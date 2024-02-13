Fabiola Campomanes

El Juego de las Llaves 3 llega a ViX: Gaby Espino, Maurico Garza y Alex de la Madrid se unen al picante juego

La esperada tercera temporada de El Juego de las Llaves llega a ViX este 14 de febrero y con ella, nuevos desafíos y sorpresas para los personajes que ya conocemos y para los que llegarán a darle más sabor a la trama.

Por:
Univision
Video Tráiler: El juego de las llaves (Temporada 3)

En esta emocionante entrega, nos reencontraremos con viejos integrantes y les daremos al bienvenida a los que se suman a este intrigante juego de pasiones y secretos.

A continuación te presentamos a los actores y personajes principales que encabezan la tercera temporada de El Juego de las Llaves.

  • Las nuevas 'llaves'

Gaby Espino es Olivia en El Juego de las Llaves 3

Olivia es una amiga de Gaby desde la infancia, tras su muerte, se involucra con los amigos de su difunta amiga y descubre el juego de las llaves, lo que será la salvación o la perdición de su matrimonio.

Alex de la Madrid es Samuel en El Juego de las Llaves 3

Samuel, esposo de Gaby, es un hombre conservador e incrédulo. Sin embargo, su curiosidad lo lleva a romper con los tabúes y atreverse a jugar el juego de las llaves.

Cassandra Sánchez-Navarro es Daniela en El Juego de las Llaves 3

Daniela es una dedicada ingeniera que conoce a Bárbara por cuestiones de trabajo. Su vida es tan aburrida y controlada, que el juego de las llaves será un respiro.

Mauricio de la Garza es Rodrigo en El Juego de las Llaves 3

Rodrigo es el esposo de Daniela y, a pesar de ser jóvenes, su relación carece de chispa. La perfección y el control que llevan en su vida los ha llevado a una monotonía aburrida. Sin embargo, todo cambiará cuando asistan a la inauguración del edén y conozcan el juego de las llaves, lo que alterará por completo su vida.

Los experimentados

Fabiola Campomanes es Bárbara en El Juego de las Llaves 3

Bárbara se unió al juego junto a su esposo Leo. Durante el proceso, tuvieron muchos obstáculos desde perder sus trabajos hasta descubrir el poliamor junto a Carmen, la nana e institutriz de sus hijos.

Los tres decidieron formar un trío y vivir juntos en la misma casa, lo que con lleva una serie de eventos inesperados en su relación.

Hugo Catalán es Leo en El Juego de las Llaves 3

Leo, solía ser un caricaturista de política, pero debido a su ideología arruinó el negocio de su esposa. Tras sortear varios obstáculos, Leo descubre su pasión por ser stripper.

En esta nueva temporada, veremos a Leo enfrentarse a las consecuencias de sus acciones y a luchar por reconstruir su relación.

Horacio Pancheri es Valentín en El Juego de las Llaves 3

El juego de las llaves sacó a la luz los verdaderos deseos de Valentín, quien tras un largo proceso pudo aceptar su verdadera preferencia sexual.

Tras terminar su matrimonio con Gaby y enfrentar a sus padres, Valentín encuentra la libertad y el amor en Rubén, pero una inesperada llegada pondrá a prueba su, hasta ahora, candente relación.

Helena Haro es Carmen en El Juego de las Llaves 3

Carmen es una española que trabajaba como nana de los hijos de Bárbara y Leo. Con su llegada, logra poner orden en la vida de esta pareja con la que forma un trío amoroso.

Antonio Fortier es Rubén en El Juego de las Llaves 3

Rubén es el compañero sentimental de Valentín y trabaja como mecánico. En la tercera temporada, Rubén y Valentín enfrentará el desafío de formar una familia y cómo esto afectará su relación.

La tercera temporada de El Juego de las Llaves promete emociones intensas llena de pasiones y secretos. No te pierdas esta serie y descubre cómo el juego puede cambiarlo todo.

