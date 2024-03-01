Un Buen Divorcio: Romántica y divertida, así es la nueva serie de ViX con Claudia Álvarez y Esmeralda Pimentel

Conflictos de pareja, infidelidades, divorcios y la lucha por el amor, son los ingredientes que, aderezados con un toque de comedia, ViX reunió en Un Buen Divorcio, la nueva serie de 10 capítulos estelarizada por Claudia Álvarez, Esmeralda Pimentel y Gustavo Egelhaff.

Todos los capítulos de Un Buen Divorcio están disponibles para los suscriptores de ViX . Además, se podrá ver el primer episodio en el plan gratuito de ViX.

De qué trata Un Buen Divorcio, la serie de 10 capítulos de ViX



Un Buen Divorcio es una serie original de la plataforma streaming en español creada por Billy Rovzar y retrata la crisis de una pareja de poderosos abogados especializados en divorcios, Mónica y David, quienes están a punto del divorcio.

David le pide el divorcio a Mónica y durante una noche de copas conoce a Jessica, una atractiva mujer con quien tiene una aventura.

Los abogados quieren salvar su matrimonio y deciden recurrir a la terapia de pareja y, cuando acuden a la primera cita, David se da cuenta de que Jessica, la mujer con quien estuvo una noche antes, es la terapeuta supuestamente los ayudará.

Este hecho desencadenará una serie de acontecimientos divertidos, pues David empezará a vivir una mentira difícil de mantener, mientras Mónica también debe ocultar sus propios fantasmas (un fraude financiero cometido años atrás). A la par que conocemos más de esta pareja, los abogados deberán resolver diferentes casos de sus clientes.

¿Quiénes son los actores y personajes principales de Un Buen Divorcio?



La serie reúne a un gran elenco de actores , quienes gracias a sus personajes nos llevan de la alegría, romanticismo y hasta el análisis de diversas situaciones.

Claudia Álvarez da vida a Mónica Rionda, exitosa abogada, esposa de David y madre de los gemelos Diego y Gael. Ella busca sacar adelante su matrimonio y propondrá a su esposo tomar terapia de pareja. Además el fantasma de un fraude financiero cobrará vida y pondrá en riesgo su estabilidad, la de su familia y la de su firma de abogados.

Gustavo Egelhaaf es David Ortiz, esposo de Mónica y socio de ella en la firma Rionda Ortiz & Asociados. Tendrá que enfrentarse a las consecuencias de haber tenido una noche de aventura con Jessica. Es un hombre cariñoso con su familia, pero siempre ha estado sujeto al juicio de su suegro, el temible abogado Rogelio Rionda.

Esmeralda Pimentel es la terapeuta Jessica, especializada en tratar con parejas y sus conflictos amorosos. Tendrá que dar terapia a Mónica y David, con quien tuvo una aventura de una noche. Aunque Jessica querrá alejarse de este caso, David le pedirá que les ayude en una sesión, pero al final tendrán varias citas y el desliz que tuvieron se convertirá en una mentira difícil de sostener.