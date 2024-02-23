Algo Personal con Jorge Ramos

Las imperdibles de ViX en febrero: Risas al por mayor, juegos sensuales y la pasión del fútbol, en un mismo lugar

Te presentamos los mejores estrenos de películas y series de este mes, con contenidos divertidos para que la pases de lo mejor.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Univision picture
Por:Univision
Video Tráiler: El Juego de las Llaves 3

Apenas van dos meses de este 2024 y las opciones de entretenimiento de ViX crecen y crecen, todas con la intención de consentir a sus espectadores. A continuación te presentamos cinco títulos para que los disfrutes desde donde tú lo desees.

LALOLA, la divertida comedia protagonizada por Bárbara de Regil en ViX Premium

PUBLICIDAD


Si lo que quieres es reírte y pasar un excelente rato entonces tienes que ver LALOLA. Descubre cómo la vida de Lalo cambia al romperle el corazón a Romina. Despechada y apoyada de una bruja, esta chica le da una lección a este hombre haciendo que amanezca convertida en mujer: Lola.

Lalo, a través de Lola, tendrá que aprender a vivir frente al machismo de su jefe y compañeros de trabajo, así como la misoginia. Descubrirá la vida en el cuerpo de una mujer y sentirá atracción hacia los hombres, al mismo tiempo que busca revertir el hechizo.

La serie de 9 capítulos, todos disponibles en ViX Premium, es protagonizada por Bárbara de Regil (Lola) y Diego Amozurrutia (Lalo).

Lalola disponible en ViX
Lalola disponible en ViX
Imagen ViX

La sensualidad de El Juego de las Llaves 3 llega a ViX Premium


El juego no ha terminado y ahora, con la llegada de nuevas ‘llaves’, promete más aventuras y dinámicas entre sus integrantes. En esta tercera temporada sabrás qué pasó con algunos personajes de la segunda entrega, Adri, Gaby y Sienna, pero también serás sorprendido con una muerte y la llegada de un bebé.

Más sobre ViX

Un Buen Divorcio: Ellos son los actores y personajes principales de la nueva comedia romántica de ViX
2 mins

Un Buen Divorcio: Ellos son los actores y personajes principales de la nueva comedia romántica de ViX

Cine y Series
Un Buen Divorcio: Romántica y divertida, así es la nueva serie de ViX con Claudia Álvarez y Esmeralda Pimentel
2 mins

Un Buen Divorcio: Romántica y divertida, así es la nueva serie de ViX con Claudia Álvarez y Esmeralda Pimentel

Cine y Series
Un Buen Divorcio: Cuándo se estrena la nueva y divertida serie de ViX protagonizada por Claudia Álvarez
1 mins

Un Buen Divorcio: Cuándo se estrena la nueva y divertida serie de ViX protagonizada por Claudia Álvarez

Cine y Series
Sasha Montenegro en ViX: Disfruta gratis de algunas de las películas de la vedette y estrella del cine de ficheras
3 mins

Sasha Montenegro en ViX: Disfruta gratis de algunas de las películas de la vedette y estrella del cine de ficheras

Cine y Series
El Juego de las Llaves 3 se estrenó por ViX y estas son las incógnitas resueltas en el capítulo 1
2 mins

El Juego de las Llaves 3 se estrenó por ViX y estas son las incógnitas resueltas en el capítulo 1

Cine y Series
El Juego de las Llaves 3 de ViX: Qué esperar de la serie protagonizada por Fabiola Campomanes y Horacio Pancheri
2 mins

El Juego de las Llaves 3 de ViX: Qué esperar de la serie protagonizada por Fabiola Campomanes y Horacio Pancheri

Cine y Series
5 películas románticas en ViX ideales para armar un maratón y disfrutar en pareja
3 mins

5 películas románticas en ViX ideales para armar un maratón y disfrutar en pareja

Cine y Series

Bárbara (Fabiola Campomanes), Leo (Hugo Catalán) y Valentín (Horacio Pancheri) continúan en esta tercera temporada a la que llegan Olivia (Gaby Espino) y Samuel (Alejandro de la Madrid), un matrimonio con problemas sexuales.

El intercambio de parejas y descubrimiento sexual siguen siendo el centro de esta trama. Recuerda que en ViX Premium encuentras las tres temporadas de El Juego de Las Llaves.

El Juego de las Llaves 3 en ViX
El Juego de las Llaves 3 en ViX
Imagen ViX

Papá o Mamá, la nueva película de ViX Premium con Silvia Navarro y Mauricio Ochmann


Florencia (Silvia Navarro) y Vicente (Mauricio Ochmann) son un matrimonio perfecto, un par de triunfadores que siempre han hecho cualquier cosa para ser exitosos en sus puestos de trabajo además de ser los mejores padres. Es por esto que también han decidido tener el divorcio perfecto, así empieza la trama de Papá o Mamá.

PUBLICIDAD

Florencia y Vicente reciben una gran oferta laboral, pero deben decidir quién se quedará con los niños. Esto provoca que sus vidas se transformen en una auténtica pesadilla, desatando una guerra sin tregua entre ambos. Contrario a lo que sucede en muchas separaciones donde los papás luchan cada uno por quedarse con sus hijos, en esta película pasará todo lo contrario.

A través del humor, la historia nos sumerge en situaciones cómicas y absurdas, lo que la convierte en una película imperdible para todos los amantes de la comedia. Búscala en ViX Premium.

Papá o Mamá disponible en ViX
Papá o Mamá disponible en ViX
Imagen ViX

Algo Personal con Jorge Ramos y la entrevista a Camilo, disponible gratis en ViX


El periodista nos presenta una entretenida conversación muy personal con el colombiano Camilo, quien habla de su vida, sus triunfos y su música.

Camilo asombró a Jorge Ramos al confesarle que es tartamudo y que padece narcolepsia que padece, un trastorno que le causa somnolencia extrema y ataques de sueño durante el día. No podían faltar las declaraciones en torno a su matrimonio con Evaluna y su relación con “la tribu Montaner”, a la cual está unido por la música y el amor.

Disfruta de esta entrevista y otras con figuras como Kate del Castillo, Alejandro Sanz, Pepe Aguilar y sus hijos, Chiquis Rivera, Mario Vargas Llosa, Sergio ‘Checo’ Pérez, entre muchas otras. Todas disponibles gratis en ViX.

Algo Personal con Jorge Ramos, entrevista Camilo en ViX
Algo Personal con Jorge Ramos, entrevista Camilo en ViX
Imagen ViX

Al Grito de Guerra, la serie de ViX para los amantes de la Selección Mexicana de Fútbol


¿Cómo ha sido la historial de la selección en busca de la gloria futbolística? Entérate de lo que ha sido este sueño con entrevistas exclusivas a exjugadores de la Selección Mexicana, quienes además hablan a profundidad de los rivales que han enfrentado en la cancha, así como los aficionados.

PUBLICIDAD

La pasión del fútbol es el centro de esta serie documental de seis episodios dirigida por Carlos Armella con imágenes nunca antes vistas la participación del grupo en algunos mundiales. Disfruta de todos los capítulos en ViX.

Al Grito de Guerra disponible en ViX
Al Grito de Guerra disponible en ViX
Imagen ViX
Relacionados:
Algo Personal con Jorge Ramos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD