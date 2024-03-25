Nickelodeon

Actriz de 'Zoey 101' reacciona a la disculpa de Dan Schneider tras el documental sobre Nickelodeon

El documental ‘‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ habla de los abusos que sufrieron algunos colaboradores y estrellas de Nickelodeon en los proyectos que produjo Dan Schneider. Tal es el caso de Drake Bell, Alexa Nikolas y otros actores infantiles.

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video 'Quiet On Set: The Dark Side On Kids TV': las revelaciones más fuertes del documental sobre niños actores

En el documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ se revelan impactantes acusaciones contra Dan Schneider, el exproductor de Nickelodeon.

Este controvertido documental expone los abusos y la cultura tóxica que existían detrás de cámaras de algunas de las series infantiles más populares, como 'Drake & Josh', 'El Show de Amanda' y 'Zoey 101'.

Alexa Nikolas trabajó con Dan Schneider en la serie 'Zoey 101' entre 2005 y 2006.
Imagen Getty Images/Nickelodeon

Dan Schneider se disculpa tras las revelaciones del documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’

El documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ exhibe el ambiente de trabajo que se vivió durante la grabación de varias series de Nickelodeon, donde exempleados acusaron a Dan Schneider del trato desagradable que vivieron.

Jenny Kilgen, una ex escritora de 'The Amanda Show', relató que Schneider hacía chistes sexuales y comentarios inapropiados en la sala de guionistas. Además, otros antiguos empleados describieron un ambiente de trabajo hostil y abusivo, donde temían represalias si se oponían a Schneider o defendían sus derechos.

Drake Bell, actor de ‘Drake & Josh’, y Alexa Nikolas, estrella de ‘Zoey 101’, también dieron sus testimonios y sus entrevistas se han hecho virales.


Aunque no participó en el documental, Dan Schneider decidió enfrentar las acusaciones y reconoció que algunos de sus comportamientos no eran correctos.

A través de su canal de YouTube, Dan conversó con BooG!E (T-Bo en ‘iCarly'), quien moderó la entrevista que no ha sido del agrado de muchos internautas, la cual ya cuenta con 1.5 millones de reproducciones.

Dan Schneider junto a Jennette McCurdy y Ariana Grande en 'Sam & Cat' en junio de 2013.
Imagen Getty Images


En un video de casi 20 minutos publicado en su canal de YouTube, Schneider habló sobre su polémico pasado y se disculpó por su conducta.

“Fue muy difícil mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento. Definitivamente le debo a algunas personas una disculpa bastante fuertes”, indicó.

Alexa Nikolas reacciona a la disculpa de Dan Schneider

Después de que se hizo viral el video con la disculpa de Dan Schneider, Alexa Nikolas, exestrella de Nickelodeon y quien trabajó con él en la serie ‘Zoey 101’, no se quedó callada y reaccionó a dicho video en su canal de Youtube.

Alexa Nikolas, quien ha hecho protestas y en redes sociales no se ha quedado callada ante esta situación, hizo saber a sus seguidores que el exproductor debería disculparse personalmente con cada uno de los afectados, como un intento de enmendar su pasado.

“¿Él está avergonzado? Lo siento, centrar lo que él siente es extraño para mí. Es como si literalmente... ¡Eres horrible! Para ser bastante honesta contigo, horrible. ¿Estás avergonzado? ¡No lo suficiente! ¡No lo suficientemente avergonzado como para buscar a las personas que realmente lastimaste!”, expresó.


La actriz, que fue elegida para interpretar a Nicole de ‘Zoey 101’ cuando tenía 12 años, afirmó que el productor no sentía nada y que no era consciente del daño que habría causado.

"No sientes nada, Dan. No tienes idea de lo que es la responsabilidad. Puede que la estés buscando, pero no la has encontrado. Eso es seguro. Esta no es la manera", añadió.
Relacionados:
NickelodeonNoticias viralesPolémicas de famososEscándalos de famosos

