El Juego de las Llaves: ¿Cuándo es el estreno de la tercera temporada por ViX?

La plataforma de streaming con contenido en español más grande del mundo, anuncia el estreno de la tercera temporada de El Juego de las Llaves, una de las series más candentes de los últimos años.

Por:
Univision
Prepárate para ver la tercera temporada de El Juego de las Llaves en ViX y disfruta de las aventuras que vivirán sus personajes y los nuevos integrantes de este grupo. La serie estará disponible en el plan Premium de ViX a partir del 14 de febrero en Estados Unidos y Puerto Rico.

Esta temporada está escrita por Jessica Silvetti y Gustavo Hernández de Anda y cuenta con la dirección de Emiliano Arenales Osorio y Javier Colinas.

En qué va la trama de El Juego de las Llaves que ViX transmistirá en su tercera temporada


Durante la primera y segunda temporada de El Juego de las Llaves, las cuales puedes ver completas en ViX Premium, se presentó a un grupo de parejas de amigos que se sumergen a una dinámica de intercambio de parejas entre ellos, haciendo de esta serie una de las más sensuales de los últimos tiempos.

Cansados de la monotonía de sus matrimonios o simplemente dispuestos a vivir nuevas experiencias, estos amigos tendrán un cambio rotundo en sus vidas, algunos matrimonios se disolverán y se formarán nuevas parejas. Al final, cada uno de los personajes tendrán que asumir las consecuencias de sus actos.

El Juego de las Llaves 3: ¿Quiénes son los principales actores de la serie de ViX?


Nuevamente se ha logrado reunir un gran elenco de personalidades para dar vida a los jugadores de este candente y ardiente juego. Algunos de ellos ya los vimos en las temporadas 1 y 2 y otros se suman a la aventura.

Fabiola Campomanes, Hugo Catalán, Humberto Bustos y Horacio Pancheri son algunos de los actores de las primeras temporadas que continúan en la trama y se agregan los nombres de Gaby Espino, Alejandro de la Madrid, Cassandra Sánchez-Navarro y Mauricio Garza.


