El Juego de las Llaves 3 se estrenó por ViX y estas son las incógnitas resueltas en el capítulo 1

Durante la primera y segunda temporadas de El Juego de las Llaves vimos cómo un grupo de amigos dio rienda suelta a sus bajas pasiones a través del intercambio de parejas, lo que desató situaciones inesperadas, conflictos y separaciones.

En el primer capítulo de la tercera temporada que ya puedes ver por ViX , se revela qué pasó por fin con la relación entre Adriana (Maite Perroni) y Oscar (Humberto Busto), dónde está Gaby (Marimar Vega), luego de haberse ido durante la boda de Bárbara (Fabiola Campomanes) y Leo (Hugo Catalán), mientras aparece una nueva pareja en el escenario.

PUBLICIDAD

Muere uno de los personajes principales de El Juego de las Llaves



Oscar, Bárbara, Leo y Valentín (Horacio Pancheri) son convocados al funeral de Gaby, quien vivía en una comuna en Costa Rica en la que tuvo al bebé que esperaba con Oscar.

Durante el ritual en el que se despidió a Gaby nuevos personajes se incorporarán a la trama. Las grandes ausentes son Adri, quien ahora vive en España, mientras que Sienna (Ela Velden) se encuentra en Japón, ya que sigue trabajando para Astrid (Alejandra Guzmán).

Olivia y Samuel son la nueva pareja que se unirá a El Juego de las Llaves 3



Olivia (Gaby Espino) y Samuel (Alejandro de la Madrid) son un matrimonio que se sumará a la trama en esta tercera entrega. Su primera aparición es durante el funeral de Gaby, ya que Olivia resultó ser una de sus mejores amigas.

Aunque aparentemente son una pareja común y corriente, desde el primer episodio se revela que sufren de problemas sexuales, por lo que seguramente verán muy atractiva la dinámica del grupo de amigos.

El Juego de las Llaves 3 de ViX: El hijo de Gaby llegará buscando a su papá



Oscar, quien no pierde la esperanza de recuperar a Adri, le comenta a su hija Mica (Abril Michel) que el bebé que tuvo con Gaby pronto llegará con ellos, ya que ‘alguien’ fue por él a la comuna en Costa Rica para llevarlo de regreso a México.

Durante el funeral de Gaby, Oscar se reencuentra con Olivia, pero lo que no se imagina es que ella es quien tiene al bebé y pronto lo presentará ante él para resolver más incógnitas de la trama.

PUBLICIDAD