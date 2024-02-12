El Juego de las Llaves 3 de ViX: Qué esperar de la serie protagonizada por Fabiola Campomanes y Horacio Pancheri

El Juego de las Llaves 3 se estrena este 14 de febrero por ViX y surgen las incógnitas alrededor de lo que incluirá esta nueva trama. ¿Será igual o más sensual que las dos anteriores temporadas?, ¿qué nuevas parejas se formarán?, por mencionar algunas.

Los fanáticos pueden estar tranquilos, pues esta tercera entrega seguirá contando las aventuras más divertidas de un grupo de amigos que, en su afán por salir de la monotonía de sus matrimonios, experimentan con el intercambio de parejas y exploran su sexualidad.

Una muerte, un bebé y El Edén aparecen en El Juego de las Llaves 3 de ViX



Para la tercera temporada nuevos personajes se sumarán a la trama y otros ya conocidos desde la primera temporada continuarán haciendo de las suyas.

Tal y como vimos al cierre de la segunda temporada , Bárbara y Leo realizan un ritual de amor en la playa en compañía de todos sus amigos y de una manera muy peculiar.

En ese marco, Oscar (Humberto Busto) y Gaby (Marimar Vega) terminan su relación, a días de que ella tuviera al bebé de ambos. A su vez, él platica con Adri (Maite Perroni) y le pida que vuelvan a ser pareja.



Para esta tercera temporada sabremos qué pasara con la relación de Oscar y Adri, pero no solo eso, los amigos serán sorprendidos con la muerte de uno de sus integrantes, misma que los reunirá con nuevos personajes , desencadenando nuevas aventuras.

Además, un bebé llegará a la vida de una de las parejas ya consolidadas, un hecho inesperado que podría poner en entredicho su relación. Por si fuera poco surge El Edén, un lugar donde los amigos darán rienda suelta a sus deseos más ocultos.

¿Cuántos capítulos integrarán El Juego de las Llaves 3 de ViX?



Recuerda que las temporadas 1 y 2 de El Juego de las Llaves las puedes ver ya en ViX . La primera está compuesta por 10 capítulos, mientras que la segunda por ocho capítulos.