Un Buen Divorcio: Cuándo se estrena la nueva y divertida serie de ViX protagonizada por Claudia Álvarez

Claudia Álvarez, Gustavo Egelhaaf y Esmeralda Pimentel estelarizan esta serie en la que una pareja de abogados expertos en divorcios atraviesa por una crisis en su relación.

Tráiler: Un Buen Divorcio

La plataforma ViX, en su división Premium, anunció que el viernes 1 de marzo estrenará su nueva comedia romántica Un Buen Divorcio, la cual estará integrada por 10 episodios, mismos que estarán disponibles en este exclusivo nivel de servicio, mientras que el primer episodio podrá verse en ViX gratis.

Un Buen Divorcio: ¿Quiénes son los protagonistas de la serie de ViX?

La nueva serie de ViX tendrá a tres personajes principales:
-La primera de ellas es Claudia Álvarez y su personaje Mónica, una abogada experta en divorcios, quien busca recuperar su matrimonio.

- Esmeralda Pimentel da vida a Jessica, una terapeuta de parejas que tiene una aventura con el esposo de Claudia y después tendrá que atender al matrimonio y ayudarlo a que no se divorcie.

- Gustavo Egelhaff interpreta a David, esposo de Mónica, con quien Jessica tendrá un desliz amoroso, pero también buscará sacar a flote su matrimonio.

Un Buen Divorcio: ¿Cuál es la trama de esta serie de comedia de ViX?


Un Buen Divorcio es la historia de una divertida y enternecedora crisis de una pareja de abogados de divorcio que intentarán lo que sea para recuperar el amor que día tuvieron, de lo contrario perderán todo lo que han construido: su firma, sus clientes, su matrimonio y sus dos hijos, los gemelos Diego y Gael.

Además, en cada capítulo se presentarán diferentes casos basados en la vida real que la principal firma de abogados deberá resolver y que al mismo tiempo sirven de hilo conductor de la trama.

No te pierdas Un Buen divorcio, serie escrita y producida por Billy Rovzar y dirigida por Alfonso Pineda, a partir del 1 de marzo por ViX Premium y el primer capítulo por ViX gratis.

