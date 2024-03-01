Un Buen Divorcio: Ellos son los actores y personajes principales de la nueva comedia romántica de ViX

Desde el 1 de marzo está disponible en el servicio de suscripción de ViX la nueva comedia romántica Un Buen Divorcio, serie de 10 capítulos creada por Billy Rovzar, que te contará la historia de un matrimonio y sus esfuerzos por mantenerse unido.

Mónica y David son dos abogados exitosos especializados en divorcios y tendrán que enfrentarse a la infidelidad y la terapia de pareja, a cargo de Julieta. A la par de que el espectador verá cómo resuelven sus temas personales, también lo hará con algunos casos que llegarán al despacho Rionda Ortiz & Asociados, la firma que lideran.

Conoce los actores y personajes que encabezan esta divertida serie.

¿Quiénes son los actores y personajes principales de Un Buen Divorcio?

Claudia Álvarez es la abogada Mónica Rionda en Un Buen Divorcio



Exitosa litigante, esposa de David y madre de los gemelos Diego y Gael. Ella busca sacar adelante su matrimonio y propondrá a su esposo tomar terapia de pareja, además el fantasma de un fraude financiero cobrará vida y pondrá en riesgo su estabilidad y la de su firma de abogados.

Claudia Álvarez protagoniza Un Buen Divorcio de ViX Imagen Mezcalent/ViX

Un Buen Divorcio: Gustavo Egelhaaf interpreta a David Ortiz



Esposo de Mónica y socio de ella en la firma Rionda Ortiz & Asociados, tendrá que enfrentarse a las consecuencias de haber tenido una noche de aventura con Jessica. Buscará sacar a su familia adelante, cuando vengan tiempos difíciles, y se enfrentará al escrutinio y juicio de su suegro, el temible abogado Rogelio Rionda.

Gustavo Egelhaaf protagoniza Un Buen Divorcio Imagen Mezcalent/ViX

Esmeralda Pimentel es la terapeuta Jessica de Un Buen Divorcio



Especializada en tratar con parejas y sus conflictos amorosos, tiene que dar terapia a Mónica y David, con quien tuvo una aventura de una noche. Aunque Jessica querrá alejarse de este caso, David le pedirá que les ayude en una terapia, pero al final tendrán varias sesiones y el desliz que tuvieron se convertirá en una mentira difícil de sostener.

Esmeralda Pimentel protagoniza Un Buen Divorcio Imagen Mezcalent/ViX

Un Buen Divorcio: Rafael Sánchez Navarro da vida a Rogelio Rionda



Abogado estricto, con una larga trayectoria y reconocimiento, tiene influencias a nivel político y empresarial. Es controlador y manipulador, busca que las cosas se hagan a su manera y se mete en la vida de sus hijas, Mónica y Gaby.

Rafael Sánchez Navarro actúa en Un Buen Divorcio Imagen Mezcalent/ViX

Disfruta a Anabel Ferreira como Rosita la secretaria en Un Buen Divorcio



Es la leal secretaria del despacho Rionda Ortiz & Asociados, eficiente y aficionada a las historias de investigadores, misterio y crímenes. Ella será la primera en descubrir la infidelidad de David. Encontrará el amor y demostrará el gran cariño que le tiene a Mónica y David.

Anabel Ferreria actúa en Un Buen Divorcio Imagen Mezcalent/ViX

Un Buen Divorcio: Gonzalo García Vivanco es Carlos Muñoz



Abogado atractivo y exitoso, con negocios fraudulentos y exnovio de Mónica Rionda. Este personaje vive enamorado de Mónica, no la ha podido superar, pero también será el responsable de que ella tenga negocios ilícitos y hasta pise la cárcel.