5 películas románticas en ViX ideales para armar un maratón y disfrutar en pareja

Ya se acerca el día de San Valentín, por lo que es un momento ideal para estar con esa persona que tanto quieres y disfrutar de las mejores películas románticas que hay en ViX.

Aquí te dejamos cinco títulos perfectos para realizar un romántico maratón de cine.



Leah (Briahhan Cohen) y Jonas (Chris Connell) provienen de dos mundos diferentes: Leah es dueña de un pequeño mercado orgánico y Jonas es un famoso chef y estrella de realities. Cuando ambos llegan a un punto complicado en sus carreras, encuentran una oportunidad única para ayudarse mutuamente profesionalmente. Lo que no esperan es cómo afectarán mutuamente en lo personal. ¿Podrán superar ambos su orgullo y tendencias adictas al trabajo para encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida juntos?



Esta es una divertida comedia romántica protagonizada por Pierce Brosnan, Salma Hayek y Jessica Alba, en donde conocemos a Richard, un brillante profesor de Cambridge con una pasión desenfrenada por la poesía romántica y las mujeres hermosas. Sin embargo, decide cambiar su estilo de vida al enterarse de que una de sus alumnas de la universidad espera un hijo suyo. Sin embargo, será muy difícil para él dejar su vida de ‘Don Juan’.



Ludwika Paleta interpreta a Lucía, una mujer cuarentona que es engañada en su propia casa por su novio, con quien mantenía una relación desde hace 15 años. Decepcionada, Lucía regresa a su departamento de soltera, donde será sorprendida por su vecino Javi (Juanpa Zurita), un joven de 23 años que solo se la pasa organizando fiestas. En su nueva etapa de vida, Lucía buscará conseguir el trabajo de sus sueños, aunque para ello tenga que mentir y decir que tiene un hijo de 19 años a quien tendrá que llevar a una convivencia de la empresa con las familias de los empleados. El gran problema es que Lucía no tiene ese hijo y tendrá que pedirle a su vecino que se haga pasar por él durante todo un fin de semana, sin imaginar el romance que surgirá entre ellos.



Una divertida comedia protagonizada por Adrián Uribe y Consuelo Duval en la que dan vida a María José y Alfredo, una pareja que está por cumplir 20 años de casados y que ya no se soportan. Así que sus hijos juntan todos sus ahorros y les regalan un viaje al mismo hotel en donde celebraron su Luna de Miel; sin embargo, un hechizo hará que recuerden las razones por las que se casaron para que el amor regrese a su vida. Enlace: Infelices para siempre.