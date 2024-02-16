Un Buen Divorcio: Cuándo se estrena la nueva y divertida serie de ViX protagonizada por Claudia Álvarez

La plataforma ViX, en su división Premium, anunció que el viernes 1 de marzo estrenará su nueva comedia romántica Un Buen Divorcio , la cual estará integrada por 10 episodios, mismos que estarán disponibles en este exclusivo nivel de servicio, mientras que el primer episodio podrá verse en ViX gratis.

Un Buen Divorcio: ¿Quiénes son los protagonistas de la serie de ViX?

La nueva serie de ViX tendrá a tres personajes principales:

-La primera de ellas es Claudia Álvarez y su personaje Mónica, una abogada experta en divorcios, quien busca recuperar su matrimonio.

- Esmeralda Pimentel da vida a Jessica, una terapeuta de parejas que tiene una aventura con el esposo de Claudia y después tendrá que atender al matrimonio y ayudarlo a que no se divorcie.

- Gustavo Egelhaff interpreta a David, esposo de Mónica, con quien Jessica tendrá un desliz amoroso, pero también buscará sacar a flote su matrimonio.

Un Buen Divorcio: ¿Cuál es la trama de esta serie de comedia de ViX?



Un Buen Divorcio es la historia de una divertida y enternecedora crisis de una pareja de abogados de divorcio que intentarán lo que sea para recuperar el amor que día tuvieron, de lo contrario perderán todo lo que han construido: su firma, sus clientes, su matrimonio y sus dos hijos, los gemelos Diego y Gael.

Además, en cada capítulo se presentarán diferentes casos basados en la vida real que la principal firma de abogados deberá resolver y que al mismo tiempo sirven de hilo conductor de la trama.