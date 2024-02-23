Las imperdibles de ViX en febrero: Risas al por mayor, juegos sensuales y la pasión del fútbol, en un mismo lugar

Apenas van dos meses de este 2024 y las opciones de entretenimiento de ViX crecen y crecen, todas con la intención de consentir a sus espectadores. A continuación te presentamos cinco títulos para que los disfrutes desde donde tú lo desees.

LALOLA, la divertida comedia protagonizada por Bárbara de Regil en ViX Premium

Si lo que quieres es reírte y pasar un excelente rato entonces tienes que ver LALOLA. Descubre cómo la vida de Lalo cambia al romperle el corazón a Romina. Despechada y apoyada de una bruja, esta chica le da una lección a este hombre haciendo que amanezca convertida en mujer: Lola.

Lalo, a través de Lola, tendrá que aprender a vivir frente al machismo de su jefe y compañeros de trabajo, así como la misoginia. Descubrirá la vida en el cuerpo de una mujer y sentirá atracción hacia los hombres, al mismo tiempo que busca revertir el hechizo.

La serie de 9 capítulos, todos disponibles en ViX Premium , es protagonizada por Bárbara de Regil (Lola) y Diego Amozurrutia (Lalo).

La sensualidad de El Juego de las Llaves 3 llega a ViX Premium



El juego no ha terminado y ahora, con la llegada de nuevas ‘llaves’ , promete más aventuras y dinámicas entre sus integrantes. En esta tercera temporada sabrás qué pasó con algunos personajes de la segunda entrega, Adri, Gaby y Sienna, pero también serás sorprendido con una muerte y la llegada de un bebé.

Bárbara (Fabiola Campomanes), Leo (Hugo Catalán) y Valentín (Horacio Pancheri) continúan en esta tercera temporada a la que llegan Olivia (Gaby Espino) y Samuel (Alejandro de la Madrid), un matrimonio con problemas sexuales.

El intercambio de parejas y descubrimiento sexual siguen siendo el centro de esta trama. Recuerda que en ViX Premium encuentras las tres temporadas de El Juego de Las Llaves .

Papá o Mamá, la nueva película de ViX Premium con Silvia Navarro y Mauricio Ochmann



Florencia (Silvia Navarro) y Vicente (Mauricio Ochmann) son un matrimonio perfecto, un par de triunfadores que siempre han hecho cualquier cosa para ser exitosos en sus puestos de trabajo además de ser los mejores padres. Es por esto que también han decidido tener el divorcio perfecto, así empieza la trama de Papá o Mamá.

Florencia y Vicente reciben una gran oferta laboral, pero deben decidir quién se quedará con los niños. Esto provoca que sus vidas se transformen en una auténtica pesadilla, desatando una guerra sin tregua entre ambos. Contrario a lo que sucede en muchas separaciones donde los papás luchan cada uno por quedarse con sus hijos, en esta película pasará todo lo contrario.

A través del humor, la historia nos sumerge en situaciones cómicas y absurdas, lo que la convierte en una película imperdible para todos los amantes de la comedia. Búscala en ViX Premium .

Algo Personal con Jorge Ramos y la entrevista a Camilo, disponible gratis en ViX



El periodista nos presenta una entretenida conversación muy personal con el colombiano Camilo, quien habla de su vida, sus triunfos y su música.

Camilo asombró a Jorge Ramos al confesarle que es tartamudo y que padece narcolepsia que padece, un trastorno que le causa somnolencia extrema y ataques de sueño durante el día. No podían faltar las declaraciones en torno a su matrimonio con Evaluna y su relación con “la tribu Montaner”, a la cual está unido por la música y el amor.

Disfruta de esta entrevista y otras con figuras como Kate del Castillo, Alejandro Sanz, Pepe Aguilar y sus hijos, Chiquis Rivera, Mario Vargas Llosa, Sergio ‘Checo’ Pérez, entre muchas otras. Todas disponibles gratis en ViX .

Al Grito de Guerra, la serie de ViX para los amantes de la Selección Mexicana de Fútbol



¿Cómo ha sido la historial de la selección en busca de la gloria futbolística? Entérate de lo que ha sido este sueño con entrevistas exclusivas a exjugadores de la Selección Mexicana, quienes además hablan a profundidad de los rivales que han enfrentado en la cancha, así como los aficionados.

La pasión del fútbol es el centro de esta serie documental de seis episodios dirigida por Carlos Armella con imágenes nunca antes vistas la participación del grupo en algunos mundiales. Disfruta de todos los capítulos en ViX .