas

Ellos son los actores y personajes de El Juego de las Llaves temporadas 1 y 2, disponibles en ViX

Ellos son los actores y personajes de El Juego de las Llaves temporadas 1 y 2, disponibles en ViX

Cine y Series
4 min


Para esta tercera temporada sabremos qué pasara con la relación de Oscar y Adri, pero no solo eso, los amigos serán sorprendidos con la muerte de uno de sus integrantes, misma que los reunirá con nuevos personajes, desencadenando nuevas aventuras.

Además, un bebé llegará a la vida de una de las parejas ya consolidadas, un hecho inesperado que podría poner en entredicho su relación. Por si fuera poco surge El Edén, un lugar donde los amigos darán rienda suelta a sus deseos más ocultos.

¿Cuántos capítulos integrarán El Juego de las Llaves 3 de ViX?


Recuerda que las temporadas 1 y 2 de El Juego de las Llaves las puedes ver ya en ViX. La primera está compuesta por 10 capítulos, mientras que la segunda por ocho capítulos.

Para esta tercera temporada se han dispuesto de seis divertidos capítulos para disfrutar de todo lo que sucede con este grupo de amigos y los nuevos personajes que se sumarán a la trama. Disfrútala a partir de este 14 de febrero por ViX.

Relacionados:
Series

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD