Ellos son los actores y personajes de El Juego de las Llaves temporadas 1 y 2, disponibles en ViX

Perosnajes de El Juego de las Llaves, serie disponible en ViX

Un grupo de amigos se reúne y se adentran en el mundo de El Juego de las Llaves , una dinámica con la que buscarán salir de la rutina de sus matrimonios, intercambiarán parejas entre sí y al final vivirán una serie de enredos que cambiarán sus vidas por completo.

El Juego de las Llaves está disponible en ViX Premium en sus temporadas 1 y 2 ; la primera integrada por 10 capítulos (de los cuales tres están gratis), y la segunda por ocho capítulos, con la dirección de Fernando Lebrija, Javier Colinas y Kenya Márquez. Su trama, además de estar cargada de sensualidad y deseo, recuerda que todas las decisiones que se tomen tarde o temprano tendrán consecuencias y habrá que asumirlas.

Algunos de sus personajes creen que viven la vida perfecta, otros están dispuestos a explorar y no falta los que saben que están estancados en la monotonía. Al final, todos caerán en la tentación de entrar al Juego de las Llaves y las cosas se saldrán de control.

Conoce a algunos de los personajes de El Juego de las Llaves y no te pierdas próximamente el estreno de la tercera temporada solo por ViX Premium.

Maite Perroni es Adriana Romero en El Juego de las Llaves temporadas 1 y 2



Profesionista, esposa de Óscar Leal y mamá de Mica. Ella decidió participar en el juego de las llaves que propuso su exnovio Sergio, sin imaginar lo que ocasionaría en su vida.

Sebastián Zurita es Sergio Morales en El Juego de las Llaves temporada 1



El 'crush' de la escuela de Adriana, regresa al grupo de amigos junto a su novia Siena. Ambos integran una pareja extrovertida y son quienes proponen el famoso Juego de las Llaves.

Marimar Vega es Gabriela Albarrán en El Juego de las Llaves temporadas 1 y 2



Integrante del grupo de amigos y esposa de Valentín (en la primera temporada), este último quien después de participar en el juego decide salir del clóset. En la segunda temporada Gaby será pareja de Óscar, el ex de su amiga Adriana.

Horacio Pancheri es Valentín Lombardo en El Juego de las Llaves temporadas 1 y 2



Tiene 36 años y es esposo de Gabriela, con quien aparentemente tiene un matrimonio perfecto. Todo cambiará a partir del juego, ya que se atreverá a mostrar su verdadera personalidad.

Humberto Busto es Óscar Leal en El Juego de las Llaves 1 y 2



Esposo de Adriana, entra al juego con la intención de salvar su aburrido matrimonio; sin embargo, las cosas se saldrán de control y terminará enamorado de Gabriela, una de las mejores amigas de su esposa.

Fabiola Campomanes es Bárbara Cuevas en El Juego de las Llaves temporadas 1 y 2



Está dedicada a ser 'wedding planner', casada con Leonardo Cuevas y madre de dos pequeños, busca experimentar nuevas sensaciones con su pareja. En la temporada 2 será sorprendida con la posibilidad de realizar un trío con la niñera de sus hijos y con la visita de Gloria, su mamá, intepretada por Laura León 'La Tesorito'.

Ela Velden es Siena en El Juego de las Llaves temporadas 1 y 2



Es novia de Sergio y junto con él proponen el juego desde el primer capítulo de la primera temporada. Las cosas darán un giro radical cuando ellos mismos rompan las reglas de su juego. Siena experimentará en la segunda temporada nuevas sensaciones y hasta se sentirá atraída por Adriana.

Laura León ‘La Tesorito’ es Gloria en El Juevo de las Llaves Temporada 2



Mujer conservadora, mamá de Bárbara, aparecerá en la segunda parte con el firme objetivo de lograr que su hija se case por la iglesia, por lo que se volverá un dolor de cabeza para la familia.

Alejandra Guzmán es Astrid en El Juego de las Llaves Temporada 2



Llega a poner de cabeza a algunos personajes de la segunda temporada gracias a su personalidad extrovertida, sensual y divertida.

Cristián de la Fuente es Guillermo en El Juego de las Llaves Temporada 2



Conoce a Adriana durante un juego de las llaves y surge una relación de atracción y amor entre ellos. Todo dará un giro cuando Adriana descubra que Guillermo es el profesor de matemáticas de su hija Mica.